La Rondalla homenajea al sistema de salud en la recuperada presentación de sus Coplas

(> Las coplas íntegras se pueden leer aquí: https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-02-16-coplas-integras-2022-de-la-rondalla-iii-columnas-2-289758?utm_source=salamancartvaldia.es&)

Después del ‘prólogo’ del viernes pasado con la presentación del Libro del Carnaval, Ciudad Rodrigo entró en la tarde-noche del miércoles en el punto de ‘no retorno’ hacia el Carnaval del Toro 2022, de la mano de la Rondalla III Columnas con la recuperada presentación de sus Coplas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Aunque ya estuvieron sobre las tablas de ese recinto el pasado mes de diciembre en la Gran Final del Combate de Monólogos, la Rondalla no presentaba sus Coplas desde hace dos años, porque el año pasado las escribieron, pero no se cantaron. Al respecto, el alcalde Marcos Iglesias les propuso que hicieran “doble sesión” para recuperarlas, pero la Rondalla lo ‘declinó’: “no tenemos edad”.

En todo caso, en la tarde-noche del miércoles sí que hubo la habitual doble sesión de presentación de las Coplas de este año: una primera como ‘sesión infantil’ (como la suele definir Nino Rodríguez, que un año más ejerció como presentador), que rozó el lleno; y una segunda como ‘sesión golfa’, donde sí hubo más sitios libres, especialmente en General. Hay que recordar que este año las entradas estaban numeradas, por lo que fue innecesario hacer cola en la tarde del miércoles a las puertas del Teatro en busca de un buen sitio. Hasta allí llegó en el habitual pasacalles la Rondalla procedente del Bar El Rebollar, con parada junto a la Casa Consistorial para recoger a los miembros de la Corporación Municipal, y a la Reina y a una de sus Damas.

Entre los miembros de la murga había tres nuevos miembros, que se fueron presentando durante las sesiones, por orden de entrada en la agrupación. El primero fue David Colino, quién agradeció a sus compañeros que “desde el momento que entramos nos acogieron como uno más”. Posteriormente, lo hizo Tomás Méndez, quién tiene una edad bastante superior a las otras dos novedades, asegurando que “nunca es tarde si la ilusión es buena”. Y por último lo hizo Pablo López (“como el cantante, pero yo sólo tocó la guitarra”), quién expresó que cumplía un viejo sueño, siendo el primer murguista “que hace deporte, no bebe vino ni come embutido”. Asimismo, animó a más jóvenes a que se unan “para mantener la tradición”

La velada en el Teatro Nuevo se abrió con el homenaje por parte del Ayuntamiento (dentro de la primera sesión) a uno de los constructores veteranos de los tablaos, Narciso Bernal Hernández, también integrante de la Rondalla, que no pudo asistir por motivos de salud, recogiendo la placa sus nietos Pablo y Aitana. El primero de ellos expresó que a su abuelo “le habría hecho mucha ilusión” haber podido asistir al acto.

Narciso Bernal no fue el único homenajeado de la velada, ya que la Rondalla III Columnas decidió homenajear a todo el “sistema de salud” representado en varios enfermeros del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo, “por lo que nos ha pasado y nos han atendido”, y “por cómo nos van a tener que atender después del Carnaval”, en palabras de Nino Rodríguez. Esperando que eso no ocurra, Manuel López del Val manifestó que “el Carnaval hay que disfrutarlo, y luego ya veremos”, explicando que “ustedes lo han pasado mal como pacientes y personas, y nosotros lo hemos pasado mal como pacientes, personas y profesionales sanitarios”, remarcando que “seguimos en la lucha”.

En la segunda de las sesiones, Manuel López del Val recalcó que recibían el homenaje “en nombre de todos los sanitarios”, mencionado a los de varios puntos de la comarca, así como a los de Salamanca, que también han contribuido con ellos por ejemplo a las tareas de vacunación. Los enfermeros presentes recibieron una flor y un pin, que les fue impuesto dos veces (en la primera por Marcos Iglesias y en la segunda por Beatriz Jorge Carpio), para que no hubiera diferencias entre las dos sesiones de presentación.

Precisamente, la pandemia fue uno de los temas cantados por la Rondalla (“Las vacunas continúan/Esto ya no tiene fin”), aunque de aquella manera: “Me dice que no de día,/Me dice que no de noche./Me dice que no en la cama/Me dice que no en el coche./No hace falta ser un genio/El hecho salta a la vista;/Aunque se haya vacunado,/Mi novia es negacionista”. Asimismo, relataron que “Nosotros, con lo del COVID,/Sufrimos grandes perjuicios./Adiós dijimos a ferias,/A rondas, pinchos y vinos./A este paso acabaremos/En abstemios convertidos”.

En torno a su vuelta a la actividad (“Cuando voy para el ensayo/Me ha gritado la parienta:/¡Cada uno con su vaso/Y dejaros de meriendas!”), la Rondalla incluye este año la canción Resurgir, que dice “Reanudando la actuación/Que unos años hubo que interrumpir,/Vuelve nuestra Agrupación/Con brío a resurgir… y al calor”. Por cierto, que en este regreso, la murga hizo un ‘anuncio’: “La Rondalla III Columnas/Participa en todas partes;/En conciertos de verano,/En rondas y festivales./Pero visto lo del tongo/Que se hizo en Benidorm/Esta Murga nunca, nunca/Cantará en Eurovisión”.

Uno de los grandes temas de la noche fueron las medidas de seguridad que tendrá el Carnaval 2022: “Y con tanta normativa/Que cumplir en carnaval/En algunos funerales/Me divierto mucho más”, añadiendo que “Los vigilantes jurados/Controlarán las entradas/Al recinto amurallado./No puedes meter bebidas,/Ni tabaco ni alimentos./Esto, como hace cien años,/Cuando había consumeros”. Sobre ello, Nino Rodríguez comentó que “si se toman en serio su trabajo, va a haber allí más ambiente que en la Plaza a la hora de la capea”, comentario que se llevó una gran ovación del público.

Al hilo de las medidas, la murga también cantó que “Yo no me lo puedo creer,/Por mucho que se me insista,/Que nuestro alcalde pueda ser/Nieto de Nano, el murguista./A mí me basta con leer/El bando del carnaval:/Si levanta la cabeza/Le tira de las orejas/El abuelo Caridad”. Marcos Iglesias agradeció la mención a su abuelo (dijo asimismo que él de mayor también será murguista), realizando de paso una petición en torno al Carnaval a otro de los protagonistas de la noche, José Pichoga: “a ti que se te ha dado tan bien, espántame a unas cuantas miles de personas”.

En concreto, José Pichoga subió al escenario cuando se habló de la ‘Ley Seca’ que tendrá este año el Carnaval, mencionando Nino Rodríguez que “no creo que se ponga delante de los toros sin un lingotazo”. Sobre el escenario, el protagonista confesó que “he dado mucha guerra”, además de desear que haya “mucha alegría, mucho vino y mucho toro”.

En torno al Carnaval 2022, también se cantó sobre el pregonero: “Para qué buscar tan lejos,/Nos lo tienen que explicar./Si con esa misma cara/Ya los hay en la ciudad”; y sobre el posible cierre de la hostelería: “Después de mucho batallar/El gremio de hostelería/Hizo que hubiera carnaval/Para evitar una ruina./Cuando el alcalde dijo: sí,/Se celebra el carnaval,/Ciertos establecimientos/No ven más que impedimentos/Y amenazan con cerrar”. Asimismo, se mencionó que “El campanazo se queda,/Con las nuevas restricciones,/En algo descafeinado,/En algo sin emociones”.

El Campanazo se llevó una copla en exclusiva (que la murga se la dedicó también a Narciso Bernal), al igual que el concejal Ramón Sastre, siguiendo la mítica canción de Los Payasos de la tele: “Dale Ramón, dale Ramón,/Sube a la moto cuando bajes del camión./Dale Ramón, dale Ramón/Por el asfalto que ya llega a tu mansión”. Dentro de la misma, se habla del resbalón que sufrió hace poco, de que este año vuelve el Carnaval con Cenizos incluidos (“Y si no le sale bien/Con el tiempo que ha tenido/El cenizo será él”), de la marcha de Ciudadanos de la Comisión Taurina (“Ya no juegan porque dicen/Que Ramón les engañó”), y de las obras de carretera de Ivanrey: “Ha supuesto un gran esfuerzo/Por la falta de parné./Y Ramón, como si fuera/El flautista de Hamelín,/Ha llevado hasta su casa/El asfalto tras de sí”.

Obviamente, las Coplas incluyen numerosas menciones más a los concejales del Equipo de Gobierno. Por ejemplo, de forma general se dijo que “Un Ayuntamiento joven/Y dinámico tenemos./Que le gusta el karaoke/Y bailar con desenfreno” y que “Han tenido varios niños/Y el que pronto llegará./Y si no los vemos mucho/Por la calle, mire usted,/Estarán, seguramente,/Encargando otro bebé”. Al respecto, Marcos Iglesias dijo que “yo ya no estoy fomentando la natalidad”.

Sobre situaciones particulares, se habló de las declaraciones de José Manuel Jerez sobre que vivir en la zona de Los Cañitos era como hacerlo en primera línea de playa: “El edil de los jardines,/Tiene ganas, tiene entrega,/Tiene hasta dotes de mando…/Lo que no tiene es abuela”; y en torno al concejal de Deportes Víctor Gómez, se cantó que “Ha cambiado la cubierta/Del Francisco de Mateos./Ha cubierto lo del pádel,/Al pabellón, techo nuevo./Ama tanto las cubiertas/Este ilustre concejal/Que ha cubierto su cabeza/Con cubierta natural”.

Las coplas tuvieron un recuerdo para el ya exconcejal Domingo Benito: “Una tarde en el ensayo/Dijo un murguista muy listo/“falta una copla, muchachos,/La de Domingo Benito”./Domi acabó su aventura,/Si alguna vez te ofendimos/Acepta nuestras disculpas/Y que te vaya bonito”. Pese a ello, tuvo su copla: “Abandonó lo terrenal/Por cosas del firmamento./Prefiere lo del más allá/A lo del Ayuntamiento”. Precisamente, durante las Coplas se habló en varios momentos del Sistema Solar a escala: “El conjunto de planetas/Que Simón inauguró/Ha salido en las revistas/Y hasta en la televisión./La caseta de los libros/Está debajo del sol/Y seguro que por eso/Otra vez se nos quemó”.

De igual modo, se trató el sustituto de Domingo Benito: “El partido comunista/Se quedó sin candidatos/Y han nombrado un ingeniero/Especialista en regatos./Si es tan bueno con las aguas/Y pone tanto tesón/A ver si convierte en vino/El regato del Bodón”. Por supuesto, también se habló ampliamente de otro relevo que tuvo lugar por las mismas fechas, el del Obispo, recordando la lucha por el mismo: “Las vueltas que dio el alcalde/Pateando España entera/Buscando un obispo propio/Y le han “robao” la cartera”.

Asimismo se mencionó que “Los de la España vacía/Pedimos al Santo Padre/Que no nos quite el obispo/Porque aquí no queda nadie./El papa Paco responde:/Con tanta despoblación/Ahora mismo no tenemos/Monaguillos pa los dos”. Nino Rodríguez bromeó bastante en sus intervenciones con el asunto (y sobre el chófer del Obispo), anunciando incluso que finalmente se iba a asentar en Santis (“el alcalde Bienve ya ha hablado con los albañiles para empezar una Catedral”). Por cierto, que Manuel López del Val bromeó diciéndole a Nino Rodríguez que “deje al Obispo, que es de Pedro Bernardo, donde yo estuve 14 años”.

Volviendo a las razones para el nombramiento de un Obispo compartido (Nino Rodríguez resaltó que el Carnaval que se va a vivir “es un poco raro, pero al menos no es compartido”), la Rondalla cantó que “Ciudad Rodrigo está en venta/Y lo ves por donde pasas/La ciudad y las afueras/O se vende o se traspasa./Todo es desierto, sin nadie,/Y en las calles despobladas/Solo camina el alcalde/Inaugurando calzadas”.

Al hilo de la inauguración del tramo de autovía que faltaba, dijeron que “Tardaron tanto que ya está/Lo del asfalto en cuestión/Como un camino de cabras/Desde Carpio a Salamanca/Aunque parezca que no”. Sobre el tema baches, Nino Rodríguez bromeó que seguramente alguna persona de la comarca dijo al ver el volcán de La Palma que vendría bien para reparar los que hay en las carreteras de la zona. Respecto a vehículos se habló del aparcamiento digital del Mercado de Abastos; y también se trató el vecino cambio del Árbol Gordo o la reciente Cabalgata de Reyes: “Siempre pensando en los niños/Con cariño y con amor/Recorrieron nuestras calles/Con el agua hasta el zurrón”, después de haberse contagiado: “Hasta Melchor, válgame Dios,/Cayó en las garras del bicho”.

Volviendo al asunto del Obispo, la Rondalla expresó que “Tengo una duda entre manos,/Una duda y un conflicto:/¿Dónde estará empadronado?/¿Dónde ha votado el obispo?”. En este sentido, en las Coplas hubo tiempo para hablar de las elecciones convocadas por “Mañuequito de mi vida/Eres hombre como yo,/Presidente, por más señas,/De Castilla y de León”, originadas en la marcha en su día de María Montero: “Era la joven María/Ciudadana y farinata/Que formaba mayoría/En las cortes castellanas./Yo no sé qué pasaría/Pero un día se enfadó,/Puso el acta por montera/Y pasó a la oposición”. De igual modo, trataron los problemas judiciales del PP: “Al presidente paisano,/Por ayudar a Mañueco,/Lo llamaron del juzgado/Por asuntos de dinero./Y no pudo ir a la cita/Por cosas inoportunas:/Elecciones a la vista/Y el dolor de la vacuna”.

La mención a Mañueco fue una de las escasas ‘foráneas’ de las Coplas junto a otra al ministro Garzón: “El otro día un tal Garzón/Habló de vacas y pedos,/Y sin faltarle la razón,/El sitio no era el correcto./Si lo que quiere calibrar/Es el metano en cuestión/Que venga a Ciudad Rodrigo/Y se coma un buen cocido/Con la peña del Rincón”; y a la persona que ha conseguido una indemnización tras caerse en un Carnaval: “Se cayó de la muralla/Cuando estaba colocado/Y en lugar de un par de tortas/Cuatro mil euros le han dado./Nuestro Ilustre ayuntamiento/Como todo buen patrón/La ha pagado a este sujeto/La nueva colocación”. Las dos sesiones de presentación de las Coplas se cerraron como es habitual cantando La Campana Gorda, A La Caridad Señores y Forastero.