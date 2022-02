La Big Band de la Universidad de Salamanca cierra el I Festival de Jazz de la Biblioteca Torrente Ballester

Este jueves, 17 de febrero, a las 20.00 horas, concluye el I Festival de Jazz de la Biblioteca Torrente Ballester: JAZZ es invierno, con la actuación de la Big Band de la Universidad de Salamanca, en el citado centro cultural. Las invitaciones para acceder se repartían desde el lunes en las bibliotecas municipales.

Un buen concierto con más de 20 músicos

La Big Band Universidad de Salamanca, dirigida por Alberto Palomares desde hace más de 15 años, es un espectáculo único, formada actualmente por una veintena de músicos.

Las big band se hicieron muy populares en Estados Unidos ya hace un siglo, y se mantienen plenamente vigentes gracias a la combinación de una sección rítmica y una de vientos, que aportan un dinamismo y un groove característicos de las composiciones del swing, bebop, blues y otros estilos jazzísticos. No cabe duda de que las big band han sido y siguen siendo la cuna de todos los grandes músicos del jazz en general.

A lo largo de estos años son numerosos los prestigiosos músicos del panorama del jazz que han contribuido al enriquecimiento musical de esta banda. Entre ellos cabe mencionar a Bob Sands, Bobby Martínez, Pepe Rivero, Perico Sambeat, Albert Bover, Bart Van Lier, John Georgini, German Kucich, Duccio Bertini y Miguel Blanco entre otros.

En esta ocasión, se repasarán clásicos del jazz con obras de Artie Shaw y Benny Goodman, para lo cual se contará con el clarinetista José Vicente Castillo como artista invitado. También se interpretarán grandes obras conocidas de Duke Ellington y Gershwing, así como la preciosa balada The Nearness Of You, para finalizar con temas cargados de aires latinos como el popular Perfidia o Salsa For Norman.