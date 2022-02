El portavoz de Cs recurre el acuerdo del pleno de 18 de enero sobre los salarios de la Corporación

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado el 18 de enero pasado por el pleno municipal, y que hace referencia al establecimiento de dedicaciones e indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados de los integrantes de la Corporación municipal. Por otro lado, Secretaría-Intervención está elaborando un informe que "desmonta" los argumentos del edil naranja.

Para Pérez Blanco, “un recurso en vía administrativa no es otra cosa que una posibilidad de ‘corregir’ una situación anómala que no responde a la legalidad, donde el órgano colegiado (pleno municipal) puede virar en sentido diferente al inicial”, aunque avanza que de no resolverse las cuestiones que apunta en el recurso, recurrirá de nuevo a los tribunales.

En el recurso presentado en el Ayuntamiento, Pérez Blanco sostiene que en la aprobación de este asunto se comenten “los mismos dos errores” por los que el juzgado ya declaró nulo el acuerdo de julio de 2019, y el primero es que “no se motivó la inclusión del punto en el orden del día en una sesión extraordinaria, como es preceptivo”; y el segundo, que el expediente “carecía de toda la información del asunto”, como mantiene también ahora Pérez Blanco.

Sobre esto último, el portavoz de Cs señala que el informe sobre el punto solicitado a Secretaría el 12 de enero por un tercio de los concejales de la Corporación, lo que lo hacía “preceptivo" según Pérez Blanco, no se entregó a los concejales hasta unas horas antes de la celebración de la sesión a pesar de que está fue convocada el 13 de enero, cinco días antes. Según se ha podido comprobar, el informe fue remitido al correo electrónico de Pérez Blanco a las 16.03 horas del 17 de enero, estando disponible en la plataforma web municipal a las 15.35 horas de ese mismo día.

Sobre este informe, Pérez Blanco señala que además de “extemporáneo, no responde a lo que solicitábamos 1/3 de los concejales, sino que se va por la tangente y lo hace inoperante. Sencillamente no vale”, asegura.

Además de estas dos ‘irregularidades’ en la convocatoria, Pérez Blanco añade otra más. Esta hace referencia a la ausencia de crédito presupuestario, pues recuerda que el Ayuntamiento de Vitigudino se rige por los presupuestos de 2015, ejercicio en el que únicamente se contemplaba el pago a los miembros de la Corporación mediante indemnizaciones por asistencias a plenos y a órganos colegiados, y que la modificación presupuestaria realizada en 2019 únicamente afecta a ese ejercicio y exclusivamente para el pago de indemnizaciones, por lo que es insuficiente en la actualidad. Además, el portavoz naranja sostiene que esa modificación presupuestaria en ningún caso podía utilizarse para el pago de dedicaciones, pues considera que este gasto debería haberse incluido en el apartado dedicado a personal municipal.

Informe de los servicios jurídicos municipales

Por otro lado, Secretaría-Intervención está elaborando un informe que "desmonta" los argumentos del concejal de Ciudadanos y de cuyo contenido se informará ampliamente en el momento que sea facilitado a este diario. Sobre este informe se basará la propuesta de la Alcaldía en relación con el recurso de Pérez Blanco, y que deberá debatir el pleno municipal.

Asimismo, los servicios jurídicos municipales trabajan también en el recurso que interpondrá el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la sentencia, de este mismo asunto, del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº1 de Salamanca, por la que los miembros de la Corporación municipal tendrían que devolver lo cobrado por dedicaciones e indemnizaciones entre el 1 de julio de 2029 y el 31 de diciembre de 2021.

En este sentido, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, aseguraba que “vamos a tomar medidas legales contra quien diga que el cobro de dedicaciones e indemnizaciones es ilegal, porque no es lo que dice el juez”. Asimismo, añadía que una vez concluido, “emitiremos el informe pertinente en su momento. Vamos a dejar trabajar a quien de verdad sabe de todo esto y quien tiene que decirlo. Todo se decidirá donde se tiene que decidir. Yo de momento sigo trabajando por Vitigudino”, concluía.