Coplas íntegras 2022 de la Rondalla III Columnas

> SALUDA DE LA RONDALLA

No es nada fácil para nosotros soportar estos vaivenes. No estamos preparados para tanta improvisación, tanto cambio, tanta novedad, tantos números de incidencias diarias, semanales, quincenales, mensuales, anuales… Nosotros somos de vivir al día, gastar lo que tenemos en el momento y contar las cabezas para pedir los vasos y el vino. Vamos que somos muy básicos, gracias a Dios.

Entre tanto desconcierto para que todo vaya llegando a ordenarse, por fin tenemos obispo, aunque sea persona episcopi, o sea, que no lo tenemos en propiedad. Todo sigue igual pero con monseñor Retana siendo obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, viviendo en la carretera, como ya lo hiciera Miguel Ríos y ahí sigue, tan fresco. También te digo que como dure como el roquero tenemos obispo in saecula saeculorum.

A pesar de las misivas de unos y de otros (incluida la Rondalla) al Santo Padre y los movimientos del alcalde por doquier, Bernardito dijo que a compartir obispo y se acabó las discusión.

Si a todo este maremágnum de inquietudes le sumamos el virus de Omicrom, que nos trae por la calle de la amargura extendiendo sus tentáculos hasta los lugares más recónditos, llegando a alcanzar incluso a nuestro presidente, hombre cabal y recogido donde los haya, ente otros muchos integrantes de la Rondalla, menos prudentes, esto es un sin vivir.

Pero entre tanta noticia desconcertante, el alcalde a través de las redes sociales lo peta dando la noticia que después de dos años, por fin tenemos Carnaval, con el beneplácito de la Junta de Castilla y León y el Gobierno. Para qué queremos más, todos a la calle a disfrutar y que Dios reparta suerte.

Rondalla III Columnas, febrero de 2022

> RESURGIR (Música: Camilo Rey, 1951; Letra: Rondalla III Columnas)

Reanudando la actuación

Que unos años hubo que interrumpir,

Vuelve nuestra Agrupación

Con brío a resurgir… y al calor

Del aliento que siempre le dieron

Amigos sinceros, hoy tiene el placer…

De brindaros, con su música y canciones,

Estas bellas tradiciones que no se pueden perder.

Cuando en nuestras calles

De nuevo vuelvan a sonar

Los alegres sones

De la Rondalla al desfilar

Cuántos corazones,

Sin duda alguna, han de vibrar

Al dulce recuerdo

De viejas canciones

Que la hicieron popular.

Ciudad Rodrigo será

Tu ciudad si decides asistir

Al famoso carnaval,

Y con toros podrás compartir

El disfraz y unos tragos de vino

Que saben divinos si vas a comer

Farinato con dos huevos en el plato,

Dejarán recuerdos gratos como un beso de mujer.

> IMÁGENES (Música y letra: Evaristo Ramos Solís, 1988)

Recuerdo una canción que cantábamos entonces,

Hablaba de un balcón adornado con faroles,

Recuerdo aquel pardillo que no paraba de llorar,

Recuerdo unas mujeres que no estaban nada mal.

Recuerdo como di los mil parches siempre juntos

Cansados de vivir aventuras por el mundo;

Recuerdo aquel preludio de amor, el eco de un cantar,

Recuerdo aquella flor, que no tardaste en deshojar,

Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos

Imágenes de ayer que están en mi pensamiento.

Y déjame vivir, porque aún soy un galante

Y mientras el cuerpo aguante, soy murguista hasta morir.

Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos,

Imágenes de ayer que están en mi pensamiento.

Y quiero revivir aquellas noches de luna,

Que cantando con la Murga me sentía yo feliz.

Hoy vuelvo a recordar aquellas juergas de antaño,

Que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años.

Recuerdo aquella ronda de amor que bajo tu balcón,

Al son de nuestras voces se rindió tu corazón.

Hoy todo vuelve a mí en esta noche de luna,

Cantando en mi guitarra canciones de la Murga.

Las lágrimas me invaden aquí, sentado en mi sillón,

Y me pongo a llorar recordando mi ilusión,

Estribillo

> CONFIDENCIAS SENSACIONALES (Música: El Doctorado, 1927; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

1

Me dice que no de día,

Me dice que no de noche.

Me dice que no en la cama

Me dice que no en el coche.

No hace falta ser un genio

El hecho salta a la vista;

Aunque se haya vacunado,

Mi novia es negacionista.

Y si dijéramos cuánto supiéramos

Jamás podríamos salir a cantar,

Porque los hay que la tienen

Fina, fina, fina la suscetibilidad.

2

He descolgado la capa

Cepillado la chistera,

Afinado la guitarra,

Memorizado las letras.

Cuando voy para el ensayo

Me ha gritado la parienta:

¡Cada uno con su vaso

Y dejaros de meriendas!

3

Quince mil almas tenía

Ciudad Rodrigo hace años;

De la docena de miles

Ahora mismo no pasamos.

Con el COVID y los toros

Y mezclando los eventos

Si no tenemos cuidado

Nos quedamos en quinientos.

4

En el carnaval que viene

Los vigilantes jurados

Controlarán las entradas

Al recinto amurallado.

No puedes meter bebidas,

Ni tabaco ni alimentos.

Esto, como hace cien años,

Cuando había consumeros.

5

Un concejal farinato

Dijo que en Ciudad Rodrigo

Primera línea de playa

Es lo que mira “p’al” río.

El edil de los jardines,

Tiene ganas, tiene entrega,

Tiene hasta dotes de mando…

Lo que no tiene es abuela.

6

Para evitar las peleas

Que surgen entre la gente

En el mercado nos ponen

Un parking inteligente.

Si lo piensas un momento

Es para volverte loco;

Tienen los aparcamientos

Lo que nos falta a nosotros.

7

En Madrid, nuestros ediles

Se metieron en la almendra

Con Julete a la cabeza

Para vender nuestra tierra.

Fue tan grande la comedia

Que ya le han hecho contrato

Pero no para el turismo…

“Pa” la Feria de Teatro.

8

Ciudad Rodrigo está en venta

Y lo ves por donde pasas

La ciudad y las afueras

O se vende o se traspasa.

Todo es desierto, sin nadie,

Y en las calles despobladas

Solo camina el alcalde

Inaugurando calzadas.

9

Si tú vives en el pueblo,

En el barrio las Canteras

Apareces en el censo

Con tu colegio y tu mesa.

Tengo una duda entre manos,

Una duda y un conflicto:

¿Dónde estará empadronado?

¿Dónde ha votado el obispo?

10

Dicen que no son los mismos;

Que cambian los candidatos

Son cosas de la campaña

Porque miren, ¡ojo al dato!

En la Junta está el ejemplo:

Alfonso mandó primero,

Luego se puso Fernández

Ahora quiere ser Mañueco.

11

Por fin tenemos prelado,

Por fin tenemos obispo.

No tenemos la exclusiva

Porque será compartido.

Si lo parten en mitades

Y elige Ciudad Rodrigo

Para nosotros pedimos

El dedito del anillo.

12

Nos preguntamos si ustedes

Han pasado por lo mismo

Nosotros, con lo del COVID,

Sufrimos grandes perjuicios.

Adiós dijimos a ferias,

A rondas, pinchos y vinos.

A este paso acabaremos

En abstemios convertidos.

13

Hay que ver con el obispo

La guerra que llevan dada.

Pues es uno para todos

Y se acabó la bobada.

Las vueltas que dio el alcalde

Pateando España entera

Buscando un obispo propio

Y le han “robao” la cartera.

14

Al presidente paisano,

Por ayudar a Mañueco,

Lo llamaron del juzgado

Por asuntos de dinero.

Y no pudo ir a la cita

Por cosas inoportunas:

Elecciones a la vista

Y el dolor de la vacuna.

15

Tengo un tío en Inglaterra,

Tres hoteles en la Habana,

Cien millones en la cuenta,

Cuatro fincas en la Mancha.

Siete novias, todas buenas,

Y un obispo con dos camas.

Son los sueños de la siesta…

Despierto y no tengo nada.

16

Una tarde en el ensayo

Dijo un murguista muy listo

“falta una copla, muchachos,

La de Domingo Benito”.

Domi acabó su aventura,

Si alguna vez te ofendimos

Acepta nuestras disculpas

Y que te vaya bonito.

17

Mañuequito de mi vida

Eres hombre como yo,

Presidente, por más señas,

De Castilla y de León.

Una moción te pusieron

Y te libraste de ella.

Adelantas elecciones…

¿Escapando de la quema?

18

La Navidad de este pueblo

Se vive con esplendor

Y sobre todas las luces

Las de la Plaza Mayor.

Con toda clase de actos

Disfrutó Ciudad Rodrigo

Hasta cantó la Rondalla

Canciones para el olvido.

19

El campanazo se queda,

Con las nuevas restricciones,

En algo descafeinado,

En algo sin emociones.

Si no le ponen remedio

Esto acabará sonando

Como el timbre de la bici

Del Niño de San Giraldo.

> LA PEKINESA (Música: Pozo Airón, 1957; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

1

Va a venir el pregonero

De Madrid la capital,

Ay, sí, sí, sí, ay no, no no.

Para hablar de los encierros

Y anunciar el carnaval

Ay, sí, sí, sí, ay no, no no.

Para qué buscar tan lejos,

Nos lo tienen que explicar.

Ay, sí, sí, sí, ay no, no no.

Si con esa misma cara

Ya los hay en la ciudad.

Ay, sí, sí, sí, ay no, no no.

Porque esta murga

Se lo digo a usted,

Está al corriente

De las cosas que suceden.

Porque esta murga

Se lo digo yo.

A veces cuenta lo que sabe

Y otras no.

2

El equipo de gobierno

Sube la natalidad:

Han tenido varios niños

Y el que pronto llegará.

Y si no los vemos mucho

Por la calle, mire usted,

Estarán, seguramente,

Encargando otro bebé.

3

El conjunto de planetas

Que Simón inauguró

Ha salido en las revistas

Y hasta en la televisión.

La caseta de los libros

Está debajo del sol

Y seguro que por eso

Otra vez se nos quemó.

4

A la procesión del santo

Ha faltado un concejal

Que responde por Alfredo

Y también por Sebastián

El edil con su tocayo

Se comenta que acordó:

Cada uno por su lado

Cuando salgamos los dos.

5

Una idea extraordinaria

La del sistema solar;

Ya se dice por la Nasa

Y en cabo cañaveral.

Ven los yanquis las estrellas

Desde la nave espacial;

Y nosotros en la bici

Las podemos divisar.

6

Las vacunas continúan

Esto ya no tiene fin;

Nos pinchan por todas partes

En todas menos aquí.

Con cariño nos taladran

Después de mucho esperar.

Como corderitos vamos

Sabe Dios qué pasará.

7

Entre los fríos de enero

Hemos visto a Juan Tomás

En chaqueta, casi a pelo,

En lo de San Sebastián.

Con escarcha y con los vientos

El edil es un titán.

La pelliza de un bombero

Chicho le debes prestar.

8

Los reyes nos regalaron

Con toda la precaución

Parabienes para todos

En medio de un chaparrón.

Siempre pensando en los niños

Con cariño y con amor

Recorrieron nuestras calles

Con el agua hasta el zurrón.

9

Los disfraces y la carpa

Los han suspendido ya.

Y bastantes hosteleros

Dicen que van a cerrar.

Nos tememos que si pasa

La jornada electoral

Y la cosa no mejora

Se suspenda el carnaval

10

El que más como el que menos

El que menos y el que más

Le están pidiendo al alcalde

Que celebre el carnaval.

Pasada la cabalgata

Y hasta que llegue otra vez

Los tunantes de la murga

No tienen nada qué hacer.

11

Un sistema en miniatura

Me propuse recorrer,

Con el sol hecho de manos

Buen comienzo yo pensé.

Y siguiendo los planetas

Hasta la Raya llegué.

Un milagro el encontrarlo

Y más el poderlo ver.

12

Al buscar aparcamiento

En Miróbriga inmortal

Mira para las pantallas

Que han puesto por la ciudad.

Si corrido el recorrido

Otro ocupa ese lugar,

Pues lo buscas como antes

De la era digital.

> EL CAMPANAZO (Música: Rafael Tejera y Manuel R. Melián, 1958 – Abril en Romería, Los Gofiones; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

El viernes por la tarde en romería

Cantando vamos todos a la plaza

Porque en un lindo pueblo como éste

Dan ganas de cantarle noche y día.

Canciones y charangas nos esperan,

Aquí la tradición vuelve a empezar;

Gentes que caminan por las calles

Anunciando que llega el carnaval.

Campanazo en Miróbriga

Popular, carnavalera.

Artesanía en su plaza

Y animadas sus casetas.

Ya los tocadores están afinando

Para que este pueblo se vaya animando

El Ayuntamiento da el pistoletazo

Grupos populares dan el Campanazo.

> EL TABLÓN (Música: Popular; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

1

El instituto que insultó

Al instituto de al lado,

Sin duda no se percató

Que el instituto es armado.

El estudiante se pensó:

Es el tontín, pero no;

Cuando lo vieron en clase

Casi le pega un “parraque”:

El pitufo era el Gruñón.

Qué bonita está la plaza

Con la luz de Navidad

Pero cuando se termina

Ya no vemos ni a cantar.

2

Yo no me lo puedo creer,

Por mucho que se me insista,

Que nuestro alcalde pueda ser

Nieto de Nano, el murguista.

A mí me basta con leer

El bando del carnaval:

Si levanta la cabeza

Le tira de las orejas

El abuelo Caridad.

3

Abandonó lo terrenal

Por cosas del firmamento.

Prefiere lo del más allá

A lo del Ayuntamiento.

Y como ya no es concejal

Cualquiera lo puede ver

Visitando los planetas,

Entre soles y cometas…

En las nubes otra vez.

4

El otro día un tal Garzón

Habló de vacas y pedos,

Y sin faltarle la razón,

El sitio no era el correcto.

Si lo que quiere calibrar

Es el metano en cuestión

Que venga a Ciudad Rodrigo

Y se coma un buen cocido

Con la peña del Rincón.

5

Yo no le encuentro la razón

A tan extraño fracaso

El Árbol Gordo, míralo,

No dura ni dos asaltos.

Es que no saben qué poner,

La variedad le da igual.

Cómo puede ser el árbol

Para que se seque tanto,

Genealógico será.

6

La asociación de la Ilusión

Tuvo contagio masivo.

Hasta Melchor, válgame Dios,

Cayó en las garras del bicho.

Todos aislados, sí señor,

Porque de no ser así

Hubieran dejado virus

Por todo Ciudad Rodrigo

En lugar de regaliz.

7

Cuando por fin se inauguró

El tramo que nos faltaba

Para ponernos del tirón

En Portugal desde España.

Tardaron tanto que ya está

Lo del asfalto en cuestión

Como un camino de cabras

Desde Carpio a Salamanca

Aunque parezca que no.

8

Un año más se celebró

Lo de la feria el caballo

Y para dar más esplendor

Cambió de sitio este año.

Y como ha sido “pa” mejor

Dice la organización:

Aquí no se mueve nadie

Si la feria no se hace

En plena Plaza Mayor.

9

Después de mucho batallar

El gremio de hostelería

Hizo que hubiera carnaval

Para evitar una ruina.

Cuando el alcalde dijo: sí,

Se celebra el carnaval,

Ciertos establecimientos

No ven más que impedimentos

Y amenazan con cerrar.

10

El mercadillo semanal

Hace unos días fue el foco

De la campaña electoral

Para pedirnos el voto.

Los ciudadanos, hartos ya,

Tenemos que lamentar

Que se mezclen los zapatos

Con las bragas y los platos

Y las cosas de votar.

> OKAL (Música: Ramón Perelló y Ródenas; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

1

Yo que siempre alegre he sido,

Vi perdida mi alegría,

Amargado y dolorido,

Porque al fin lo suspendían.

Y llegando el año nuevo

Vuelvo a ser hombre jovial:

Este año celebramos

Otra vez el carnaval.

Oh! cal… oh! cal…

Oh! cálido momento del disfraz.

Oh! cal… oh! cal…

Oh! cálido disfraz de carnaval.

2

Se cayó de la muralla

Cuando estaba colocado

Y en lugar de un par de tortas

Cuatro mil euros le han dado.

Nuestro Ilustre ayuntamiento

Como todo buen patrón

La ha pagado a este sujeto

La nueva colocación.

3

El alcalde pone normas

Que nos obligan a todos:

La comida, la bebida

El tabaco, los aforos.

Y con tanta normativa

Que cumplir en carnaval

En algunos funerales

Me divierto mucho más.

4

Un Ayuntamiento joven

Y dinámico tenemos.

Que le gusta el karaoke

Y bailar con desenfreno.

Y pensando en el alcalde

No lo quiero imaginar

Imitando el contoneo

Que tenía la Carrá.

5

Los de la España vacía

Pedimos al Santo Padre

Que no nos quite el obispo

Porque aquí no queda nadie.

El papa Paco responde:

Con tanta despoblación

Ahora mismo no tenemos

Monaguillos pa los dos.

6

El partido comunista

Se quedó sin candidatos

Y han nombrado un ingeniero

Especialista en regatos.

Si es tan bueno con las aguas

Y pone tanto tesón

A ver si convierte en vino

El regato del Bodón.

7

Una empresa jerezana

Matará todas las ratas

Que los de Ciudad Rodrigo

Tenemos en las cloacas.

Rogamos al consistorio

Que al ser la ciudad que es

En lugar de matarratas

Compre vino de Jerez.

8

La Rondalla III Columnas

Participa en todas partes;

En conciertos de verano,

En rondas y festivales.

Pero visto lo del tongo

Que se hizo en Benidorm

Esta Murga nunca, nunca

Cantará en Eurovisión.

9

Era la joven María

Ciudadana y farinata

Que formaba mayoría

En las cortes castellanas.

Yo no sé qué pasaría

Pero un día se enfadó,

Puso el acta por montera

Y pasó a la oposición.

10

Ha cambiado la cubierta

Del Francisco de Mateos.

Ha cubierto lo del pádel,

Al pabellón, techo nuevo.

Ama tanto las cubiertas

Este ilustre concejal

Que ha cubierto su cabeza

Con cubierta natural.

> DALE RAMÓN (Música: Gaby, Fofó y Miliki, 1971; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

Dale Ramón, dale Ramón,

Sube a la moto cuando bajes del camión.

Dale Ramón, dale Ramón

Por el asfalto que ya llega a tu mansión.

En la Casa Grande un día

Mi Ramón se resbaló,

No pisó con paso firme

Y se dio un calabazón.

Ahora va con pies de plomo

Y con mucha precaución

Vigilando de reojo

Si viene la oposición.

Estribillo…

Han pasado ya dos años

Cuando por última vez

Celebramos carnavales

Y parece que fue ayer.

Este año habrá cenizos

Y si no le sale bien

Con el tiempo que ha tenido

El cenizo será él.

Estribillo…

Ciudadanos hace poco

Que dejó la Comisión.

Ya no juegan porque dicen

Que Ramón les engañó.

Y Ramón, como es el jefe,

El partido suspendió;

Se enfadó con los “naranjas”

Y se fue con el balón.

Estribillo…

El arreglo de los baches

Del camino de Ivanrey

Ha supuesto un gran esfuerzo

Por la falta de parné.

Y Ramón, como si fuera

El flautista de Hamelín,

Ha llevado hasta su casa

El asfalto tras de sí.

Estribillo…

> ¡¡HABRÁ TOROS!! (El Montaraz de Pedraza – El Eco del Águeda – Año II, nº13 – 29 de enero de 1923)

Ante el terrible problema

Del Carnaval, ya vecino,

Pensando si habrá o no

Toros para ser corridos

Y lidiados en la Plaza

Mayor de Ciudad Rodrigo,

Estaban ya preocupados

Mis ilustres convecinos,

Con siete cuartas de cara

Y el noble pecho oprimido.

Había quien lamentaba

El que no se hayan pedido

Con diligencia oportuna

Y oportunos requisitos

A los charros ganaderos

Toros, vacas y novillos

Para deleitar al pueblo

Que ha hecho de ello

siempre un rito.

Muchos quizás han dudado,

Quizás muchos han temido

El que hogaño nos faltasen

Toros en Ciudad Rodrigo,

Mas yo no sentí zozobra,

Ni mi pulso alteró el ritmo,

Porque de sobra conozco

A mi pueblo y su partido,

Y sé que son generosos

Esos ganaderos ínclitos

Que están poniendo en las

nubes

La fama del salmantino

Ganado bravo de lidia

Con los hierros de Argimiro,

De Carreros y Terrones,

Rodasviejas y Mellizos...

(…/…)

> POR PRIMERA VEZ (Dictada por Nano Caridad. Tal vez la primera canción que cantó una murga en Ciudad Rodrigo)

Por primera vez en esta ciudad

Sale una murga.

Con la condición de que ha de cantar

Tan solamente en el carnaval.

Cansados nuestros pulmones

Y nuestra voz ya quebrada,

Pero si tenéis jamones

Y buen vino en la nevera

Si los murguistas lo prueban

Cantan como ruiseñores.

Todos los murguistas tienen afición

A dos instrumentos.

Y si ustedes quieren diré cuáles son:

De viento la bota, de cuerda el morcón.