Unionistas golpea en momentos clave para llevarse un derby con innecesario protagonismo arbitral

No es que los colegiados perjudicasen a un equipo en concreto, sino que estuvieron horrendos en materia de faltas

Unionistas de Salamanca se llevó en la tarde del sábado, con cierta justicia (supo dar los golpes oportunos en el tramo inicial del 2º tiempo justo cuando se le complicaban las cosas en materia de faltas), el esperado derby en el Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo frente al III Senior, que está cuajando una buena temporada -como también demostró en ciertas fases de este encuentro- pero que no pudo meterle mano al líder invicto de la categoría.

La victoria de Unionistas será oficial siempre y cuando no se la quiten ‘en los despachos’ (como le ocurrió a sus hermanos de fútbol frente al DUX) por haber tenido en un instante dado 6 jugadores sobre la pista. En concreto, eso ocurrió cuando quedaba sólo 1 segundo y 3 décimas para el final, momento en que uno de los jugadores mirobrigenses de Unionistas, Daniel Ratero, entró en la pista para los habituales saludos post-partido, una vez su equipo renunció a jugar los 17 segundos finales.

Obviamente, el que le pudiesen quitar esta victoria a Unionistas por ese detalle es una tontería, pero con los árbitros que dirigieron el partido, tampoco habría que jugarse una mano por si las moscas, porque su actuación fue tirando a horrenda, siendo precisamente la ‘guinda’ ese momento de pararlo ‘todo’ cuando quedaba ese ínfimo tiempo para sacarle una amarilla a Daniel Ratero por meterse en el campo.

Y ojo, que no es que los árbitros influyesen en el resultado, porque de hecho fue Unionistas quién acabó ambos períodos con 5 faltas, pero no pudieron tener una actuación más desafortunada señalando precisamente infracciones. Por ejemplo, de las 3 primeras faltas que le señalaron al III Columnas en el primer período, hubo alguna ‘de risa’, mientras que luego no pitaron dos clarísimas que hubieran supuesto la 4ª de los mirobrigenses.

Lo más llamativo es que los árbitros quisieron tener ese protagonismo (incluso suspendieron el partido temporalmente en la primera parte por un incidente con un miembro del banquillo mirobrigense) en un encuentro que casi todos los colegiados hubiesen firmado: los jugadores de ambos equipos se conocen de sobra, se estuvieron saludando y bromeando todo el rato, no hubo ninguna bronca, ninguna entrada violenta, etc. De hecho, visto lo visto, casi hubiera sido mejor que los jugadores se hubiesen pitado ellos solos como se hace en el curling, ahora que está de moda con los Juegos Olímpicos de Invierno.

Hablando de deportes que están de moda estos días (ya que este domingo es la Superbowl), un dato random como los que les gusta poner en las retransmisiones de fútbol americano: es la primera vez en los 12 partidos que ha jugado esta temporada el III Columnas Senior que los mirobrigenses o su rival acaban con exactamente 4 goles en su casillero.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Con un gran ambiente en las gradas del Pabellón Eladio Jiménez (en las que había bastante afición visitante), el encuentro comenzó con un ritmo muy cansino, con múltiples parones (y una intentona por equipo sin ángulo –la de los locales firmada por Raúl- que cogieron los guardametas), hasta que por fin cogió algo de ritmo en el 3’, con un pase de la muerte que cortó Marchena y dos grandes ocasiones mirobrigenses en el 4’. En la primera, Unionistas cometió un error en un pase, cogiendo el balón Álex Martín, que avanzó un poco para firmar un gran tiro que repelió el portero. El balón quedó suelto, yendo a por él Raúl, quién se topó de nuevo con el guardameta, que lo envió a córner. Poco después, Marchena quiso sorprender desde su propia área, rozando el balón el larguero.

La primera clara visitante fue de Daniel Ratero, con un disparo desde la frontal con oposición que se estrelló en el palo, abriendo un tramo únicamente de intentonas visitantes. Como opciones más peligrosas, generaron dos jugadas en el 8’ que culminaron con sendos tiros desde posiciones inmejorables que no metieron entre los tres palos, y un disparo en el 10’ que iba dentro y que salvó en el último instante Álex Martín con la cabeza. Tanto estaba yendo el cántaro a la fuente, que al final se rompió, aunque a la contra, en una acción encabezada por Juanan por la izquierda, quién hizo una pared ya arriba con un compañero para que le volviese el balón y poner el 0-1.

Apenas unos instantes después hubo una acción un poco parecida (que increíblemente mandaron fuera), lo que hizo que el III Columnas pidiese tiempo muerto para recalibrar. Aunque en el siguiente tramo Marchena tuvo que hacer otras dos buenas intervenciones (sobre todo un tiro raso que envió a córner a una mano), el III Columnas volvió a mirar por fin arriba: el portero atrapó un disparo sin ángulo de Manu en el 11’, mientras que una gran combinación en el 14’ de Raúl y Cholo finalizó con un disparo del primero que desvió el portero por alto a córner. A 6’24” para el descanso, Unionistas se puso con 5 faltas, lo que parecía abrir otra fase (Marchena sacó a continuación una de Diego encima suyo y el portero visitante se anticipó a un balón que le metió Cholo a Asier).

Sin embargo, en el 15’, llegó el lío: Fita vio doble amarilla (la primera por protestar, y la segunda por aplaudir al árbitro, después de que en un acción inmediatamente anterior éste colegiado hubiese pitado desde la otra punta una falta de Marchena que la colegiada que estaba al lado consideró que no había); el delegado mirobrigense, José Juan, se calentó, y también vio doble amarilla; decidiendo ese árbitro detener el partido, que se acabó por reanudar tras 12 minutos de parón.

De esa interrupción volvió bien el III Columnas, con ocasiones de Raúl -que se encontró con el portero- y Asier por partida doble (la segunda un fuerte disparo que desvió el portero), lo que hizo que Unionistas pidiese tiempo muerto tras menos de dos minutos de juego. En lo que quedaba de primer tiempo, se mantuvo la dinámica de igualdad, atrapando Marchena dos balones, y generando el III Columnas una gran combinación entre Jorge, Manu y Álex Martín, donde el tiro final del primero se marchó alto. Para cerrar, el III Columnas alcanzó las 5 faltas a 50” para el descanso (por si fuera poco el árbitro la señaló en la mesa al lado contrario).

El partido se resolvió en el tramo inicial del segundo tiempo, en el que empezaron a probarlo pronto los visitantes, replicando Pablo Ramos con hasta tres grandes paradas (un tiro lejano por bajo, un disparo por alto que envió a córner y un remate de cerca en ese saque de esquina). Asier se topó en una acción con el portero antes de que llegase en el 25’ el 0-2, en una acción bien movida, que tuvo un pase final arriba para mandarla para dentro. Al menos, Unionistas se colocó con 4 faltas en ese mismo 25’ (el mesa le puso las dos primeras al III Columnas, para unirse a la fiesta), lo que favoreció que los mirobrigenses incordiasen arriba, pero los visitantes dieron otro golpe preciso en el 27’: un balón desde atrás le llegó por la izquierda a Juanan, quién resolvió bien por bajo.

Manu firmó en el 28’ un gran disparo raso que sacó el portero, antes de que en el 29’ Unionistas se colocase con 5 faltas. Sin que casi el III Columnas pudiese sacar provecho de ese escenario, Unionistas puso medio minuto después el 0-4 con un saque en largo que bajó un jugador y lo metió para adentro (aprovechando una pequeña falta de entendimiento local). En ese instante, el III Columnas pidió tiempo muerto, del que volvió Cholo como portero-jugador (ya había subido alguna vez Pablo Ramos), función que alternó con Álex Martín en los 11 minutos que quedaban, que no tuvieron demasiada historia.

Como es obvio, el III Columnas tuvo mucha posesión de balón, moviéndolo y moviéndolo, pero le costó ver claras las opciones de remate, siendo el momento más peligroso uno de Motta a pase de Asier en el 34’ que se marchó alto; así como una acción posterior en la que un balón bombeado de Motta dio en el larguero pero salió por fuera. Asimismo, enviaron remates fuera Asier, Jorge o Raúl.

Obviamente, en esos 11 minutos Unionistas cortó varios balones y se dispuso a tirar a puerta vacía, pero tampoco tuvo acierto. Los que estuvieron más cerca de marcar fueron un jugador en el 30’ nada más salir el portero-jugador y Adrián Moreiro por dos veces en el 36’ y el 37’, yéndose una a cada lado de la portería. Para cerrar, Cholo salvó una buena acción en el área mirobrigense como portero-jugador. En ese tramo final, los colegiados dejaron de pitar una sexta falta visitante que parecía clara, así como dos muy claras del III Columnas, pero la tarde ya estaba vista para sentencia.