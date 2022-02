Espesa tarde del Ciudad Rodrigo, al que le remonta en casa un rival directo

(La galería completa de imágenes será añadida cuando La Noche Electoral lo permita)

El Ciudad Rodrigo CF cayó derrotado en la tarde del domingo en el Francisco Mateos ante La Virgen del Camino leonés, cortando de raíz el buen momento que atravesaba, porque, aunque se había perdido algún encuentro en semanas precedentes (y encajando hasta dos 4-0), esta derrota llegó ante un rival absolutamente directo en la tabla (el Ciudad Rodrigo iniciaba la jornada antepenúltimo, y La Virgen del Camino, 5º por la cola), y además mostrando una mala imagen. Como consecuencia adicional, los mirobrigenses dejan perdido el goal-average (en la ida quedaron 1-1).

ASÍ FUE EL PARTIDO

En una tarde bastante desapacible (nublada, y con el paraguas en la mano por si acaso), esa imagen que acabó por tener en conjunto el encuentro ya se vio al principio, al que salió controlando el balón La Virgen del Camino ante un Ciudad Rodrigo ciertamente espeso en los primeros 20 minutos, en el que los visitantes tuvieron 3 ocasiones claras. Para empezar, un remate de cabeza a un balón desde la izquierda se marchó fuera por poco, un gran tiro desde dentro del área lo mandó Pepo con un paradón a córner, y generaron un 1vs1 contra Pepo en el que por suerte el delantero le dio demasiado largo al balón, y aunque superó a Pepo, no pudo rematar (también le entorpeció Javi Moríñigo).

El Ciudad Rodrigo ‘despertó’ en el 19’ con un gran disparo de lejos de Pablo López al que replicó el portero con una gran parada (el balón quedó suelto, logrando despejarlo la defensa). A partir de ahí se vivió un tramo más igualado, que llevó al 1-0 del Ciudad Rodrigo en el 32’: Pablo López recuperó el balón cerca del área, se lo pasó a Alberto García, quién no lo pudo aprovechar, volviéndole a Pablo López, que firmó un gran disparo que tocó el portero, pero que entró.

Aunque La Virgen no se vino abajo (de hecho hicieron un remate según caía el balón en el 36’ que tuvo que coger Pepo), el Ciudad Rodrigo acabó mejor la primera parte, mirando varias veces arriba, como en una acción a la contra en la cual Alberto García le puso un balón en largo a Alberto Martín, quién se lo quiso ceder arriba a Fran Gemio, pero se anticipó el portero; y una falta lejana de Maza que llegó a rematar Pablo López de cabeza, pero se marchó el balón fuera.

Sin embargo, la segunda parte comenzó de nuevo con La Virgen del Camino llevando la batuta, y agobiando por completo al Ciudad Rodrigo, disponiendo por ejemplo de dos saques de esquina en el 47’ y en el 51’ que llegaron a rematar yéndose el balón fuera en ambas acciones por muy poco. Los visitantes acabaron por empatar en el 54’, en una jugada por la derecha en la que el balón le fue a Pepo, quién dudó un poco quedándose a media salida, lo que aprovechó un jugador leonés para darle un toque preciso al balón y mandarlo para dentro.

El tanto sentó mal al Ciudad Rodrigo, rozando el 1-2 La Virgen ya en los minutos siguientes: en el 58’, en otro saque de esquina, hubo un golpeo en el área que no acabó en gol porque no llegó a ir entre los tres palos, acabando por despejarlo la defensa; y en el 61’, con un disparo raso desde la derecha del área que sacó bien Pepo a una mano por bajo. Mientras tanto, el Ciudad Rodrigo estaba desaparecido en ataque: apenas llegó una vez bien en el 52’, pero no llegó a tirar.

Uno de los momentos clave tuvo lugar en el 68’, con una larga secuencia en la que el partido se pudo inclinar para cualquier lado. El arranque fue un disparo de Manu González desde la frontal que el portero de La Virgen envió con un gran despeje a una mano por bajo a córner, en cuyo saque no hubo tiro mirobrigense, generándose incluso en su lugar una tremenda contra que el Ciudad Rodrigo mandó in extremis a córner. En el saque, hubo un remate de cabeza que Pepo envió por alto a un nuevo córner, en el cual el balón volvió a caer al área pequeña, pero lo logró despejar el Ciudad Rodrigo, que también salió en tromba a la contra, pero sin llegar a tirar.

El otro momento clave previo al desenlace definitivo tuvo lugar en el 72’, cuando Pablo López firmó otro zambombazo según le llegó un balón de Fran Gemio desde la derecha que el portero envió con un paradón a una mano a córner, cuyo saque no se pudo aprovechar. El verdadero desenlace se produjo en el 75’: La Virgen botó un nuevo córner desde la derecha al área pequeña, donde se generó un poco de lío, pero acabaron por marcar casi desde la misma línea de gol.

Quedaban 15 minutos para al menos rascar un empate, pero el Ciudad Rodrigo tuvo poca claridad, y aunque dispuso de algún córner e llegó alguna vez más, no remató con peligrosidad. De hecho, lo más destacado fue la mano de un jugador visitante en su propia área que bien pudo haber sido penalty. Pese a lo ajustado del marcador, ni mucho menos La Virgen se encerró atrás, y siguió saliendo con todo, de tal modo que rozó incluso el 1-3 (por ejemplo en una falta cerca del área en el 79’ que Pepo despejó) y el encuentro murió en las cercanías del córner derecho mirobrigense.