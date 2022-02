Preparadas las mesas para una jornada electoral ligeramente diferente por la pandemia

Los votantes no entregarán su DNI al presidente de mesa, sino que lo depositarán en una bandeja

Trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo prepararon a lo largo de la tarde del viernes los centros de votación, con un total de 20 mesas repartidos por ellos, que este domingo 13 acogerán las votaciones de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como en los últimos comicios celebrados en noviembre de 2019, en Ciudad Rodrigo se votará en el antiguo Colegio Los Sitios (2 mesas), el Colegio El Puente (2 mesas), el Colegio Miróbriga (4 mesas), el Colegio San Francisco (4 mesas), el Espacio i (2 mesas), el Edificio Educativo Municipal (2 mesas), el Aula de Pintura (2 mesas), y la Escuela Municipal de Música (2 mesas).

Al celebrarse las Elecciones en plena pandemia, los preparativos de los centros de votación fueron diferentes a lo habitual, ya que junto al ‘material electoral’ clásico (a razón de una caja por cada mesa electoral), los trabajadores del Ayuntamiento desplegaron el material del que se componen los ‘kits sanitarios’ enviados para la ocasión.

En lo que respecta al material electoral, la clave fue la ingente cantidad de papeletas sepias de cada una de las 14 formaciones que concurren en la provincia de Salamanca a estos comicios. Según el orden en que fueron proclamadas sus candidaturas en el Boletín Oficial de Castilla y León, esas formaciones son: Partido Animalista contar el Maltrato Animal (PACMA), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, VOX, Unidas Podemos Castilla y León (Podemos-IU-AV), España Vaciada, Tú Aportas, Volt España, Por un Mundo más Justo (PUM+J), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), y Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero (PCAS-TC-RC).

Hay que apuntar que en las últimas Elecciones Autonómicas, en 2019, se presentaron 10 formaciones, siendo las variaciones la ausencia de Contigo somos Democracia, y la presencia de España Vaciada, Tú aportas, Volt España, Por un Mundo más Justo y Partido Comunista de los Trabajadores de España. Además, hay dos ‘transformaciones’: si en 2019 concurrieron Podemos-Equo por un lado e Izquierda Unida-Anticapitalistas-PCAS/TC-Alter en marcha Castilla y León por otro, ahora lo hacen Unidas Podemos por un lado, y Partido Castellano-Tierra-Comunera-Recortes Cero por otro. Junto a las papeletas sepias, se prepararon los sobres para votar, tanto en las mesas como en las cabinas repartidas en cada colegio.

El kit electoral incluye como siempre el censo de las personas a las que les toca votar en cada mesa, el listado de calles cuyos vecinos votan ahí (éste documento fue colocado en un lugar visible en cada punto de votación), el reglamento que deben tener en cuenta los miembros de las mesas, las hojas para el recuento de votos, hojas para entregar justificaciones de votación a aquellos que lo necesiten, y rotuladores y reglas para ir señalando a los que votan.

Como decimos, junto al kit electoral, se distribuyó en cada mesa un kit sanitario, compuesto exactamente de: 6 botes de gel hidroalcohólico (más 2 de repuesto) con bridas para sujetarlos, 20 mascarillas FFP2 (para los miembros de las mesas y personal de la Administración), 10 bolsas de 10 mascarillas quirúrgicas cada una, una caja de guantes, una bandeja de identificación, un spray limpiador, un rollo de papel desechable, un rollo de bolsas de basura, unas tijeras, un rollo de cinta adhesiva, ‘fichas técnicas’ de los botes de gel hidroalcohólico y del spray limpiador, y dos carteles tamaño A3 con instrucciones generales y normativa de seguridad de la jornada.

Esa bandeja de identificación será clave en esta jornada de votación, ya que cuando una persona vaya a votar, no entregará en mano su DNI o carnet de conducir al presidente de mesa, sino que deberá depositarlo en esa bandeja, desde donde lo comprobarán los miembros de la mesa. Asimismo, como otra novedad, el presidente de mesa no cogerá el voto para introducirlo en la urna, sino que será el propio votante quién lo deposite (mostrándole el sobre al presidente para comprobar que, por ejemplo, no mete dos sobres).

Como otras ‘instrucciones’ de la jornada electoral, se pide entrar a votar solo (salvo que se requiera ayuda), lavarse las manos antes de votar, y portar siempre la mascarilla (únicamente se podrá quitar si lo solicitan en la mesa para comprobar la identidad de la persona), mientras que a los mayores de 65 años se les recomienda votar de 10.00 a 12.00 horas de la mañana. Hay que recordar que se podrá votar de 9.00 a 20.00 horas (las mesas se constituirán a las 8.00 horas).