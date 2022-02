Dani Mori: "Los números fuera de casa de Unionistas son muy correctos para un equipo que juega en hierba artificial"

Dani Mori, técnico de Unionistas, ha charlado ante con prensa en la previa del choque contra la poderosa Cultural Leonesa a domicilio.

Enfermería: "De la Nava, a día de hoy, sigue entrenando al margen y a ver si el sábado ya puede entrar con el grupo. Será duda con no muchas posibilidades de partir de inicio y veremos si en la segunda nos puede ayudar. Marín tiene que ir más despacio y es mejor no precipitarnos. Entrará en convocatoria seguramente y solo jugaría si hay alguna urgencia. Nespral sufrió un golpe en la rodilla, pero no habrá problema. Tenemos la baja de Montes. Los demás están a disposición".

Cultural: "Es un campo y un partido bonito en la categoría. Es un gran rival y tienen muy buenos futbolistas, vamos a jugar contra un gran equipo. Iremos con respeto y sabemos que será complicado ganar allí, pero nos vemos con fuerza".

Versión: "Lo que somos nosotros: Unionistas. Un equipo que compite y se lo deja todo en cada campo y queremos ganar en cualquiera. Los números fuera de casa son muy correctos para un equipo que juega en hierba artificial. El peor partido que hemos hecho ha sido el del Zamora y somos incómodos para los rivales. Espero la mejor versión que es para lo que trabajamos".

Relevo de Montes: "Lo tengo claro, pero no te lo voy a decir. Lo tengo clarísimo".

Mandi vuelve de sanción: "Es un artista, entrena muy bien, tiene carácter y es una maravilla. Queríamos que estuviese de vuelta y era el único jugador con esa posibilidad unilateral para salir en el mercado. Hay posibilidades de que entre de inicio y también en la segunda parte para ayudar. Esperaremos al sábado y luego decidiremos".

Viaje de aficionados: "Estamos muy contentos de que vengan a apoyarnos. Ellos nos van a dar un plus más siempre y cuantos más haya, mejor. Siempre se hacen notar y son gente que disfruta del fútbol".

Aplazado al domingo a las 12:00 horas el partido con el Racing: "No tengo nada que ver en el cambio de horario, pero tampoco me voy a quejar. Para el club es mejor por una serie de motivos. No hay problema ni por mi parte ni la de mi plantilla. Me parece bien. Claro que me gusta, sino me hubiese quejado. Yo miro por mi bien".