Adjudicado a Multicía los seguros del Carnaval por algo más de 25.000 euros

Multicía correduría de seguros será la que velará por la seguridad en caso de accidentes dentro del recorrido con cinco pólizas diferentes con un importe total de 25.230 euros desde las 00:00h del viernes de Carnaval, hasta las 24:00h del miércoles de ceniza.

Dos pólizas que englobarán los eventos taurinos: por un lado, los espectáculos populares (encierros y capeas, incluyendo la capea prevista para la tarde del Domingo de Piñata); y por otro lado, el grupo de eventos de las sobremesas (los festivales y novilladas en la Plaza Mayor).

Respecto a los espectáculos taurinos populares, habrá una triple póliza: de responsabilidad civil, de accidentes y, para cubrir la defensa jurídica de hechos relativos a estos eventos.

Según los parámetros marcados por el Ayuntamiento, la compañía aseguradora debería abonar 115.000€ en caso de fallecimiento de algún participante, 125.000€ por invalidez absoluta permanente y parcial por accidente, y 1.800€ para cubrir los gastos hospitalarios y de asistencia sanitaria de cada una de las víctimas que se produzcan.

Esas pólizas cubrirán a los participantes activos en los festejos (quedan excluidos los espectadores), salvo que tengan menos de 16 años –ya que su participación está prohibida-, o que presenten síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o estupefacientes o enajenación mental. Mientras, en lo que respecta a festivales y novilladas, se trata únicamente de una póliza de responsabilidad civil.

Tras esas dos pólizas iniciales, hay una destinada a cubrir los accidentes colectivos de los montadores de los tablaos durante el ‘uso, montaje y desmontaje’ de los mismos. Esta póliza cubrirá a unas 280 personas, fijándose unas compensaciones de 15.000€ por fallecimiento accidental, hasta 30.000€ por incapacidad permanente, y 1.500€ en concepto de gastos de sepelio.

La cuarta póliza es la que cubrirá la responsabilidad civil del Ayuntamiento y de los montadores de los tablaos por daños a espectadores y a terceros por hundimiento y/o caída de todo o parte del graderío. Dentro de esta póliza está incluido el seguro de responsabilidad civil para el desarrollo del Campanazo, del encierro de carretones, y del Pasacalles de Cenizos. En lo que respecta a esta póliza, se fija una indemnización máxima de 800.000€ por siniestro.

La quinta y última póliza garantizará la defensa jurídica del Ayuntamiento en el caso de que se inicie un procedimiento judicial derivado de un siniestro cubierto por las pólizas, “aun cuando fuere por reclamaciones infundadas”

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 152 y 313.1 de la LCSP, se consideran razón de interés público válida la situación general de pandemia generada por el COVID-19.

En consecuencia, si los espectáculos taurinos no dispusieran de la autorización del órgano competente (Junta de Castilla y León) o si el Alcalde como órgano de contratación competente, a la vista de la situación sanitaria, pondera su no celebración por la situación de pandemia, se acordará el desistimiento del contrato por parte del Ayuntamiento. Es decir, la no celebración del Carnaval no supondrá indemnización alguna a la aseguradora por parte del Ayuntamiento, por los gastos en que hubiera incurrido. Este tipo de cláusula se está imponiendo en todos los contratos que el consistorio está firmando con diferentes empresas.

Exclusiones