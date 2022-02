Mañueco defiende los 35 años de gobierno en Castilla y León y Tudanca e Igea le advierten de "sus nuevos socios"

En la recta final de la campaña electoral, los candidatos del PP, Alfonso Fernández Mañueco; del PSOE, Luis Tudanca; y de Ciudadanos, Francisco Igea, a la presidencia de la Junta de Castilla y León -de los tres partidos con grupo parlamentario propio -han protagonizado este miércoles el segundo de los debates electorales. Un debate, celebrado a cuatro días del 13F, con mucho en juego para los tres candidatos, máxime si tenemos en cuenta la presión que han generado las últimas encuestas publicadas.

Los temas acordados para este segundo debate han sido Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia, Economía, Infraestructuras y Pactos postelectorales, bloque que generó el momento de más tensión entre dos de los candidatos. Mañueco acusó a Igea de “dinamitar el pacto de gobierno” y este replicó que no contestaba “ni al eco ni las difamaciones”.

Un debate en el que Mañueco insistió en defender la gestión del PP durante los 35 años de gobierno en Castilla y León, al tiempo que Tudanca e Igea le han advertido de “sus nuevos socios”, en referencia a Vox, teniendo en cuenta que ninguna encuesta da la mayoría a ningún partido para poder gobernar en solitario. Mañueco evitó mencionar en ningún momento del debate al partido de ultraderecha. Quien sí salió a relucir Pedro Sánchez – “¡Ya tardaba en salir!”, ironizó Igea cuando Mañueco lo mencionó por primera vez-, y el tema de la luz, la subida de la gasolina y hasta la reforma laboral.

El candidato del PP, Fernández Mañueco, en su minuto inicial, señaló que este domingo se tiene la oportunidad de decidir el futuro de las personas de Castilla y León para los próximos cuatro años y para ello se necesita un gobierno "fuerte, sólido y estable", "sin egos, que tome decisiones firmes" y que apueste por defender los intereses de la Comunidad, "libre de hipotecas y chantajes".

Por ello, "me ofrezco para trabajar, dedicar mi tiempo para Castilla y León, defender Castilla y León ante cualquier ataque, ilusión y ganas para transformar y modernizar esta tierra", ha dicho Mañueco, para lo que ha afirmado que necesita la "unidad" de todas las personas en torno al "único proyecto" de futuro que representa.

Francisco Igea, que en el anterior debate tuvo que intervenir telemáticamente al estar en cuarentena por COVID-19, ha empezado recordando que estas elecciones se han convocado desde la “deshonestidad y la mentira”, añadiendo que el candidato 'popular' ha puesto “la comunidad al servicio de los intereses de su partido”. Igea ha subrayado que confía en conseguir que “en esta ocasión triunfe la honestidad y pierda la mentira”. En referencia al PP y el PSOE, el candidato de Ciudadanos ha señalado que “están dispuestos a pactar con la peor versión de ellos mismos, los extremos del espectro político”, algo que si está en manos de Ciudadanos no van a permitir. “Que no triunfe la xenofobia, sino la libertad, apostar por la sociedad abierta frente al miedo, los impuestos bajos frente al hachazo fiscal, y el crecimiento frente a proteccionismo”, ha enfatizado.

Por su parte, el candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha confiado en conseguir el próximo día 13 una mayoría “más grande” que la que consiguieron en 2019 para que el cambio en Castilla y León esta vez "sea imparable". Tudanca también ha señalado que el adelanto electoral se ha por "motivos internos", entre los que ha citado "la corrupción" del PP, que, según ha advertido no tienen nada que ver con los intereses de los castellanos y leoneses.

Tudanca ha preguntado a los ciudadanos que imaginen por un momento dónde estaban hace 35 años para reflexionar sobre que algunos de los electores ni siquiera habían nacido o que algunos eran tan pequeños que ni lo recuerdan. El candidato socialista ha reivindicado los cambios que ha experimentado Castilla y León en más de tres décadas para lamentar a renglón seguido que hay una cosa que no ha cambiado, el Gobierno autonómico y problemas como la "dramática" despoblación que sufre la Comunidad. “Castilla y León no puede perder más oportunidades ni más trenes”.

Sanidad

La sanidad ha sido el primero de los temas que han abordado los candidatos en este debate, con agradecimiento unánime a los profesionales de la sanidad su trabajo y esfuerzo durante la pandemia.

El candidato del PP, que ha pedido de nuevo un pacto por la Sanidad, ha señalado que “en Castilla y león tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de toda España, una red de hospitales de primera en ciudades, y con una extensa red de consultorios y centros de salud, la mejor ratio de médicos por habitantes, y un presupuesto récord en Sanidad”, añadiendo que su compromiso “es continuar mejorando el sistema sanitario desde el diálogo con los profesionales, fuerzas políticas y ayuntamientos”.

Mañueco insistió en que “hay que blindar la sanidad como en su día blindamos las pensiones, por eso propongo la necesidad de hacer un pacto por la sanidad, no solo en Castila y León sino en toda España”, al tiempo que negó que durante su legislatura se hubiera cerrado ningún consultorio en el medio rural, “la atención sanitaria está garantizada en el medio rural”, insistió. Respecto a la falta de profesionales, argumento que “es un problema de este país, no de esta tierra, y no lo utilizamos como excusa para cerrar los consultorios rurales, sino para buscar los profesionales sea donde sea”, insistiendo en que hay que “sacar el debate político del debate sanitario”.

A esto respondió el candidato del PSOE, Luis Tudanca, preguntando a Mañueco si “¿va hacer una ley para impedirse hacer lo que ha hecho durante esta legislatura?”, en referencia a los consultorios rurales y “las unidades de radioterapia que llevan prometidas desde 2007”. Tudanca subrayó que “la salud es lo primero, y en esta pandemia se ha puesto especialmente de manifiesto lo esencial que es lo público, la sanidad pública”, pero “la realidad es que durante esta legislatura tenemos 300 profesionales sanitarios menos, 1.000 desde que se llevaron a cabo los recortes, se han cerrado consultorios locales, se ha privatizado el Hospital Universitario de Burgos, y hay 350.000 personas en Castilla y León en las listas de espera, el 15% de la población”, siendo estas “las consecuencias de 35 años del PP y de 20 de competencias sanitarias”. Tudanca avanzó que la primera medida que “voy a tomar” será “reabrir los consultorios médicos en el medio rural, destinar el 25% del presupuesto a Atención Primaria o aprobar una ley de garantías para los usuarios que fije plazos para ser atendidos, someterse a una cirugía o a una prueba diagnóstica”.

Igea, por su parte, reconoció que “tenemos una sanidad cansada, agotada, exhausta, 30 años de no hacer nada, y una pandemia terrible”, añadiendo que “tenemos que afrontar los problemas, la improrrogable reforma de la Atención Primaria”. “A mí no me habrán visto ir prometiendo, el señor Mañueco ha prometido el centro de radioterapia en Ávila muchas veces, lo saben muy en Ávila, y las obras han empezado cuando estábamos nosotros”. Además, ha acusado tanto al PP como al PSOE de votar en contra de dotar a todos los ciudadanos de médico y enfermera, sin que quisieran comprometerse y ha atribuido a 35 años de estar "sin hacer nada" la falta de personal. En cambio, ha reivindicado una gestión profesional, con indicadores, con medicina resolutiva, "que no es la camilla que prometen abriendo consultorios", sino el telediagnóstico, la telemedicina, las consultas de alta resolución.

Servicios Sociales y dependencia

Mañueco ha defendido que su Gobierno es el que "mejor proteje" a las personas dependientes y vulnerables, mientras que Igea le ha recordado que sigue sin aclarar si pactaría con "sus nuevos socios" de Vox, una formación que no comparte muchas de las políticas sociales de las que hoy han hablado.

El candidato del PSOE ha defendido que mientras el Gobierno formado por 'populares' y Ciudadanos desde 2019 se da por "satisfecho" con su gestión, la comunidad fue la tercera en la que más personas residentes fallecieron durante la pandemia del COVID-19 porque al sistema "se le vieron las costuras".

Ha sido en este bloque donde ha tenido lugar otro intercambio intenso de opiniones, cuando Tudanca se ha referido a los 35 años en los que ha gobernado el PP en la comunidad y los que, en su opinión, han conducido a "la condescendencia". Mañueco ha recalcado que si han estado este tiempo en la Junta "será por algo", antes de que el candidato socialista le recordara que en la última ocasión han gobernado pese a salir derrotados en las urnas.

Ante ese último argumento, Igea ha apostillado que él sí que sabe por qué gobernó Mañueco estos dos años y medio, y ha aventurado que será su última legislatura en el Gobierno autonómico.

Economía

En este bloque, Tudanca e Igea han lanzado sendos reproches al candidato del PP por no haber apoyado la reforma laboral convalidada en el Congreso de los Diputados, mientras este ha centrado sus críticas a la subida de la luz, de la gasolina o del IPC, con precios "récord" que ha achacado al Gobierno de Pedro Sánchez.

"¡Ya tardaba en salir Sánchez!", han ironizado Igea que ha preguntado a Mañueco qué piensa hacer para que baje el precio de la luz, para recomendarle a renglón seguido que se centre en las competencias autonómicas, a lo que Tudanca ha añadido que tenía la "esperanza" de que Mañueco sólo hablara de Castilla y León en este debate e ironizar sobre que era "difícil" que no se refiriese al presidente del Gobierno, al que ha reivindicado por haber sacado adelante "dos acuerdos históricos" (pensiones y reforma laboral).

"¿Por qué no creen en el Diálogo Social?", ha preguntado Tudanca a lo que Igea ha añadido que Mañueco no cree en el acuerdo que emana de los agentes económicos y sociales si viene del Gobierno de la nación. "Sánchez, Sánchez y Sánchez. Estos tres días cada vez que lo dice se le oye más bajito", ha bromeado el candidato de Cs.

Por su parte, Fernández Mañueco ha acusado al Gobierno de la nación de marginar y de ningunear a Castilla y León mientras Luis Tudanca "traiciona" a su propia tierra, a lo que Tudanca ha zanjado con un "ya basta" para recordar que Castilla y León es la quinta comunidad que ha recibido más fondos.

Pactos postelectorales

Igea ha planteado un pacto "moderado" al estilo de "Angela Merkel" y el compromiso de evitar unos segundos comicios, mientras que el socialista Tudanca se ha mostrado abierto a hablar con las fuerzas "para el cambio" y el 'popular' Mañueco ha recalcado que es él quien se la "juega" y no Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso.

Mañueco se ha referido a que PSOE y Ciudadanos podrían "ir de la mano" como en la reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso y ha aseverado que sus candidatos en Castilla y León están ante "el último tren de su vida política".

Esa referencia ferroviaria le ha llevado al representante de Ciudadanos a que las elecciones del domingo sí que son el último tren para Mañueco, pero ha pronosticado que ese convoy "está a punto de atropellarle".

Tudanca sí que ha recordado que en 2019, cuando el PP de Mañueco había obtenido el "peor resultado de su historia" y después de que Igea afirmara que "no iba a perpetuar al PP" llevó al actual presidente a la Junta de Castilla y León. "El señor Igea cerró la puerta al cambio y por eso ahora Mañueco se la ha abierto a Vox", ha señalado.