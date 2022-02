Luis García: "A Ciudad Rodrigo no se le está dando el valor que tiene, ni como zona fronteriza que es, ni por el valor que tiene"

Hay que votar a UPL por el hecho de que te va a asegurar que el procurador por Salamanca va a luchar por los intereses de Salamanca, no de Valladolid o Burgos, y para que logre salir de la situación actual de despoblación y marginación a la que está sometida por esta Junta de Valladolid

Juventud y ganas de trabajar por la provincia de Salamanca; una base importante para aspirar a formar parte de un gobierno regional que defienda los intereses salmantinos. Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha elegido a Luis García Sánchez como cabeza de lista para representar la provincia de Salamanca en las Cortes de Castilla y León.

Luis vive en El Tejado, un pueblo de la comarca de Béjar con algo más de 80 habitantes, ha visto como la despoblación ha ido haciendo mella los últimos años en su tierra, mientras otras poblaciones del resto de España crecían con los habitantes de su zona.

Un hombre joven y con ganas de luchar por su tierra y por los suyos, conocedor de los problemas reales y la falta de interés de actuales gobiernos que mantienen la desidia en comunicaciones e inversiones para frenar la sangría de personas hacia otros lugares con más oportunidades.

Señor García: Vivir en una zona de pequeña población, ¿ le servirá para defender los problemas que tenemos los pueblos pequeños?

Efectivamente, cuando me llamó UPL para pedirme que fuera cabeza de lista en nuestra provincia no lo dudé. A pesar de que UPL siempre ha defendido a los pueblos quiero aportar mi visión del mundo rural. Considero que los pueblos siempre han llegado tarde a los avances: Lo vimos con el agua, con la electricidad, con la cobertura móvil y ahora lo vemos con internet, como sucede con la línea fija, creo que por ley se debería de garantizar una buena conexión a internet vivas donde vivas.

A nivel regional, ¿qué ofrece UPL?

A diferencia de lo que ha hecho hasta ahora la Junta de Castilla y León gobernada por el PP y Ciudadanos que han concentrado la inversión y el desarrollo en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, nuestra prioridad se centra en desarrollar el eje Ruta de la Plata a través de las provincias de Salamanca, Zamora y León con fuertes conexiones hacia Portugal, Extremadura, Galicia y Asturias. De esta forma las provincias del oeste dejarán de ser provincias de segunda.

En cuanto a la provincia de Salamanca, ¿qué necesidades ve su partido de prioridad?

Estamos en una zona muy privilegiada y tenemos un potencial increíble al encontrarnos en un eje que va desde Algeciras a Gijón y otro que va desde Madrid a Oporto. Por ese motivo consideramos prioridad reabrir el Tren Ruta de la plata, que cerró el PSOE cuando gobernó esta comunidad, así como terminar de electrificar la línea Salamanca- Fuentes de Oñoro. Por otro lado nuestro compromiso está siempre en garantizar la sanidad tanto en el mundo rural como en las ciudades.

La comarca de Béjar y la de Ciudad Rodrigo sufren de lo mismo, poca industria, sanidad, educación… y además la comarca mirobrigense es transfronteriza, lo cual podría ser un buen impulso, y hace el efecto contrario ¿Qué se está haciendo mal?

A Ciudad Rodrigo no se le está dando el valor que tiene, ni como zona fronteriza que es, ni por el valor que tiene por muchas cuestiones. Por un lado tenemos una ciudad que desde el punto de vista monumental y turístico es una verdadera joya, y no está puesta en valor lo suficiente. Nosotros creemos que Ciudad Rodrigo tiene potencial para ser declarada Patrimonio de la Humanidad porque lo vale, y vamos a pelear por ello, no hay que olvidar que conserva sus murallas íntegras, y dentro del recinto amurallado la Catedral, el castillo, y numerosos monumentos de gran valor, como la Capilla de Cerralbo, la propia Casa Consistorial y un sinfín de palacios, que hacen que Ciudad Rodrigo tenga un valor enorme que merece un mayor reconocimiento. En su día se planteó ir de la mano de la ciudad portuguesa de Almeida para dicho reconocimiento, y es una opción que está ahí y podemos aprovechar, pero en todo caso hace falta ese reconocimiento (ya sea de forma conjunta con Almeida o por separado) que dé a Ciudad Rodrigo el valor que tiene.

En todo caso, más allá de este hecho, debe potenciarse la industrialización de la zona y la comarca y mejorar las infraestructuras. En este aspecto, desde UPL pedimos en el pasado proyecto de Presupuestos en las Cortes una dotación que permita ofertar nuevo suelo industrial en Ciudad Rodrigo, la reforma de la estación de autobuses, y un Plan especial de desarrollo para La Raya, que permitiese acometer proyectos e inversiones en el área fronteriza con Portugal y sacar de la debacle que sufre la zona, y sobre todo comarcas como el Campo de Argañán o el Campo de Robledo, y más específicamente pueblos como La Bouza, Puerto Seguro, Alberguería o Alameda de Gardón, entre otros. Propuestas que sin embargo fueron rechazadas por el PP y Cs en la Comisión de Presupuestos de las Cortes.

Asimismo, también planteamos en el debate de los Presupuestos del Estado la necesidad de un Plan especial para la Raya, siendo rechazado por el PSOE en el Senado, si bien desde UPL seguiremos insistiendo en ello porque creemos que es algo irrenunciable. Del mismo modo, planteamos aprovechar la salida a la SA-200 desde la A-62 para crear un vial hacia la CL-526 que sirviese de conexión desde la A-62 Ciudad Rodrigo-Coria, pero nos lo rechazaron, como nos rechazaron también dotar de mayor presupuesto a la electrificación de la vía férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro que, no hay que olvidar, ya va con retraso, pues nos habían prometido estaría en marcha en 2020.

Y precisamente para casos como el de Fuentes de Oñoro, creemos que es indispensable ese Plan que mencionaba para la Raya, que permitiese dotar de incentivos a la instalación y mantenimiento de empresas en la zona y aprovechar la fluida relación con Vilar Formoso para poder desarrollar un polo económico conjunto, que sirva como nodo logístico para España y Portugal y favorezca el desarrollo económico en este zona de La Raya y específicamente en Fuentes de Oñoro, no podemos olvidar que se ha visto perjudicado en su economía por el desdoblamiento de la N-620 hacia la A-62.

Por otra parte, es evidente que en materia sanitaria la zona sufre un abandono crónico. En pasados presupuestos desde Unión del Pueblo Leonés conseguimos una partida para dotar de más equipamiento al Centro de Especialidades, si bien nuestro objetivo es que este Centro sea reconvertido en Hospital Comarcal, ya que creemos que mejoraría la asistencia sanitaria de la zona, hay servicios que perfectamente podrían prestarse en Ciudad Rodrigo sin necesidad de hacer desplazar a los vecinos hasta Salamanca.

Del mismo modo, en la zona creemos que debería mejorarse la cobertura de ambulancias, creemos que debería haber una de Soporte Vital Básico en Robleda y, que la que hay en La Fuente de San Esteban preste servicio las 24 horas del día, no las 14 horas que tiene actualmente asignadas.

En este aspecto, desde UPL creemos que unos servicios públicos de calidad en nuestras comarcas, unidos a un internet de calidad que permita el teletrabajo y una actividad con plena normalidad a nuestras empresas, son esenciales para poder fijar población y atraer nuevos pobladores que quieran instalarse.

¿Existe un agravio comparativo a nivel de inversión por parte del gobierno actual entre Salamanca con el resto de provincias de Castilla y León?

Por supuesto y eso se ve en los datos, como por ejemplo que solo el 1,5% del dinero que se invierte en polígonos industriales va para las provincias de Salamanca, Zamora y León o que a la hora de repartir las ayudas que nos da la UE de cooperación transfronteriza vemos que Valladolid, sin tener frontera con Portugal, recibe más dinero que la propia provincia de Zamora, habiendo derivado la Junta la mitad de los fondos transfronterizos a provincias que no tienen frontera, lo que nos parece poco menos que un insulto a Salamanca y Zamora. Eso a nivel autonómico, pero si nos vamos a los Presupuestos Generales del Estado, recibimos lo mismo que Ceuta, teniendo una amplia diferencia en número de habitantes.

¿Tiene razón de ser la autonomía de la Región leonesa?

Por supuesto que sí. Hay varios motivos para poder y querer tener una autonomía propia de la Región Leonesa. El primero de ellos es cultural. Por ejemplo, aquí en Salamanca, tanto el folclore, la forma de hablar, etc. es muy similar tanto a Zamora como a León. Después está el motivo histórico. León, Zamora y Salamanca, han formado parte siempre del mismo estado a través del Reino de León y luego, a través de la misma región, tanto en la República y en el franquismo, hasta que llegó la Transición.

Para mí el más importante de todos es el económico, porque en el momento que nosotros tengamos una autonomía, vamos a gestionar nuestros propios recursos.

Creo que León, Zamora y Salamanca tienen unas peculiaridades económicas que son bastante distintas al resto de la Comunidad Autónoma. Si llegamos a tener autonomía tendremos las herramientas necesarias para parar la despoblación que tenemos y fomentar nuestros propios ejes de desarrollo como el de la Ruta de la Plata o el de Oporto.

La última encuesta publicada el lunes día 7 de enero de 40 dB para la SER y 'El País'

dan a UPL una subida del doble de votantes respecto a las elecciones del año 19, es de decir de una subida de 2% al 3,9% y una ligera bajada a los principales partidos con peso.

Solo miramos de reojo las encuestas, ya que a pesar de que nos dan una fuerte subida, para nosotros lo más importante es el termómetro de la calle, vemos que cada día se nos acerca más gente y nos animan en redes sociales. Por lo tanto tenemos una buena impresión de lo que pueda pasar.

Ya por último: un breve resumen de porqué un mirobrigense y comarcano debe confiar en su representación en un Gobierno autonómico

Hay que votar a UPL por el hecho de que te va a asegurar que el procurador por Salamanca va a luchar por los intereses de Salamanca, no de Valladolid o Burgos, y para que logre salir de la situación actual de despoblación y marginación a la que está sometida por esta Junta de Valladolid.