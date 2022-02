Un brote surgido en la residencia municipal de mayores de Vitigudino ralentiza la bajada de contagios en Las Arribes

El brote surgido en la residencia municipal de mayores de Vitigudino está ralentizando el descenso de contagios covid, en el conjunto de Las Arribes, dato que este miércoles alcanzaba los 74 positivos registrados en la última semana frente a los 82 de ayer martes. De ellos, 33 se localizan en Vitigudino, y de estos, 18 corresponden a mayores de 65 años, 27 si se contabilizan los registrados en los últimos 14 días.

Sobre el brote surgido en la residencia municipal de Vitigudino, la alcaldesa del municipio, Luisa de Paz, aseguraba a LAS ARRIBES AL DÍA que “está totalmente controlado. Todos los positivos están aislados y por el momento no hay ninguna persona ingresada. Los síntomas que han experimentado algunos corresponden al de un catarro, según me ha informado el médico, y otros no han mostrado ni siquiera síntomas”, señalaba la regidora.

En cuanto al número de municipios afectados, la cifra permanece sin variaciones después de que este 9 de febrero se hayan incorporado al mapa de 7 días Fuenteliante y Hinojosa de Duero, y hayan salido Olmedo de Camaces y Valderrodrigo, por lo que permanece en 20 el número de localidades con contagios registrados en la última semana, 32 si nos remontamos a los 14 días.

De este modo, Vitigudino presenta 33 contagios registrados en los últimos 7 días, seguido de Lumbrales con 12 y Ahigal de los Aceiteros y Aldeadávila con 4. Con 3 contagios se encuentran Cerralbo, Cipérez y Sobradillo; con 2 positivos aparecen Hinojosa de Duero, Peralejos de Abajo, Saucelle y Vilvestre; y con un contagio figuran Ahigal de Villarino, Bermellar, Cabeza del Caballo, El Cubo de Don Sancho, Fuenteliante, Guadramiro, San Felices de los Gallegos, Villar de Peralonso y Villarino de los Aires.

El peor dato de la jornada llega desde la zona de salud de Lumbrales tras que se haya registrado un nuevo fallecido, por lo que suma ya 12 decesos, por los 35 de la zona de salud de Aldeadávila y los 24 de la de Vitigudino.