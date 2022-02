Íñigo Muñoz espanta los tópicos del fútbol

Un partido más, y ya van doce, Unionistas de Salamanca no cedió en su estadio ante su afición. El conjunto de Dani Mori sumó tres nuevos puntos ante el Talavera, para seguir invicto en el Reina Sofía; no en vano, es el único equipo (junto al Racing de Santander), que aún no sabe qué significa perder en su estadio entre los dos grupos de la Primera RFEF.

Siete empates y cinco victorias tienen la culpa de que Unionistas haya sumado la friolera de 26 de sus 37 puntos ante sus aficionados, por lo que el poder de ‘su casa’ es más que notable, siendo el factor que le puede llevar a soñar con algo muy grande.

Cuando se han disputado ya 22 jornadas, el equipo salmantino está 16 puntos por encima de los puestos de descenso, por lo que tiene asegurado un año más en la categoría de bronce del fútbol español. Por eso, una vez que el primer objetivo está en la ‘saca’, ahora Unionistas debe prepararse bien el examen para subir nota; o lo que es lo mismo, para optar al ‘play off’ de ascenso a Segunda al final de la fase regular.

“Hay que ser realista y el ‘play off’ es el objetivo que nos tenemos que marcar. Todos los equipos nos lo van a poner difícil, pero hay que mirar hacia arriba; no nos podemos conformar con lo que estamos haciendo. Con los puntos que tenemos, hay que mejorar lo que hacemos mal fuera de casa”, aseveró el gran protagonista de la victoria (4-1) ante el Talavera.

Íñigo Muñoz, autor de dos de los cuatro goles, fue el epicentro dentro y fuera del terreno de juego. Dentro, por su desborde, velocidad y gol jugando por el costado que más se ajusta a sus condiciones (el zurdo) y, fuera, por espantar de un golpe todos los tópicos del fútbol… que falta hace.

Y es de aplaudir que, por primera vez en la temporada, haya un jugador que hable sin tapujos ni complejos de ir a por el play off. Al volver a ser cuestionado en la rueda de prensa posterior al choque, dijo: “Siempre hay que ir con tranquilidad, pero tener esos puntos a estas alturas no es casualidad, y más con las segundas vueltas que siempre son difíciles. Vendrá una mala racha, como les pasa a todos los equipos, pero no tenemos que dejar de creer en lo que estamos haciendo. En casa las cosas salen bien, y por qué no mejorar fuera de casa y consolidarnos ahí arriba. La gente no sé si se lo cree o no, pero la realidad es que estamos ahí arriba y queremos seguir”, afirmó Muñoz.

¿Por qué un jugador no puede dejar a un lado la tópica frase de ir ‘partido a partido’ y lanzar un mensaje optimista y ambicioso? Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no se piense en el día a día, en el próximo rival; la ambición y la valentía de decir eso en un club como Unionistas, bien merece una reflexión y un aplauso por ser un jugador realista y que ve el fútbol de esta manera.

Por ello, Unionistas debe agarrarse al espíritu de Íñigo Muñoz para preparar bien ese examen que le puede valer un sueño que en la pasada campaña se quedó muy cerca de cumplir. Hacer los deberes a tiempo siempre tiene su recompensa; también en el fútbol.