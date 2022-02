Dos peñas del Paseo Fernando Arrabal y una de la Plazuela del Buen Alcalde renuncian a instalarse

Tal y como se había anunciado, no perderán su espacio de cara a años venideros

Los dos espacios al aire libre de Ciudad Rodrigo que acogen casetas de peñas durante el Carnaval del Toro, la Plazuela del Buen Alcalde y el Paseo Fernando Arrabal (en su tramo comprendido entre la Puerta del Sol y el Cuerpo de Guardia de San Pelayo), tendrán un total de 3 bajas durante el próximo Carnaval, una vez cerrado el plazo dado a las peñas que estuvieron en años anteriores para que confirmasen su interés en instalarse un año más.

En concreto, han renunciado a su derecho a montar su caseta dos de las peñas del Paseo Fernando Arrabal y una de la Plazuela del Buen Alcalde. En lo que respecta a éste segundo espacio, la peña que ha decidido renunciar sí que montará su estructura exterior, para así no romper la uniformidad del conjunto de nueve casetas situadas bajo los soportales de la Plazuela, pero por dentro su espacio estará vacío.

Tal y como había anunciado el Consistorio mirobrigense, atendiendo a las especiales circunstancias en las que se va a desarrollar el Carnaval del Toro 2022, ninguna de las 3 peñas perderá el derecho a instalarse en años venideros, como hubiera ocurrido en un año normal si no se instalan. Por este mismo motivo, el Ayuntamiento mirobrigense ha decidido no cubrir con otras peñas los tres huecos que han quedado vacantes.

De este modo, la Plazuela del Buen Alcalde tendrá este año 10 casetas (frente a las 11 habituales), mientras que el Paseo Fernando Arrabal albergará 14 (cuando lo habitual son 16). Salvo cambios, está previsto que la fase principal del montaje de estas casetas se lleve a cabo durante el próximo fin de semana. Como ya publicamos, cada caseta deberá lucir en su entrada un cartel entregado por la Policía Local en el que se recogerá el nombre de la peña y el aforo del espacio (recordándose la obligatoriedad de usar mascarilla en el interior).

Hay que recordar asimismo que las casetas de la Plazuela del Buen Alcalde no podrán tener operativas sus clásicas ‘barras’, desde las cuales ofrecían altramuces, aceitunas, otros aperitivos o vino, siendo la única opción que los repartan de forma individual (por ejemplo en vasos ya preparados); y no organizarán la ya habitual comida popular del Lunes de Carnaval. Mientras tanto, en el Paseo Fernando Arrabal, no habrá discomóvil, y la zona estará tapada por una serie de vallas de obra con lonas para impedir el paso a toda persona ajena a las peñas.