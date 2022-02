Ciudadanos se marca como prioridad que la provincia perciba los fondos de recuperación económica y social “cuanto antes”

Luis Fuentes advierte de la importancia de contar con un Gobierno “transparente” al frente de la Junta de Castilla y León “para que la gestión de estas partidas no esté al servicio del Ejecutivo, sino de la ciudad y sus pueblos” y anuncia una ley para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción

El equipo de Ciudadanos en Salamanca, con Luis Fuentes a la cabeza, ha recalado hoy en las localidades de Vitigudino y Lumbrales, donde el líder de la formación liberal ha señalado como principal reto en este momento “el control de la inflación y la recuperación económica para dejar atrás la pandemia”. Un asunto que, según subrayó, “va a depender de que los fondos europeos lleguen al bolsillo de los salmantinos cuanto antes”.

Fuentes, quien estuvo acompañado en la visita por el concejal de Ciudadanos en Vitigudino, José Antonio Pérez y la edil del Consistorio lumbralense, Rosa del Pozo, ha recordado que la gestión de Ciudadanos al frente de las instituciones ha sido y está siendo “transparente e intachable”. Asimismo, se enorgulleció de que donde gobierna Ciudadanos “no hay corrupción ni clientelismo porque es el partido que más se parece a la gente a la que representamos”. En este sentido, advirtió de los riesgos del fortalecimiento del bipartidismo y anunció que Cs pondrá en marcha la Ley para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, “dos de las principales amenazas del sistema democrático”. Al respecto, recordó que esta ley “ya estaba preparada para ser lanzada en la anterior legislatura hasta que el PP la paralizó con esta convocatoria electoral oportunista e irresponsable”.

Finalmente, añadió que los ciudadanos “se merecen una política limpia porque ahora mismo nos jugamos la recuperación de la crisis provocada por la pandemia y eso requiere de políticos con altura de miras que no les defrauden, que no delincan y que no hagan trampas para lucrarse con fondos públicos”. Tras realizar estas declaraciones los representantes Ciudadanos han explicado varias propuestas dirigidas a la recuperación postpandemia, entre las que destacan el refuerzo de la atención primaria en las zonas urbanas y rurales, el impulso de un plan de recuperación de la hostelería y el ocio nocturno con 10 millones de euros adicionales, la ampliación de la tarifa plana para autónomos y la reducción de los tramos de IRPF para las clases medias y trabajadoras.