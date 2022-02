El PSOE se compromete a recuperar las consultas en todos los pueblos de Castilla y León

El acto programado por el PSOE de Lumbrales dentro de la campaña a las Elecciones Autonómicas de Castilla y León, ha estado centrado en la sanidad y el campo -la agricultura y la ganadería- "dos de los temas fundamentales en el medio rural", afirmó Manuel Santos, concejal en el ayuntamiento. Santos presentó a los dos ponentes de la charla coloquio: Luis Rodríguez, médico de familia de la zona de salud de Vitigudino y alcalde de Pereña, y Juan Luis Cepa, procurador en las Cortes de Castilla y León, y número 3 en la lista del PSOE a las Elecciones a Cortes de Castilla y León. Rodríguez ocupa el séptimo puesto en dicha candidatura.

El doctor Luis Rodríguez apostó desde el inicio de su interveción por no desligar la sanidad del despoblamiento "es imposible luchar contra la despoblación si no existen servicios públicos, como la sanidad, son dos caras de la misma moneda" afirmó, para, a continuación, pasar a facilitar datos sobre la gestión sanitaria llevada a cabo por el gobierno del PP en la Comunidad en los últimos años, detallando los recortes en inversiones, en medios, aparataje... y en plazas de sanitarios. "Hay un mantra que se repite mucho últimamente: no hay médicos. ¿Y por qué no hay médicos? En Castilla y León no hay médicos porque desde los años 2011 al 2018 el gobierno de la Junta ha dejado sin ofertar 1.076 plazas, más de 500 en atención primaria". "Ha hecho falta una pandemia para que la Junta ofertara el 100 por 100 de las plazas, y aún así en los dos últimos años se han perdido 240 plazas de sanitarios" añadió Rodríguez, que invitó a los ciudadanos "a recordar lo que ha pasado para no volver a votar a los mismos: la mejor manera de defender la sanidad pública no es hacer manifestaciones y concentraciones, que en algunos momentos también son importantes, es que haya un efectivo cambio de gobierno con lo que ha estado ya".

Tras afirmar que la sanidad, "una atención primaria de calidad, con el mantenimiento de los consultorios y la garantía de la presencia de los médicos en ellos, es una de las primeras medidas políticas que llevará a cabo Luis Tudanca" (candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León), Luis Rodríguez comentó que a su partido "solo le he pedido dos cosas: Sí o sí tienen que recuperarse las consultas en todos los pueblos de la comunidad, en todos, también en los que tienen 12 habitantes, y se tiene que recuperar la inversión pública en sanidad pública; sólo haciendo esto es posible recuperar una sanidad digna" afirmó.

Lumbrales sigue a la espera de la concentración parcelaria desde 2007

La nueva PAC y las concentraciones parcelarias centraron la intervención de Juan Luis Cepa, portavoz del PSOE en el ámbito de agricultura y ganadería en las Cortes de Castilla y León.

Respecto a la concentración parcelaria pendiente de llevarse a efecto en Lumbrales desde el año 2007, Cepa informó de que el pasado mes de julio salió a exposición pública el estudio de impacto ambiental ´"pero su ejecución no figuraba en los 'no presupuestos' de la Junta para el 2022", presupuestos que han quedado en suspenso a raíz de la convocatoría por el PP de las elecciones anticipadas en Castilla y León, que se celebrarán el día 13 de febrero. El cambio en 2019 de los criterios prioritarios para aprobar una concentración parcelaria (ahora se potencian las zonas de regadío sobre las de secano) también está motivando el retraso de la concentración en Lumbrales, algo que el PSOE lamenta "ya que nadie duda de las ventajas de la concentración parcelaria".

Respecto a la Política Agraria Común (PAC) Cepa reafirmó la propuesta del partido socialista de ayudar a los profesionales del campo en su adaptación a la nueva PAC, en los trámites que tengan que realizar y en la solicitud de las ayudas.

"Hay que apostar por el medio rural, por la ganadería y la agricultura. Los datos nos dicen que hay 300.000 ovejas menos en Salamanca y no es por el lobo -como algunos nos quieren hacer ver- sino por la baja rentabilidad tanto de las ovejas de carne como de leche" afirmó el procurador. "Hay que tomar medidas serias de apoyo al sector del campo para luchar contra la despoblación, que es una prioridad en el programa del PSOE" añadió Cepa.

En este sentido, el procurador socialista denunció "la inacción del PP en sus 35 años de gobierno en Castilla y León, porque la Junta es la que tiene las competencias, es quien gestiona todo los ámbitos de nuestra vida diaria". "Hay que aplicar políticas duras para revertir la tendencia de las inversiones, del medio urbano al medio rural, pero mientras en otras comunidades se están modificando estas politicas, para hacer inversiones, para ejecutar los fondos europeos, la Junta de Castilla y León lleva dos años con superavit presupuestario por no utilizar los recursos económicos llegados de los fondos europeos, tiene guardados en la cartilla bancaria los 400 millones del fondo COVID-19" afirmó Juan Luis Cepa.

En el coloquio posterior los asistentes al acto del PSOE plantearon otros temas de interés como la aplicación de los fondos transfronterizos a ciudades no fronterizas (como Valladolid) o a programas sin repercusión directa en La Raya.