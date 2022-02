“En ningún momento el juez dice que los acuerdos sean ilegales sino nulos, por eso vamos a recurrir”

La alcaldesa de Vitigudino, la popular Luisa de Paz, ha querido matizar algunas cuestiones de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca que cree importantes, respecto al pleno de julio de 2019 en el que se aprobaron las dedicaciones e indemnizaciones por asistencia a los integrantes de la Corporación municipal, sesión que fue recurrida por el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, y que ayer jueves informaba de la aclaración que realiza el juez sobre la necesidad de reponer a las arcas municipales lo cobrado por los miembros de la Corporación entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

Ayer anunció que recurrirán la sentencia, imagino porque consideran que tienen razón. ¿Por qué cree que el TSJCyL les dará la razón?

En primer lugar quiero decir que el planteamiento que hace Pérez Blanco es totalmente irreal y manipulado políticamente por el momento que vivimos de elecciones. Yo creo que nadie y menos alguien que parece que sabe algo de derecho, de una sentencia que no es firme no se pueden hacer aseveraciones de ese tipo.

Creemos, como el propio el fallo de la sentencia indica, que se trata de cantidades cobradas indebidamente, no dice ilegalmente dice indebidamente, y que habría que reponer lo cobrado a las arcas municipales por no estar convocado el pleno de la forma que es preceptiva. Parece ser que el primer pleno debe ser ordinario, lo que ahora ya sé, para tratar –precisamente- la constitución de los grupos políticos y fijar las indemnizaciones y dedicaciones de los concejales.

Se convocó de una forma que no se ajusta al derecho, y aunque es la alcaldesa quien convoca, todo el mundo se puede imaginar que se hace a través de los servicios jurídicos y más el primer pleno, entonces preguntas y se hizo de esta manera, extraordinario y urgente, cuando debía haber sido ordinario. Con lo cual es un defecto de forma que anula todos los acuerdos en él adoptados, y no porque lo que se aprobó fuera ilegal. Pero eso anula los actos no los efectos jurídicos, que se pueden consolidar, como pasa muchas veces. Hay muchos mecanismos en el derecho administrativo que permite subsanar esos errores, y por eso recurrimos. Estamos de acuerdo de que la convocatoria no se hizo conforme a derecho, pero en ningún momento el juez dice que los acuerdos sean ilegales sino nulos, y menos lo que se deriva de esos acuerdos, y es que no se puede perjudicar a terceros, empezando por la propia Seguridad Social.

Entonces defiende el acuerdo adoptado en la última sesión del pleno en la que se volvieron a aprobar las dedicaciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación…

Efectivamente, porque es legal, y ni siquiera la convocatoria del pleno es ilegal, es un acto que la naturaleza propia de la convocatoria está viciada porque no se hizo como se debe hacer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, estaba sujeto a una demanda que no sabíamos cómo iba a resultar. Hemos seguido con la vida ordinaria del Ayuntamiento, trabajando todo lo que hemos podido, y ahora surge la sentencia, de la cual no sale la ilegalidad, que no es ilegal. En ningún caso dice que no se puedan dar dedicaciones, al contrario, se aconsejan.

Por cierto, quiero hacer un inciso, aunque no me gusta decirlo, pero cualquiera puede mirar en el Boletín lo que viene especificado sobre la remuneración de una dedicación exclusiva para un Ayuntamiento como el de Vitigudino por número de habitantes. Son 43.000 euros al año y estoy cobrando 21.000. Siempre lo he dicho, no quiero cobrar ni cobro dietas o si tengo que invitar a comer a alguien, viajes… lo que quiero es que no me cueste un duro de mi bolsillo pero tampoco quiero un duro aparte de eso. Esto quiero que quede claro, nunca voy a cobrar ni por aquí ni por allá, ni que me tengan que hacer ninguna factura para llegar en otro sitio, jamás. Jamás voy a vulnerar la legalidad. Ahora, para eso está el Tribunal Superior de Justicia, para evaluar y revisar lo que ha dicho un juzgado en primera instancia. Estamos muy seguros, porque hay muchas sentencias, incluso en recurso de casación en el Tribunal Supremo, que avalan lo que hemos hecho. Quiero que quede claro que el cobro de dedicaciones e indemnizaciones no es ilegal y que es para toda la Corporación, tanto las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones como las dedicaciones exclusivas o parciales que se otorga a algunos miembros de la Corporación, solo que adolece de un defecto de forma por una mala praxis administrativa.

Por lo que dice, imagino que haya alguna responsabilidad de alguien…

Probablemente. Si en algún momento determinado tenemos la sentencia firme, sea la que sea, habrá que ver esa responsabilidad, la cual se sumará a otras derivadas de la dejadez.

Uno de los argumentos de Pérez Blanco es que, independientemente de la cuestión de forma, el acuerdo sobre dedicaciones e indemnizaciones es ilegal porque carece de consignación presupuestaria, lo que el juez no entra a valorar porque entre los distintos conceptos esgrimidos por el demandante, partida presupuestaria y vigencia del Reglamento Orgánico Municipal, sitúa la convocatoria de la sesión como principal causa, y como consecuencia de ello declara nulos todos los acuerdos adoptados en la sesión...

Sobre la consignación presupuestaria, en primer lugar le pido a la secretaria, a través de una providencia, un informe sobre si hay dinero o no, y además se hizo una modificación presupuestaria que es totalmente correcta. Por tanto, hay informe favorable y modificación presupuestaria, y consta.

También quiero decir que los presupuestos están hechos desde marzo de 2021, han sido elaborados por el equipo de Gobierno, falta el informe de Secretaría-Intervención. Es cierto que le pedí los datos del anterior presupuesto, y me los dio después de varias intentonas. Entonces cuando compruebo que no voy a tener la colaboración de Secretaría-Intervención, decidimos elaborarlos nosotros, y seguimos a la espera de que haga el informe. Tengo tres escritos por registro para que haga el informe y ha hecho caso omiso. Hay providencia también para que lo haga y poderlos llevar al pleno. Pero no hay manera. Entonces tendremos que tomar otras decisiones y pedir responsabilidades. No se trata de una mala relación entre la secretaria y la Alcaldía, es una situación que está perjudicando a todos.