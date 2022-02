El juez aclara que la Corporación deberá reintegrar lo cobrado desde julio de 2019 a diciembre de 2021

La cantidad superaría los 150.000 euros, aunque antes se deberá pronunciar el TSJCyL en tanto que la alcaldesa anuncia que recurrirá la sentencia al no ser firme

A la aclaración solicitada al juzgado por el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, sobre la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca, por la que declaró nulos los acuerdos adoptados en la sesión plenaria del 25 de julio de 2019, entre los que se encontraba la retribución de los miembros de la Corporación municipal, el juez señala que deberán reintegrar a las arcas municipales lo percibido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

Así lo aseguraba este jueves el edil naranja en una rueda de prensa ofrecida en Salamanca. Según Pérez Blanco estima, la cantidad del conjunto superaría los 150.000 euros, siendo lo percibido por la alcaldesa, incluida Seguridad Social y Retenciones, el montante más importante y que cifra en unos 75.000 euros. Del resto cabe destacar lo percibido, como dedicación parcial, por las concejalas Victoria Rodríguez y María José Vicente, aunque la medida afectará a todos los concejales, recodaba Pérez Blanco, que pedía que lo reintegrado al Consistorio se destinase a la evolución de lo “cobrado indebidamente por las sepulturas”.

En cuanto a los motivos de la sentencia, que no es firme, Pérez Blanco aseguró que “no ha sido solo por un problema de forma, es un problema de legalidad total, el juez le aplica la nulidad absoluta”, pues recuerda que “no entra a valorar otras cuestiones como la falta de consignación presupuestaria o la vulneración del Reglamento municipal, entonces vigente, porque la vulneración de derechos fundamentales, como no justificar la urgencia, supera los anteriores razonamientos jurídicos”.

Por ello, Pérez Blanco anunció que el acuerdo del 18 de enero pasado, por el que se volvieron a aprobar las remuneraciones de los concejales de la Corporación, será recurrido de nuevo ante la justicia por entender que es ilegal al no existir partida presupuestaria suficiente para este concepto, pues recordó que en la actualidad el presupuesto vigente se remonta a 2015.

Por su parte, el diputado provincial de Ciudadanos, Manuel Hernández, también quiso denunciar públicamente una “sistemática vulneración de los derechos fundamentales” del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, “al que se la denegado continuamente y durante estos años de legislatura el acceso a documentación, se ha impedido que pudiera realizar la labor de control y fiscalización al equipo de Gobierno”.

A este respecto, aseguró que “son ya seis las sentencias firmes que ordenan la ejecución de entregar esta documentación al concejal de Ciudadanos “, por lo que para el diputado naranja, “esto no trata de que el concejal de Cs bloquee el Ayuntamiento, esto trata de que Pérez Blanco lleva toda la legislatura luchando porque el Ayuntamiento cumpla la legalidad”.

Por último recordó la sentencia de la legislatura pasada sobre las tasas de la Guardería y que fueron anuladas, “pero que el Ayuntamiento continúa cobrando”.

La alcaldesa de Vitigudino anuncia que recurrirá la sentencia

Por otro lado, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, señaló a este diario que “la sentencia no es firme y por tanto no es definitiva, por lo que se verá nuevamente en el TSJ de Castilla y León”, y aclaraba que “efectivamente, existe una convocatoria del Pleno con defectos formales debido a que la Secretaria lo convocó como Pleno extraordinario y urgente y el primer Pleno de la legislatura debió ser un Pleno ordinario. Es tan simple como eso, pero contamina todos los asuntos tratados en el Pleno. Pero hasta donde llega la contaminación, es jurídicamente interpretable y todavía la justicia no ha dicho la última palabra. Está claro en quien recae la responsabilidad de la convocatoria, y que es un defecto formal”.

Por otro lado, en cuanto a las indemnizaciones que perciben los concejales por asistir a los plenos y las dedicaciones “son perfectamente legales. Es un acuerdo en línea con los demás ayuntamientos que ha permitido a algunos concejales del equipo de Gobierno dedicar más tiempo a los temas municipales. Es necesario que se sepa que las dedicaciones aprobadas son mucho más bajas de lo que permite la ley, en algún caso hasta la mitad de la cantidad”.

En cuanto a la actitud de Pérez Blanco en el Ayuntamiento, “nos tiene acostumbrados a impugnar todo y a no plantear ninguna propuesta para Vitigudino”, acusando al edil y al partido naranja de una “aportación oportunista” a la campaña electoral. “Si como partido, Ciudadanos quiere avalar esa manera de hacer política, se corresponsabiliza prestando ese aval. No le puede extrañar lo que le dan las encuestas en Salamanca. Hasta para morir hay que hacerlo con cierta dignidad”, concluía.