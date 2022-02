Ciudadanos cree que para hacer el Carnaval con medidas “sin sentido” es mejor aplazarlo

Ciudadanos emitió en la jornada del jueves una nota de prensa a raíz de las propuestas en materia de seguridad para la celebración del Carnaval del Toro 2022 que les trasladó el miércoles el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la Junta de Portavoces. Desde el punto de vista de esta formación, se trata de medidas “sin sentido”, considerando incluso que para desarrollar el Carnaval en esas condiciones, sería mejor aplazarlo.

Por un lado, Ciudadanos cree que la posibilidad de restringir el acceso al recinto amurallado (mediante controles de Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada en las puertas de la muralla) podría generar “alteraciones del orden público, cuando las numerosas personas que acudan a nuestra ciudad se vean imposibilitadas de acceder al centro de la ciudad, donde se desarrolla la mayor parte del programa carnavalero”.

En este mismo aspecto, se preguntan cómo se va a identificar a los vecinos que viven en el interior del casco antiguo, a aquellos que tienen entradas para los toros, a los miembros de peñas con locales en el centro, o a los que van a llevar a cabo alguna actividad diaria, como acudir a un cajero automático. Como cuestiones más importantes, Ciudadanos también se pregunta cómo se abrirán paso los servicios de emergencia a través de la multitud concentrada en las puertas de acceso; y quién va a decidir cuál es el aforo máximo para restringir el acceso.

Para Ciudadanos, la medida “no parece muy racional”, y al final servirá para “echar a los leones a los cuerpos de seguridad, que tendrán que hacer frente a una situación condenada a ser muy delicada”. En este sentido, creen que lo que quiere el Equipo de Gobierno es “trasladar la responsabilidad de quién decide la celebración del Carnaval a la responsabilidad individual de cada uno”.

Por otro lado, respecto a la prohibición de fumar, comer o beber en los tablaos y en el recorrido de los encierros, para Ciudadanos es “un sin sentido”, pronosticando que “generará enfrentamientos entre las personas que las adopten y las que hagan caso omiso de las mismas”, apuntando incluso en plan ‘jocoso’ que “se acabarán bebiendo el gel hidroalcohólico que al parecer están obligados los tablaos a facilitar a los asistentes”.

Aunque el alcalde Marcos Iglesias dijo que “no se puede hacer un Carnaval como lo conocemos”, para Ciudadanos, “se quiera o no, el Carnaval tiene el carácter que tiene: lúdico, espontáneo, desenfrenado, participativo, etc.; y no se puede reducir a la asistencia a los diferentes espectáculos taurinos como si se tratara de una corrida en la plaza de Las Ventas”. De este modo, Ciudadanos cree el Carnaval “hay que hacerlo con todas y cada una de las actividades que comprende, y sobre todo participación y disfrute callejero”, y si no se puede, “siempre es preferible retrasar su celebración”.