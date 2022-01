Las fiestas de Corporario protagonizan un bronco pleno de presupuestos en Aldeadávila

La decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aldeadávila de no organizar los actos festivos tradicionales de San Blas, en la localidad aneja de Corporario, se impuso al debate de los presupuestos en un bronco pleno municipal, sesión celebrada el pasado jueves y que alcanzó su punto más álgido en el turno de preguntas.

Tras responder al portavoz del Grupo en la oposición, el popular Florentino García, sobre los motivos por los que se había tomado la decisión de no organizar festejos taurinos en Corporario, tomaba la palabra la edil también del PP, Miryam Barroso, quien daba lectura a una batería de preguntas realizadas anteriormente por escrito y entre las que se encontraba la situación vivida el pasado mes de agosto cuando un joven resultó herido con un vidrio en el polideportivo municipal. En esta pregunta la edil puso en duda la existencia de sala de curas y botiquín, cuestión que negó el alcalde y que por ello Santiago Hernández la acusó de mentir, lo que le condujo a decir a continuación que “si usted miente en el pleno, qué no hará en sus relaciones personales”, una frase que inmediatamente rectificó señalando que “he querido decir relaciones sociales, es lo único que he intentado decir, no me refiero a las relaciones personales en las que cree que le falto, no es mi intención. Simplemente digo, y quiero decir que si miente aquí por escrito en el pleno qué no hará en su vida social. Creo que se entiende bien”.

Sobre estas manifestaciones del regidor, el PP de Aldeadávila, mediante un comunicado remitido a este diario, considera que “es una falta de respeto muy grave entrometerse, tanto en la vida personal como en la social de una concejala”. Por ello, exigen “que se disculpe públicamente por dicho comentario y que, en caso de no hacerlo, se pedirá su dimisión de inmediato”.

A este respecto, el regidor califica de "mala fe" la actitud del PP durante la sesión plenaria, al que acusa de "una provocación constante con mentiras". Asimismo, señala que "la rectificación la realicé durante el pleno, por lo que no tengo más que añadir", concluía en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA.

Aprobación del presupuesto 2022

Hasta el punto de ruegos y preguntas la sesión se desarrolló con normalidad, con distintos pareceres u opiniones sobre las prioridades que deben contemplar los presupuestos, unas cuentas que alcanzan los 5,34 millones de euros y que aumentan 340.000 euros respecto al ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 6,8%, especialmente por el incremento de la partida de personal en 249.000 euros.

Sobre estas cuentas el portavoz del PP mostró su conformidad excepto en lo destinado a la puesta en marcha del proyecto del caprino por considerarlo inviable económicamente, argumentado lo gastado el anterior ejercicio y lo presupuestado para este, lo que sumaría 185.000 euros restando ingresos, “por lo que no lo podemos votar a favor”. Otro punto de discordia fue la inclusión de un proyecto para dotar de placas solares a la residencia municipal La Llanada II. A pesar de celebrar el cambio de opinión del alcalde, Florentino García le reprochó que su propuesta, apostando por este tipo de instalaciones, no fuera escuchada con anterioridad.

Sobre el primero de los temas, la edil socialista Marina Marín y el propio alcalde reprocharon al portavoz del PP confundir “inversiones con gastos”, así como pretender que un proyecto de largo plazo tenga beneficios en los dos primeros años de su andadura, pues recordaron al popular que “cualquier negocio” requiere inicialmente de una inversión y un tiempo posterior para su amortización.

En cuanto al proyecto de placas solares en la residencia municipal La Llanada II, el alcalde señaló que su opinión inicial en contra de este tipo de instalaciones se apoyaba en la experiencia negativa de la instalación montada en la residencia municipal La Llanada I hace unos años. Su cambio de opinión al respecto la defendió con la posibilidad de obtener financiación para un 85% del coste de la instalación, así como el avance tecnológico experimentado en este tiempo en este tipo de instalaciones. Por ello, Santiago Hernández informó de haber encargado un estudio de eficiencia energética que afectará a todos los edificios municipales. Asimismo, el regidor negó que hubiera recibido del portavoz popular ningún proyecto oficial al respecto y rechazó las acusaciones del PP respecto a que el equipo de Gobierno hubiera caido en la "apatía" o "desgana" en su actividad municipal.

Durante el punto de aprobación inicial del presupuesto 2022, el desarrollo de la sesión transcurrió sin tiempos, con los típicos turnos de intervención y réplica por parte del equipo de Gobierno y la oposición, aprobándose finalmente con los votos a favor de los cinco concejales del PSOE y de los cuatro del PP en contra.

Ruegos y preguntas

Sin ruegos, fueron las preguntas el momento que mayor tensión desprendió. Sobre las fiestas de San Blas en Corporario, el regidor reiteró las manifestaciones realizadas a este medio sobre los motivos que han empujado al equipo de Gobierno a prescindir de actos tradicionales como los festejos taurinos, verbenas y degustaciones populares, recordando la grave situación que se producía a partir de las pasadas navidades en la residencia municipal La Llanada II, y en la que aún permanecen en cuarentena por covid 17 residentes.

A este respecto, Santiago Hernández reiteraba que no se celebrarán actos en los que no se pueda garantizar el control de afluencia de público, además de recordar que el covid entró en la residencia sin necesidad de que sus residentes salieran al exterior. Es más, el alcalde informó de la propuesta que se realizará a los vecinos para celebrar estos eventos una vez pasado el momento actual de contagios. “Ahora sería una irresponsabilidad, y más valientes que hemos sido nosotros es difícil”, añadía.

Pero las explicaciones del regidor no convencieron a los ediles del PP, que preguntaron por qué en agosto se celebraron festejos taurinos en Aldeadávila siendo las medidas de la Junta más restrictivas que las actuales o por qué no se habían incluido actividades infantiles en la programación actual. Incluso el portavoz popular recriminó al alcalde no establecer un debate en el turno de preguntas para que “le pueda replicar”, lo que para los populares es un acto de “falta de transparencia”, además de considerar “una actitud soberbia y poco demócrata”, señalan en el comunicado. Por su parte, el alcalde recordó al portavoz popular durante la sesión que en el turno de preguntas no se realizan debates ni réplicas, según establece el Reglamento de Organización y Funcionamento para las entidades locales.

A preguntas realizadas por la edil Miryam Barroso, el alcalde informó del inicio de los trámites, con el Tribunal de Cuentas, para ejecutar la sentencia contra los bienes de un alcalde anterior, ya fallecido, y así “satisfacer el derecho de crédito del Ayuntamiento” tras que los herederos renunciasen a la herencia.

Respecto a la cesión de un local a la Agrupación Vecinal de Aldeadávila y Corporario, el alcalde negó a la concejala “haber dado mi palabra a nadie”, señalando que su única relación con este colectivo, el cual lo vinculó con el PP, “ha sido a través de Ud.”. En este sentido recordó la contestación realizada por escrito en la que señaló que, “como a cualquier grupo, si necesitan un día concreto para reunirse, se deja el local”.

Sobre el trámite que debería realizar ante el Ayuntamiento un grupo de vecinos de Corporario, que habrían contratado una orquesta o disco móvil para el 5 de febrero, el alcalde señaló que hasta ese momento “en el Ayuntamiento no se ha presentado ni preguntado nada. Todo es ruido político”, refiriéndose a que el Ayuntamiento hubiera denegado el evento, por lo que sugirió que “el grupo de vecinos solicite lo que crea conveniente y se le contestará”.

Por último, Miryam Barroso preguntó sobre el lugar en el que se encuentra la sala de curas en el polideportivo, a lo que tanto el regidor como la concejala Marina Marín le indicaron que se encuentra “en el pasillo entre los dos vestuarios, con camilla, oxigeno y botiquín repuesto de lo gastado al día siguiente” del accidente de agosto.