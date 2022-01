El Guijuelo presenta a Coque: "Llevo solo dos días y ya me siento uno más"

El Club Deportivo Guijuelo ha presentado esta mañana a Coque, el fichaje realizado en el mercado de invierno. Se trata de un lateral izquierdo salmantino que llega desde Zamora donde tenía pocas opciones de jugar tras una lesión. Es un jugador bien conocido por el técnico, quien ya le ha dirigido varias veces y también ha compartido vestuario con muchos de los jugadores verdiblancos, por lo que la bienvenida ha sido muy calurosa.

Para Coque el contrato con el Guijuelo estaba claro: "La verdad es que fue una decisión que no me ha costado nada tomar. Sabía perfectamente que mi situación en Zamora no era buena, porque el puesto estaba cubierto y estaba mirando opciones. Y cuanto más cerca mejor, soy de Salamanca y jugar en el Guijuelo era una gran opción. Conozco el club y a la plantilla casi en su totalidad, y eso nos va a ahorrar mucho tiempo de adaptación. He llegado hace dos días y ya me siento uno más".

En cuanto a lo fútbolístico, Coque llega a un Guijuelo líder y con una plantilla en pleno funcionamiento, lo que será positivo al obligar a un mayor esfuerzo: "El equipo está muy bien, está arriba y buscando el ascenso y yo intentaré aportar mi granito de arena tratando de recuperar el ritmo de competición lo antes posible. Un equipo que está funcionando muy bien resulta muy exigente para los jugadores porque entrar en el once es complicado, y eso hace que nos esforcemos al máximo. Tener competencia en el puesto es lo más positivo que puede haber.