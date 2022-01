Atípico arranque de campaña electoral hacia el 13F en Ciudad Rodrigo

A las 0.00 horas de la noche del jueves al viernes dio arranque de forma oficial la campaña para las Elecciones a las Cortes de Castilla y León que tendrán lugar el domingo 13 de febrero. Este arranque de campaña fue bastante atípico en Ciudad Rodrigo, ya que por motivos varios ningún partido político salió a pegar carteles a esa hora como era tradición (al menos ninguno informó de ello a la prensa).

Por el contrario, tanto Partido Popular como Partido Socialista hicieron declaraciones a los medios de comunicación a última hora de la tarde, ‘embargadas’ para su publicación hasta la medianoche, que era cuando arrancaba la campaña, aunque a la hora de la verdad esas declaraciones no fueron demasiado diferentes a las realizadas en algún momento de la precampaña, salvo por alguna petición más expresa del voto (que es lo que está prohibido hacer en precampaña).

El inicio del PP

En este sentido, el alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias, que figura como número 6 en la lista del PP a las Cortes de Castilla y León, llamó al voto “no solo para Mañueco, sino también para mí”, porque “será positivo para Ciudad Rodrigo”. Al respecto, comentó que si fuese elegido procurador, “todo el mundo puede tener la seguridad de que Ciudad Rodrigo tendrá más visibilidad, más protagonismo, y más iniciativas se llevarían a cabo, desbloqueando proyectos que están en cajones”.

Marcos Iglesias explicó en la tarde del jueves que, sin dejar la Alcaldía, había decidido aceptar ir como número 6 de la lista del PP (“que puede ser determinante para la mayoría absoluta de la Junta”), porque “Ciudad Rodrigo lleva 12 años sin representación en las Cortes”, y teniéndola sería “positivo para Ciudad Rodrigo”, porque “muchos de los temas que se ventilan vienen de la Junta”.

Asimismo, apuntó que esa situación “nos daría cercanía y proximidad”, reivindicando que ya se ha venido produciendo en los dos años y medio que lleva Mañueco como presidente de la Junta, siendo “profundamente positivo” que el alcalde esté en contacto directo con el presidente de la Junta, ya que por ejemplo han llegado fondos extraordinarios a la ciudad, vaticinando que es lo que se seguiría produciendo si Mañueco continúa como presidente.

Al respecto, Marcos Iglesias también mencionó que estas Elecciones “son importantes para Ciudad Rodrigo: nos jugamos mucho, un apoyo institucional de la Junta a nuestro territorio y a nuestro Ayuntamiento; son las elecciones de la oportunidad de que volvamos a tener como presidente de la Junta a un salmantino que nos conoce bien”. Al hilo de ello, expresó que “no conozco a Tudanca, pero conoce menos Ciudad Rodrigo que Mañueco, que llama a muchos de Ciudad Rodrigo por su nombre; nos conoce más, nuestros problemas y las soluciones”.

El inicio del PSOE

En torno al candidato del PSOE, Luis Tudanca, el número 3 de la lista socialista por la provincia de Salamanca, Juan Luis Cepa, remarcó en la tarde del jueves que tiene “un proyecto que piensa en los ciudadanos, en los intereses generales, y no en los personales” del propio candidato, a diferencia de un Mañueco al que tachó de “irresponsable” por haber convocado estas elecciones en este momento, como consecuencia de haber conformado en su día un “gobierno de perdedores”.

En concreto, Juan Luis Cepa denuncia que es una “irresponsabilidad absoluta” que estas Elecciones tengan lugar en plena 6ª ola de la pandemia del coronavirus, y en un momento en el cual todas las Comunidades Autónomas están creando el marco necesario para poder recibir y aplicar los Fondos Europeos que están llegando a España “gracias al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Desde su punto de vista, esto demuestra que estas Elecciones han sido convocadas únicamente para “defender los intereses personales de Mañueco y la corrupción del PP”, especificando que el proceso judicial que está investigando las primarias celebradas en Salamanca en su día por el PP y el resto del calendario judicial que tienen que afrontar este año los populares, “están precipitando que en vez de trabajar por los ciudadanos, estemos embocados en Elecciones”.

Al menos, ven esta “irresponsabilidad” como una “oportunidad”, para que se haga realidad el “cambio que pidieron los ciudadanos en 2019 y que un partido traicionó”, conformando un Gobierno que “se ha demostrado que ni se respetaban ni eran leales”. Dentro de esta “oportunidad”, el PSOE destaca que dos medidas que se tomarían en el primer mes de Gobierno sería la apertura de los consultorios rurales y la habilitación de un plan de choque para Pymes con 163 millones de euros (Cepa recordó que la Junta ha tenido que devolver 100 millones de euros al Gobierno de España por no haberlos distribuido).

Al hilo de ello, Juan Luis Cepa pidió a los ciudadanos que “no se crean las promesas de apertura de consultorios u otras de Mañueco, porque llevan 35 años gobernando y no lo han puesto en marcha”, considerando que sólo puede cambiar la situación alguien “sin mochila, sin casos de corrupción”, subrayando que “estamos limpios y sanos, y nos podemos dedicar a defender los intereses de los ciudadanos y no cosas internas”.