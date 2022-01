Paloma Alaejos Santos se convierte en la Reina del Carnaval del Toro 2022

Paloma Alaejos Santos, de 25 años de edad, será quién preste su brazo en la noche del viernes 25 de febrero al Pregonero Mayor del Carnaval 2022, José Luis Martínez-Almeida, después de que la suerte determinase a última hora de la tarde del jueves que sea ella quién ejerza como Reina de las fiestas grandes de la ciudad, acompañada en su Corte de Honor como damas de Ariadna Serradilla Gómez (que tiene 16 años) y Estela Bajo da Costa (22 años), quién renunció a la posibilidad de ser elegida como Reina.

En concreto, Estela Bajo da Costa -que siguió el acto por videollamada ya que estudia 5º de Medicina en Valladolid- expresó que le gustaría ser Dama con la compañía de su hermano como Damo, con lo cual no participó en el sorteo para la elección de la Reina, que consistió en la introducción en una copa de cristal de dos papeletas cerradas, una con la leyenda de ‘Reina’ y otra con la leyenda de ‘Dama’, extrayendo cada una de las otras dos jóvenes una de esas papeletas, que abrieron al unísono.

Una vez la suerte determinó que fuese la Reina, Paloma Alaejos -que trabaja como recepcionista en Salamanca capital- expresó que recibía “con mucho honor llevar a Ciudad Rodrigo en lo más alto”. No nacida, pero sí “pacida en Ciudad Rodrigo”, explicó que “siempre he vivido el Carnaval de forma muy intensa, y esta es una forma de hacerlo de una forma distinta, y demostrar el aprecio a la fiesta y al pueblo”.

Por su parte, Ariadna Serradilla -que estudia Bachillerato en Ciudad Rodrigo- apuntó que el Carnaval es “una fecha que estoy esperando todo el año”, evocando que su abuela “siempre ha querido” que fuera de la Corte de Honor, por lo que para ella es “un gran honor” ocupar este puesto. Por último, Estela Bajo da Costa manifestó que “siempre me ha gustado mucho el Carnaval, los toros, los disfraces, y cuando Paola [Martín Muñoz, concejala encargada de esta parte del Carnaval] me lo ofreció, no lo dudé”, apuntando que ya fue integrante en su día de la Corte de Honor Infantil “y tengo ganas de repetir la experiencia”.

Paola Martín Muñoz indicó que estaba “contenta de que hayan dado este paso”, animándolas a que lo disfruten y a que “os dejéis llevar”. El alcalde Marcos Iglesias explicó que Paola Martín Muñoz tenía el “cometido” de lograr que chicas de Ciudad Rodrigo quisiesen ser integrantes de la Corte de Honor, y “tres han aceptado”, destacando su “valentía por dar el paso adelante”, exhortando asimismo “a otras chicas a que se animen para otros años”.

El alcalde recordó que “se trata de representar a una población, y de representar a la juventud de Ciudad Rodrigo, y en el momento más solemne del Carnaval, el Pregón, siguiendo una tradición que lleva muchas décadas”. Respecto a la decisión de contar con Corte de Honor, manifestó que “nos hemos metido en la aventura de hacer el Carnaval”, y ya que se hace, “lo queremos hacer con toda la solemnidad”.