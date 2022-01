El Guijuelo se encumbra y es el único invicto de los 320 clubes de Tercera RFEF

El Guijuelo se está encumbrando en esta temporada. Los chacineros son el único equipo invicto de los 320 clubes que conforman los 18 grupos de Tercera RFEF. De este modo, los del Municipal Luis Ramos se encuentran en un momento muy dulce al marchar líderes en el sector de la (quinta) categoría que les corresponde al acumular la friolera de diez victorias y siete empates hasta la fecha. Son números muy buenos tras el doble descenso.

Así, diversos equipos que arrancaron el curso con buenos resultados se han quedado por el camino al ir mordiendo el polvo. Entre ellos destacan el Atlético de Madrid B, la Gimnástica Torrelavega, el Manresa, el Recreativo de Huelva o el Varea. Precisamente, este último ha sido el que más le ha aguantado el pulso a los de Mario Sánchez, aunque el pasado fin de semana ha dicho 'basta' en su propio feudo.

DE LA ÉLITE AL BARRO

Sin embargo, el mérito de los salmantinos no queda ahí, puesto que desde Primera División a Tercera RFEF solo Osasuna B, que milita en el Grupo 2 de Segunda RFEF, no ha sido batido. Así, ambos conjuntos seguirán adelante con su particular pelea por ser el último en doblar rodilla.