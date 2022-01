'Salamanca tierra mía por ti pierdo la razón': así vive la música Fran Colmenero

“La música me ha gustado toda la vida, me despierto por la mañana y ya tengo la música puesta. Tocar y cantar para mí es una manera de desconectar y de disfrutar”, explica el salmantino

Fran Colmenero, más conocido como @colmenerofb en instagram, ha revolucionado a Salamanca con su canción. Un tema personal que homenajea diferentes lugares de la ciudad y que está siendo "una auténtica locura". Fran tiene 25 años, es de Cabrillas y estudia Ingeniería Agrícola. La música es su pasión y un hobbie que le ha llevado hasta donde se encuentra ahora.

“La música me ha gustado toda la vida, me despierto por la mañana y ya tengo la música puesta. Tocar y cantar para mí es una manera de desconectar y de disfrutar”, cuenta a SALAMANCA rtv AL DÍA en su visita a las nuevas instalaciones de este grupo de comunicación. La música la lleva en la sangre, y es que viene de una familia de artistas. Su tía es una de las integrantes del grupo Salamenco, y su padre y su hermana, como él mismo asegura, "son música total”.

Es autodidacta y aprendió a tocar la guitarra viendo vídeos en YouTube. “Cuando estaba con mis amigos a todos nos gustaba la música, pero ninguno sabía toca la guitarra, y a raíz de ver vídeos, echándole muchas horas, aprendí”. A raíz de escuchar a Los Delincuentes, comenzó a interesarle la guitarra.

Pero sus referentes van más allá de este grupo. En su perfil de Instagram encontramos covers de artistas de diferentes estilos, desde Juanito Makandé hasta C.Tangana o Rosalía. “Me encanta el flamenco puro, pero escucho música totalmente distinta, desde rock, pop-rock inglés y de nuestro país Los Delincuentes y Joaquín Sabina. No creo que haya ninguna canción de Joaquín Sabina que no me sepa”, cuenta.

Como salmantino, él mismo dice que desde siempre cogía el micrófono "en todas las fiestas" y se ponía a cantar. “Como ya me conocían muchas veces me llamaban para que subiera al escenario”.

Ahora está en los móviles de todos los salmantinos con su canción sobre Salamanca. “Llevaba un tiempo dándole vueltas, escribí y escribí, pero al final no acababan de convencerme. Y una mañana que me puse, salió, sin más, salió sola”. Ya está acabada y muy pronto podrá escucharse entera, pero hasta entonces podemos disfrutar del trozo que ya conocemos y que nos ha cantado.

Sin embargo, Fran también escribe sus propias letras, compone y luego le da forma, siempre con su guitarra, a los temas. “Escribir me viene de hace poco. Subía covers de alguna canción que me gustaba y la publicaba. Un día pensé en intentarlo y aquí estoy”.

Sobre su futuro en la música añade que le “encantaría dedicarme a ello porque la música me encanta, peor esto ha sido una canción que ha tenido muchas visitas, pero es un mundo muy difícil”.