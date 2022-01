El pabellón municipal de deportes ya es un edificio cardioprotegido

Desde este lunes el pabellón municipal de deportes de Vitigudino ya es un lugar cardioprotegido. La colaboración entre el CD Los Leones de Vitigudino, que mediante el sorteo de un ordenador portátil obtenían la financiación suficiente para la adquisición de un desfibrilador, y el Ayuntamiento vitigudinense, que se encargará del mantenimiento del equipo, estas instalaciones deportivas son un poco más seguras.

Además de la instalación del desfibrilador, otra de las acciones necesarias será la formación de un grupo de personas para el uso del desfibrilador, por lo que el 6 de enero, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 hora, Cruz Roja impartirá el curso en el que participaran monitores y directivos del club, así como alguna profesora del CEIP Manuel Blanco, en total se formará a 16 personas.

Al momento de la instalación del equipo asistía la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, quien agradecía la iniciativa del CD Los Leones, “así que no podíamos por menos que contribuir con el coste anual del mantenimiento del equipo”. Igualmente, recordaba que “desde el Ayuntamiento habíamos solicitado hace bastante tiempo, a distintas administraciones, dos o tres desfibriladores o ayudas para su adquisición, pero de momento no han llegado”, un equipamiento al que “desde el Ayuntamiento no renunciamos porque hay otros edificios en los que vendría bien, además de que al ser portátiles se pueden utilizar en cualquier lugar, bien en los festejos que se celebran en la plaza de toros, por ejemplo, o en las pruebas deportivas que se organizan a lo largo del año”.

Por su parte, desde el CD Los Leones querían agradecer expresamente al Consistorio “por haberse hecho cargo del mantenimiento”, así como “a Cruz Roja por su colaboración para que esto sea posible. A Relojería Ramos por la realización de las papeletas para el sorteo. A todos los niños, monitores y directiva del club que ayudaron a venderlas. Y, por supuesto, a toda la gente que se volcó en ayudarnos comprando las papeletas”.