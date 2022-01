Queda desierto el Premio Julián Sánchez El Charro al no presentarse ningún trabajo

El Premio de Investigación Julián Sánchez El Charro que convoca cada año el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y que se suele fallar en torno al Día de San Sebastián, ha quedado desierto en su última edición, tras no presentarse ni un solo trabajo. Este hecho no es nada inusual en la trayectoria reciente de este Premio –dotado en la actualidad con 1.266€ de recompensa-, ya que por ejemplo también quedaron desiertas las ediciones de 2013, 2014, 2015, 2017 ó 2019 (el año pasado sí que se concedió el Premio, pero no así el accésit, pese a haberse presentado otro trabajo). Hay que recordar que el Premio de Investigación Julián Sánchez El Charro busca contribuir al “conocimiento, difusión e investigación” de Ciudad Rodrigo y su comarca mediante la elaboración de trabajos de investigación de cualquier índole, de un mínimo de 75 páginas.