Nesta minha viagem já lancei muitas palavras ao vento enquanto semeava esperança. O vento tudo leva mas também traz. É como o mar. Leva e traz. Entre ventos fortes, amenos, brisas suaves com cheiro a águas salgadas, encontrei sempre espaço para sopros ao ouvido onde cabem todos os segredos por desvendar. Tal como na canção do Adriano gosto de perguntar “ao vento que passa” pelas notícias que importam. E tantas e tantas vezes o vento que cala a desgraça nada me diz sobre o que desejo, de forma ardente, saber. Contemplo o horizonte e oiço o vento passar na sua marcha forte e determinada como se fosse um pelotão a caminho do próximo combate. O sopro do vento é embrulhado no silêncio e na quietude. Misturo-lhe palavras feitas de sonhos para que o vento as leve até ao mar na esperança de as ver concretizar. Mas o vento continua a soprar e nada me diz. Na tentativa de quebrar a cadeia do silêncio e da ausência de resposta recorro às palavras de Miguel Torga: “Vento que passas, leva-me contigo.Sou poeira também, folha de outono. Rês tresmalhada que não quer abrigo. No calor do redil de nenhum dono. Leva-me, e livre deixa-me cair, no deserto de todas as lembranças. Onde eu possa dormir. Como no limbo dormem as crianças.” Atiro palavras ao vento, peço auxílio aos poetas da geografia lusa, mas o vento nada me diz. Entretanto persisto sabendo que nada posso fazer contra o vento forte. Fico com os meus sonhos e as palavras, as minhas e as dos meus poetas, e continuo a desenhar, teimosamente, a esperança que é sempre luz no caminho. Sem ela não fazia sentido continuar a atirar palavras ao vento, querendo ser feliz, porque sei, desde há muito, que o vento nada me diz.