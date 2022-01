El alcalde de Aldeadávila considera una “gran irresponsabilidad” organizar eventos en los que no se pueda garantizar las medidas de seguridad

Ante la polémica surgida en torno a la no organización de los eventos tradicionales de las fiestas de San Blas en la localidad de Corporario, tales como verbenas, capeas y degustaciones gastronómicas, el alcalde de Aldeadávila, Santiago Hernández, municipio al que pertenece la anterior, considera que sería “una gran irresponsabilidad por nuestra parte organizar eventos en los cuales no se puedan garantizar las medidas de seguridad necesarias para frenar la transmisión de la COVID-19, y que son, por otro lado, los actos en los que se basan estas fiestas. Me gustaría que alguien me dijera cómo se pueden garantizar esas medidas en convites y comidas comunitarias, verbenas nocturnas y suelta de vaquillas, con la fiesta que viene aparejada a estos actos”.

Para el regidor esta decisión “cobra más peso en nuestro municipio si somos conscientes de lo que ha ocurrido en las navidades pasadas, que como todos sabemos, han sido especialmente tristes por la cantidad de contagios y confinamientos que nos han acompañado; secuelas que todavía estamos sufriendo en la residencia ‘La Llanada II’, donde tenemos varios contagios entre las trabajadoras y más de la mitad de los residentes positivos de COVID, con lo que esto significa en cuanto a aislamiento y falta de libertad para ellos, sin olvidarnos el desgaste emocional que están sufriendo”.

Por último, Santiago Hernández considera que “la gran mayoría de nuestros vecinos entienden sobradamente los motivos por los cuales un año más nos vemos obligados a cancelar la mayor parte de los actos festivos de San Blas”, pero no todos, pues asegura que se organizarán otros en los que se puedan garantizar las medidas sanitarias.