La nueva PAC 2023-2027 dejará a los agricultores y ganaderos salmantinos unos 150 millones de euros

El consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castila y León, Jesús Julio Carnero, aseguraba este miércoles en Vitigudino que los agricultores y ganaderos salmantinos recibirán con la nueva PAC unas cuantías “similares o parecidas” a las actuales. Esta afirmación la realizaba en el polígono agroalimentario de esta localidad en una visita a las instalaciones de la cooperativa de vacuno de carne Dehesa Grande, presencia que aprovechaba después para un acto preelectoral con los alcaldes de la comarca del Partido Popular.

Sobre la PAC 2023-2027, Carnero recordó que la negociación aún no está finalizada “pero sí se encuentra en una fase de conformación importante y podemos decirle a los 8.500 perceptores de la provincia de Salamanca, que van a tener una PAC global por un importe similar al de la PAC vigente, y que para la provincia de Salamanca significa en torno a los 150 millones de euros”.

Asimismo, con motivo de la visita a las instalaciones de Dehesa Grande, el consejero recordó que “este momento tenemos la convocatoria más grande de la historia en materia de agroindustria por más de 70 millones de euros. La industria agroalimentaria de esta comunidad, de la cual forma parte el mundo del cooperativismo, tiene la oportunidad de mejorar y ampliar de modernizar sus instalaciones y su modelo de producción”.

En cuanto a varios de los problemas que afectan a los ganaderos de la comarca de Vitigudino, sobre el levantamiento del coto a los terrenos calcinados este verano en San Felices de los Gallegos, el consejero se mostró confiado de que la resolución del expediente tomará la misma dirección que el de Navalacruz en Ávila, donde ya se ha autorizado el pastoreo y permite a los ganaderos incluir los terrenos en las ayudas de la PAC.

Sobre la reiteración de los ataques de la fauna salvaje al ganado, el consejero señaló que “estamos muy sensibilizados con todo el problema que está aconteciendo con la fauna silvestre”, no solo por los ataques sino también por su incidencia en la sanidad animal, recordando que el compromiso de la Junta con este problema puede comprobarse en la recientemente aprobada Ley de Caza, que posibilita el control de la fauna en casos de emergencia sanitaria, declaraciones con las que hacía referencia a la aparición de un brote de gripe aviar en Segovia.

Respecto al control de la tuberculosis bovina en la comarca de Vitigudino, Carnero destacó la mesa de trabajo para lograr una “sanidad animal óptima porque es sinónimo de garantía y de prosperidad económica para la zona, y ese convencimiento que tenemos todos lo estamos desarrollando plenamente”. Sobre medidas adoptadas, el consejero recordó el último, que “ha sido dictar una orden para ayudar desde la Junta, con dinero autónomo, para que se puedan establecer cebaderos, que era lo que nos estaban pidiendo los ganaderos y las asociaciones. Se está trabajando de manera tranquila y a través del diálogo, destacando el trabajo de los ganaderos, y lo que debemos hacer es continuar en esa línea, apoyarnos en los técnicos y tener sensibilidad desde la Administración en el problema que supone el saneamiento, expresión que desde el primer momento me transmitió Mañueco cuando me dijo que tenía que ser consejero de Agricultura, y es una expresión que me la he tomado como una indicación, pero también como algo que me sale desde el corazón: tenemos que ayudar los ganaderos a comprender el difícil trago y trance que es hacer un saneamiento, y lo estamos haciendo cada día mejor“.

Carnero en clave electoral

Por último, y ya en clave electoral antes de su encuentro con los alcaldes, el consejero señaló “la existencia de dos modelos para el campo, el de Fernández Mañueco, con unas ayudas recientes, poniendo como ejemplo que la Junta de Castilla y León ha otorgado en los últimos meses 8,6 millones de euros para ayudar a dos sectores ganaderos, el toro de lidia y al vacuno de leche, modelo de alguien que está convencido y sensibilizado de que tenemos que ayudar a los ganaderos porque forman parte de nuestro ser, de sentir y de estar. Y el otro modelo es el del ministro Garzón, hablando y menospreciando a los ganaderos, también a los veterinarios, los encargados de velar por la salud de los productos agroalimentarios que proceden de la ganadería, pero también del bienestar de los animales, y también menospreciando con sus palabras al sector productor, pequeños artesanos, pequeña, mediana o gran agroindustria, un menos precio total y rotundo al sector. Qué pensaríamos de un ministro noruego que hablara mal del salmón o un alemán que hablara mal de las salchichas de Fráncfort, o un italiano que hablara mal de la mozzarella o un irlandés que hablara mal de la Guinness. Se expresa en sí mismo que el modelo de consumo de España debe ser el de Cuba y yo le digo desde aquí que el modelo de consumo”.

Arropado por Javier Iglesias y la lista del PP a las Cortes

En esta visita a Vitigudino, Jesús Julio Carnero estuvo acompañado del presidente el PP de Salamanca y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, así como de buena parte de la lista popular a las Cortes por Salamanca. En unas breves declaraciones a los medios, para Iglesias , “el PP lo tiene claro, estamos con el mundo rural, con el ganadero, con el agricultor, con la industria de la transformación agroalimentaria y aquí está consejero de Agricultura para atestiguar ese apoyo que desde el minuto uno Alfonso Fernández Mañueco está brindando a un sector que es fundamental para el conjunto de la provincia de Salamanca y absolutamente vital para una comarca como la de Vitigudino”, destacando la figura de la alcaldesa de Vitigudino que ocupa el puesto número 7 de la lista a las Cortes regionales.

“Tenemos la suerte de tener a un salmantino al frente de la Junta de Castilla y León, -señaló Iglesias- lo que pedimos a la comarca de Vitigudino es el apoyo suficiente, de cara al 13 de febrero, para que el presidente de la Junta no tenga ataduras a la hora de gobernar, para que podamos aplicar la política del PP sin tapujos y sin estridencias. Eso es lo que deseamos transmitir, un mensaje de esperanza y confianza en un partido que siempre ha sido referencia en la comarca de Vitigudino y que esperamos el mejor de los resultados por el bien de Vitigudino y la comarca”.

Agradecimiento de la alcaldesa de Vitigudino

Por último, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, daba la bienvenida a las autoridades que visitaban Vitigudino, eligiendo como lugar de encuentro el polígono agroalimentario por ubicarse en este espacio las dos mayores empresas relacionadas con el sector ganadero de la comarca como son la Soc. Coop. Dehesa Grande y Cuperal, la primera dedicada directamente a la producción y comercialización de carne de vacuno, ibérico y ovino, y la segunda a la alimentación animal.

“Lo que estamos viendo ha nacido al albor de la Junta y de la Diputación –señalaba De Paz–, por lo que reunía todas las condiciones para recibir al consejero de Agricultura y Ganadería”, porque para la regidora, el polígono agroalimentario de Vitigudino “es una manifestación de lo que es nuestra comarca, de lo que necesitamos, de lo que tenemos que proteger y mostrar, que en el mundo rural hay gente que invierte como vemos con las instalaciones del matadero de Dehesa Grande o las instalaciones de 15 millones de euros propiedad de Cuperal, inversiones en esta España olvidada a veces y despoblada. Este es nuestro espíritu”, concluía.