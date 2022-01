El PP aprueba en solitario los presupuestos 2022 de la Diputación por 133 millones de euros

El PP se quedó en esta ocasión solo en el apoyo a los presupuestos de la Diputación de Salamanca, Ciudadanos había presentado el día antes una batería de cinco enmiendas que no fueron incluidas, así que el equipo de Gobierno aprobó en solitario las previsiones de ingresos y gastos para 2022, unas cuentas récord que llegan hasta los 133 millones de euros y que fueron duramente criticadas por la oposición, como también el hecho de que en su conformación no se haya contado con la opinión de ninguno de los grupos opositores.

El diputado de Hacienda, Antonio Luis Sánchez, fue el encargado de defender el destino de cada una de las partidas, el 40% para el área de Fomento, aunque es la partida de personal, con 41,6 millones de euros la más destacada en el capítulo de gastos, aunque se suman las transferencias dirigidas a los municipios estas suben ligeramente por encima de los 42 millones. La partida para inversiones reales se queda en 12,4 millones. Por áreas, además de Fomento, destacan los 33 millones para Bienestar Social y los 24 para el área de Presidencia, el 18,14% del presupuesto.

Antonio Luis Sánchez destacó en su intervención la cifra récord de 133 millones a la que llega este presupuesto, un incremento del 13,75%, más de 16 millones respecto a 2021, a lo que cabe añadir que el presupuesto consolidado alcanza los 143 millones. Esto “ha permitido incrementar las inversiones en los municipios”, señaló, pues “2 de cada 3 euros de este incremento se destinan a los ayuntamientos”.

Las cuentas 2022 tienen tres grandes ejes: municipios, personas, y empleo y desarrollo municipal. Para Sánchez, los municipios “son la razón de ser de la Diputación”. A este respecto recordó que se consolidan los Planes Provinciales con 11,3 millones, el Plan de apoyo municipal con 10,2 millones, aprobado por unanimidad en esta misma sesión plenaria en un punto posterior, “el programa de Abastecimiento y saneamiento con 2,6 millones, completándose hasta los 5 millones por tercera anualidad, y que suman 15 millones para que los municipios cumplan con las obligaciones de depuración, sin ayudas del Estado, y 6 millones comprometidos de la Junta para municipios de más de 500 habitantes equivalentes”.

Otras actuaciones y programas incluidos son el de Optimización energética, Limpieza de ríos, ayudas culturales, “con un incremento de la partida del 22%. Escuela rural o la mejora instalaciones ganaderas, que se duplicará con remanentes hasta los 300.000 euros”. También, en el Servicio de protección y extinción de incendios se incrementa en un 75% los convenios con ayuntamientos hasta los 5,5 millones de euros, así como un incremento total de 20% para este servicio, en el que se prevé la incorporación de 26 nuevos bomberos profesionales.

En el apartado de las personas, Antonio Luis Sánchez señaló que la atención directa y la protección social “alcanzan en este presupuesto la cifra récord de 33,4 millones de euros, con un incremento de casi el 16 % para bienestar social. Destaca sobre todo el servicio de Ayuda a domicilio con más de 8,5 millones de euros, un incremento del 15%, lo cual elimina por completo cualquier lista de espera, pues va a permitir atender a muchísimos más usuarios”, aseguraba. Asimismo, destacó el incremento en un 60% de las ayudas de emergencia social por casi un millón de euros. Otras medidas de apoyo a las personas y las familias consisten en el incremento de los equipos de intervención especializada, dependencia, familia e inclusión.

También aumentan en un 80% los programas de conciliación familiar como Crecemos, y entre ellos destaca el incremento de un 95% el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y prevención de la dependencia. “Más de 3,2 millones de euros que se destinan al tercer sector, todo esto gracias también al incremento en la aportación de la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo Marco en un 20 %”, aseguró Sánchez.

En materia de empleo y desarrollo municipal hay un incremento inicial del 30%, que será complementado hasta el 50%. Pasan de 2 a 3 millones de euros en este ejercicio los programas de fomento del empleo y al autoempleo. También se mantienen 600 mil euros para el programa de empleo juvenil universitario, o los 1,3 millones para distintas acciones de fomento del empleo. “En conjunto, más de 17 millones de euros para acciones de fomento de empleo”, añadió el diputado de Hacienda.

En materia de Desarrollo Provincial y que incluye Turismo, “es el programa que más aumenta. En conjunto para turismo se destina un 160 % más que el año pasado, ahí hay que destacar sobre todo el Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra de Francia, y el incremento de más de un 110% para la gestión del producto estrella de la Diputación que es Camino de Hierro”. Además, destacó “como algo novedoso, los 115.000 € iniciales para la señalización del patrimonio de los conjuntos históricos de la provincia de Salamanca”.

Por todo ello, para Antonio Luis Sánchez se trata de un “presupuesto realista, comprometido con los municipios y las personas, y qué es eficaz para el cumplimiento de las políticas que han demostrado que funcionan en esta Diputación”, una opinión muy distinta de la que mostraron los grupos de la oposición.

Intervención del PSOE

Para el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, el presupuesto 2022 de la Diputación “no aporta nada”, por lo que pidió su retirada, unos presupuestos que calificó de ”inertes y absurdos, que no hacen nada por evitar la despoblación, son unos presupuestos continuistas y conformistas”, acusando al PP de convertir la Diputación en un “cortijo para el clientelismo”, refiriéndose especialmente a la partida de algo más de dos millones adjudicados de manera directa a los municipios.

En su intervención, Fernando Rubio aprovechó para criticar la escasa aportación de la Junta de Castilla y León a estas cuentas, además de recriminar al equipo de Gobierno provincial de no haber logrado una mayor participación del Gobierno autonómico. A este respecto, Rubio recordó la aportación del Estado de 93 millones al presupuesto provincial, frente a los 16 millones de la Junta, por lo que señaló que “jamás había habido una diferencia tan amplia. El Estado aporta el 70% y la Junta el 12,5%, y la sensación es que no se aprovecha este incremento, han decidido quedarse en la siesta permanente y no trabajar, se limitan a hacer un reparto ingente de millones de forma muchas veces arbitraria sin políticas novedosas. No hay ningún análisis de lo que está sucediendo con la despoblación en la provincia”, aseveró.

Además, criticó que en la liquidación del ejercicio 2020 se haya saldado con un remanente de 80 millones, lo que en su opinión “significa -en tono sarcástico- que esta provincia no necesita inversión”. Tras enumerar una serie de acciones que podían incluirse en los presupuestos, y que no se ha hecho, en su segunda intervención Rubio propuso elaborar conjuntamente un plan de lucha contra la despoblación”, así como la retirada de los presupuestos por ser “un insulto para la provincia” por su “conformismo”.

Intervención de Ciudadanos

El portavoz naranja, Manuel Hernández se refirió también a los proyectos financiados de forma directa desde la Presidencia con algo más de 2 millones de euros, por lo que en su opinión “hay ayuntamientos de primera y de segunda”, una cifra de la que consideró “1,5 millones deben ir a Planes provinciales para que sean equitativos para todos”.

El portavoz naranja echo en falta que la Diputación no se hubiera anticipado a las consecuencias económicas del covid, por lo que en las cinco enmiendas presentadas, y que fueron rechazadas por el PP para su debate, se incluía “volver a presupuestar un fondo covid para dar cobertura a quien lo está pasando mal, empresas y familias; la creación de un banco de embriones para la ganadería e inversiones en Castro Enríquez. También una apuesta por el turismo de invierno en El Travieso, Candelario y La Covatilla; y la adquisición de un camión motobomba antiincendios para el municipio de Agallas.

Para el portavoz de Cs, de los 19 millones que se incrementa el presupuesto, solo una pequeña parte se destina a los municipios, por lo que calificó los presupuestos de “continuistas y ‘cómodos”.

Intervención de José Francisco Bautista, diputado no adscrito

El diputado no adscrito, José Francisco Bautista, fue el más incisivo en las distintas intervenciones, aunque solo intervino en el primer turno al ausentarse en el momento que iba a intervenir el diputado de Hacienda para defender las cuentas. También recriminó al resto de grupos de la oposición que no le hubieran informado de sus enmiendas.

Bautista calificó los presupuestos de “repetitivos y reiterativos, sin capacidad para ver el futuro y las necesidades de la provincia y los pueblos”, unas cuentas que “buscan su bienestar y promoción personal”, acusando a su presidente de “utilizar el dinero de todos para comprar votos para los congresos de su partido. Solo así puede entenderse el reparto de los dos millones y pico de euros que hace nominativamente de manera vergonzante y sin criterio alguno”, refiriéndose también a los proyectos financiados directamente por la Presidencia.

Para el diputado por la comarca de Vitigudino, “olvidan áreas y sectores fundamentales como agricultura y ganadería”, aunque reconoció que se había incrementado la partida, de 150.000 a 3000.000 euros, ante el “temor de un voto en contra”. Según Bautista, se eluden mejoras en las vías y obras, “el turismo es la hermanita pobre; se olvidan de la importancia de los fondos europeos, de invertir en infraestructuras y en la Raya”.

A modo de enmiendas verbales, Bautista propuso la creación de un programa específico de empleo para la mujer rural. Solicitar autorización para que determinados vehículos puedan circular por el Camino de Hierro; la puesta en valor del patrimonio histórico, donde hay ya algunos bienes irrecuperables; ayudas de incorporación de jóvenes al campo; reinversión de los ingresos de Camino de Hierro y del muelle de Vega Terrón en los municipios de la zona; un programa específico para mantenimiento de edificios municipales, sin discriminación; infraestructuras básicas que comuniquen las distintas zonas de las comarcas y provincias, como por ejemplo en Arribes el corredor del Duero; ayudas a residencias municipales y a las almazaras; adecuación de accesos a los municipios; reindustrialización del medio rural descentralizando algunas secciones de la Diputación; un proyecto de turismo que incluya el termalismo; iniciar contactos para conseguir la autovía a Vitigudino, la única comarca sin autovía; que la Reserva de la Biosfera sirva para algo, que llegue a los pueblos con alguna actividad; una red estratégica de cajeros; infraestructuras agrarias, la hermanita pobre de la Diputación; conseguir de la Junta que los Consultorios no desaparezcan; dotar a los centros escolares de tecnología del siglo XXI; un programa específico de mejora de redes de abastecimiento; y ayudas a las industrias artesanales”.

Respuesta del PP a la oposición

Por su parte, Antonio Luis Sánchez, en respuesta a los portavoces de la Diputación, el Diputado de Hacienda omitió referirse a las manifestaciones de José Francisco Bautista por haberse ausentado de la sesión, aunque la mayoría de su intervención coincidió con la realizada por los portavoces del PSOE y Cs.

Así que comenzó por dirigirse a Manuel Hernández de Cs, para recordarle que “presentaban 5 enmiendas ayer martes a las cinco de la tarde, con entrada en Secretaría esta mañana, aunque tampoco dicen nada. Este año no tenían voluntad de acuerdo”, aseveró. Sobre las subvenciones nominativas, recordó que “es el mismo debate del año pasado”, cuando no se introdujeron en el presupuesto sino que “vino con una modificación presupuestaria y nosotros demostramos que estas son ayudas para necesidades extraordinarias de los municipios de la provincia. No se trata de ninguna concesión a dedo, no se trata de ningún clientelismo como han aludido”, pues recordó que se incluyen “municipios de todos los colores políticos”.

En este capítulo se incluyen proyectos como la unión de Cabrerizos, por la Aldehuela, con el complejo deportivo de Salamanca, para que se puedan favorecer de este complejo deportivo los municipios del alfoz de Salamanca, es algo estratégico. Cómo pueden ser también las actuaciones en el polígono de Peñaranda de Bracamonte, que al fin al cabo da trabajo y genera empleo en toda la comarca de Peñaranda y municipios próximos fuera de esta comarca”, por lo que considera “una actuación necesaria y no creo que por eso a la alcaldesa se la esté tratando de forma diferente al de otros casos, que ya vimos en el pasado y que volverán a aparecer porque son actuaciones necesarias”.