Raquel González, profesora del IES Fray Diego, muestra ‘More than a feeling’ en la Casa de la Cultura

La Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo alberga desde la mañana del martes, como primera exposición del año 2022, una muestra de la profesora del IES Fray Diego Tadeo Raquel González, quién precisamente acudió a la inauguración con sus alumnos, asistiendo también al acto la directora del IES, Pepi Martín Choya, varios antiguos profesores, y Beatriz Jorge Carpio, José Manuel Jerez, Paola Martín Muñoz, Carmen Lorenzo y Jorge Labajo por parte de la Corporación Municipal.

La exposición se compone de dos partes. Por un lado, una serie de trabajos pictóricos elaborados durante el último año que llevan como título general More than a feeling, en los cuales ha querido representar “cómo me he sentido por la pandemia y otras cuestiones personales”, según explica la propia Raquel González, quién invita a todo aquel que se acerque a la muestra a que “lo vea y sienta mi idea, y se identifique con el sentimiento de lo que he querido transmitir”.

Por otra parte, está expuesta una selección de las ilustraciones que ha realizado para el libro La Luz del Relámpago de Juan Carlos López Pinto, que tiene un fin solidario, ya que todo lo recaudado con la venta del mismo irá a parar a los niños afectados de cáncer y sus familias a través de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños oncológicos de Castilla y León (Pyfano). El volumen se puede adquirir en las librerías Letras Corsarias y Víctor Jara de Salamanca. La exposición en la Casa Municipal de la Cultura estará abierta hasta el 17 de febrero.