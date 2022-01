Harry Potter se alía con el Ídolo de Ciudad Rodrigo en los nuevos talleres para niños de la Biblioteca

La Biblioteca de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo será escenario durante el mes de febrero y la primera quincena del mes de marzo de unos talleres de lectura y manualidades promovidos por los alumnos de la Acción Formativa Culture 27. Como explicó en la presentación de la iniciativa en la mañana del martes la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio, esos alumnos tienen como objetivo principal crear una programación en apoyo de la candidatura de Guarda a Ciudad Europea de la Cultura 2027, pero “por iniciativa propia” han querido “nutrir a los niños mirobrigenses de nuevos talleres”, que de paso servirán para “dar visibilidad” a la Biblioteca, como mencionó la delegada de la misma, Paola Martín Muñoz.

Los talleres propuestos por los alumnos de la AFE Culture 27 son dos, que llevan por título Me divierto leyendo y Harry Potter y el Ídolo de Ciudad Rodrigo, habiendo sido íntegramente diseñados (incluida la elección de los cuentos, la creación de la temática y la decoración, etc.) por los propios alumnos, según señaló su docente, Sergio Pérez Vegas.

Por un lado, para los niños y niñas de 3 a 6 años se propone para las tardes de los jueves el taller Me divierto leyendo, que tiene como finalidad que los niños se inicien en la lectura. Como a esas edades todavía no saben leer del todo, como indicó la responsable directa, Elena, será “lo más lúdico posible”. Así, el objetivo es que “se diviertan con los cuentos” mientras “se van acercando a esa herramienta que es la lectura”. El taller contará con una mascota, que ayudará a presentar el cuento protagonista de cada sesión. La intención es que cada una de las sesiones “sea una novedad, que no sepan qué van a hacer”.

Por otro lado, para los chavales de 7 a 12 años se ha diseñado para los martes por la tarde un taller titulado Harry Potter y el Ídolo de Ciudad Rodrigo, en el cual, en palabras de Sergio Pérez Vegas, “se aprovechará el tirón de Harry Potter para enlazarlo con el patrimonio mirobrigense”, concretamente con ese Ídolo de la Edad de Bronce que fue descubierto en una excavación en los años 30 del siglo XX y que permanece en el Museo Arqueológico Nacional. Así, este Ídolo será “el amuleto que tengan los niños para seguir el taller”, según indicó su responsable directa, Mila, quién explicó que la Biblioteca se ambientará como Hogwarts.

Este taller tendrá como objetivos favorecer el desarrollo lector, la escritura y la imaginación, además del trabajo en valores, con actividades variadas, que incluirán el trabajo con los libros de Harry Potter, el visionado de algún trozo de sus películas, o la elaboración de manualidades relacionadas (como una llamativa corbata). El taller se cerrará con una graduación para “reconocer su esfuerzo como magos lectores”. Los interesados en apuntar a sus hijos a estos talleres deben hacerlo llamando de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas al teléfono 664 41 57 02. En principio habrá 2 grupos de cada taller con 10 chavales cada uno, aunque podría ampliarse el cupo en función de la demanda.