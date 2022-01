El PP aprueba en solitario el Presupuesto para 2022, criticado por la oposición por ‘continuista’

Desde Ciudadanos lamentaron que la decisión sobre el Carnaval no se tomase en el Pleno para que fuera más clara y transparente

La mañana que culminó a la hora de comer con la Junta de Portavoces en la que se decidió que el Carnaval siga adelante se abrió en la Casa Consistorial a primerísima hora (a las 9.00 horas), con una sesión ordinaria de Pleno, en la que también se habló brevemente de las fiestas grandes de Miróbriga, al preguntar el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, dos cuestiones (además se dijo que el Carnaval supondrá unos gastos de 370.000€ y generará para el Ayuntamiento unos ingresos de 110.000€).

Por un lado, por qué ‘la decisión’ sobre el Carnaval no se tomaba en el Pleno al ser el máximo órgano de representación municipal, y por otro lado, que ocurría con los pliegos de licitación de la carpa y de las casetas, que todavía no habían sido publicados. Sobre el primer asunto, el alcalde Marcos Iglesias expuso que “es un debate de Junta de Portavoces, es el lugar donde se debe dialogar”, apuntando que “sería la primera vez que un asunto así se trae a un Pleno”, contestando Joaquín Pellicer que “no lo comparto”, recordando que además la sesión plenaria se estaba retransmitiendo en el canal de YouTube del Ayuntamiento, con lo cual la decisión hubiera sido “más clara y transparente”.

De igual modo, recordó que “aquí están todos los miembros de la Corporación, y cualquiera podría dar su visión” sobre el asunto, replicando el alcalde que los concejales que quieran pueden ir “como invitados” a la Junta de Portavoces, a la que quedó emplazado Pellicer en torno a los pliegos de los dos temas planteados.

El Presupuesto para 2022

Esos asuntos se pusieron sobre la mesa en el turno final de ruegos y preguntas de la sesión plenaria más larga de los últimos tiempos, de 2h.20’ de duración, producto de que se debatieron dos mociones y el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2022, que salió adelante con el único voto a favor de los concejales del PP, votando en contra los concejales de PSOE e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, y absteniéndose los de Ciudadanos.

En la exposición inicial, Marcos Iglesias mencionó que son unas “buenas cuentas para Ciudad Rodrigo, en la que se ven las prioridades de esta formación; cada uno haría el presupuesto a su manera, pero es un buen proyecto”, que permitirá “la construcción de un Ciudad Rodrigo mejor, siempre con realismo”; persiguiendo una ciudad “más cuidada, más limpia, más verde, en la que las familias y las niños se sientan más cómodos”. Por su parte, la delegada de Economía y Hacienda, Laura Vicente, tras desglosar algunas partidas, mencionó que es un “presupuesto continuista, que va a servir en gran parte a la ciudad para su recuperación”.

Ese argumento de “continuista” fue utilizado por la oposición para criticar las cuentas, mencionando Joaquín Pellicer que “siguen la senda marcada desde hace mucho tiempo”, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Tomás Muñoz, se centró en el ámbito social, resaltando que “apenas hay variaciones” respecto a la anterior legislatura, reclamando el aumento de las ayudas a la natalidad, o las destinadas a la Escuela Infantil, por ejemplo favoreciendo a las mujeres emprendedoras. Respecto a la Escuela Infantil, el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común, Alfredo de Miguel, mencionó que “debe caminar hacia la universalidad”, criticando que en lo que va de legislatura apenas han aumentado las ayudas.

Además de considerar poco adecuado que el debate “más importante del año” se desarrolle en plenas Navidades (“teniendo el año 365 días, hay otras épocas mejores”, replicando Marcos Iglesias que “hay días hábiles y no hábiles”), y que las cuentas tenían cierta “cortina de humo”, porque recogen el Carnaval, pero en ese momento no se sabía si se iba a hacer, Alfredo de Miguel dijo que “no se explica” que se congele el gasto social mientras que por ejemplo aumente en 50.000€ la partida para el Carnaval, comentando el alcalde que se ha presupuestado lo que al final se acaba gastando en el evento.

Precisamente, las cuantías de algunas partidas centraron la crítica de Ciudadanos a las cuentas, explicando Joaquín Pellicer que “no nos cuadra la redacción de este Presupuesto con la liquidación del anterior”. Así, indicó que “es normal el incremento a lo largo del año de ciertas partidas, pero llegar a unas variaciones de hasta el 233% respecto a lo inicialmente presupuestado indica que lo que falla es la previsión”.

En este punto, enumeró varias partidas que en 2022 vuelven a contar de salida con el mismo dinero que en 2021 pese a que acabaron éste ejercicio con notables incrementos, como el alumbrado, la retribución del personal de jardines (inicialmente era de 82.800€ y subió a 114.000€), ferias ganaderas, promoción turística (en 2021 pasó de 33.000€ a 48.000€), redacción de proyectos o protocolo, creyendo que existe una “deficiente previsión en determinadas áreas” (Alfredo de Miguel mencionó que el 60% de las partidas de gasto tienen la misma cuantía que en 2021).

Sobre esos temas, hubo varios que aclaró Marcos Iglesias, como que por ejemplo el mayor gasto en 2021 en protocolo se debió a que se pagó con esa partida la comida de los sanitarios que están encargándose de las vacunaciones en Ciudad Rodrigo, y el que acaecido en maquinaria fue porque hubo que arreglar un camión. El alcalde cree que algunas de esas cuestiones “serían de Comisión”, afeando a Ciudadanos e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común que en las comisiones en las que se ha tratado el Presupuesto “no han dicho nada”. Asimismo, Marcos Iglesias reivindicó a la oposición que presenten enmiendas: “mójense, sino podemos decir lo que nos parece”.

Al respecto, Joaquín Pellicer explicó que no presentan porque “son ustedes los que gobiernan y deben llevar a cabo su programa”, añadiendo que “no se nos ocurre” hacer enmiendas como las que hacía el PP estando en la oposición, para retirar el sueldo al teniente de alcalde, o para pedir una inversión de 175.000€ para el Francisco Mateos cuando luego estando en el Equipo de Gobierno apenas han intervenido en el mismo. Marcos Iglesias defendió que las enmiendas eran “muy buenas” y que al campo de fútbol ya han destinado 60.000€.

En materia de instalaciones, Juan Tomás Muñoz subrayó que “vendieron como chollo” las pistas de pádel, pero “siguen sumando dinero” (el alcalde defendió que pasan cientos de personas por allí), señalando que si verdaderamente quieren una política expansiva, “hagan unas piscinas de verano y generen puestos de trabajo”. Al respecto, criticó que el capítulo inversor del Presupuesto “se olvida” de actuaciones que puedan asentar población, considerando que las que hay son más “de escaparate”. En la misma línea, Alfredo de Miguel expuso que “su visión es de corto plazo; de foto y redes sociales”, preguntándose Marcos Iglesias si no son productivos teniendo en cuenta que recogen el nuevo Polígono del Sector 23.

Alfredo de Miguel planteó la necesidad de mejorar la conducción del agua en Águeda y el Arrabal de San Sebastián ante los problemas que está dando, y realizar inversiones que lleven a la “sostenibilidad”: “Ciudad Rodrigo gasta cada año más de 500.000€ en energía eléctrica y calefacción, y va a seguir subiendo”, por lo que se debería dar “prioridad” a instalaciones fotovoltaicas, apuntando Marcos Iglesias que se había concurrido a fondos para actuaciones en materia de eficiencia energética, pero “no tenemos fe en esos fondos”.

Para Alfredo de Miguel, se trata de un Presupuesto “alejado de los intereses de la mayoría social; el PP no tiene un plan de futuro para la ciudad, su visión es de corto plazo”. En la misma línea, “sin visión de futuro”, Juan Tomás Muñoz expuso que el Presupuesto “no responde a las necesidades, sigue mirando para otro lado, sin ayudar a los más afectados” por la pandemia, considerando las medidas tomadas “exiguas; los mirobrigenses esperaban mucho más”, recordando que incluso se han suprimido las ayudas al emprendimiento.

En palabras del portavoz del PSOE, un Ayuntamiento saneado como el de Ciudad Rodrigo “puede captar más recursos para gasto social”, pero “mira de soslayo a la realidad de los mirobrigenses”, aunque para Marcos Iglesias sí que “se adaptan a las necesidades de Ciudad Rodrigo”. En todo caso, Juan Tomás Muñoz mencionó que “carecen de participación ciudadana”, planteando Alfredo de Miguel que se debería “preguntar un poco a la gente de la calle, son los que más sufren esta situación”.

Las mociones

Junto al Presupuesto, el otro gran bloque del Pleno fue el debate de dos mociones totalmente relacionadas (“casi es repetitivo”, dijo Jorge Labajo cuando empezó a explicar la segunda). En concreto, se debatió una que el PP está presentando por toda España exigiendo al Presidente del Gobierno “el cese inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español”; y una del PSOE instando al Gobierno de España a “apoyar la ganadería familiar y profesional frente a proyectos de tamaño desmesurado”.

Respecto a la primera, la portavoz del PP, Laura Vicente, defendió que “cómo no vamos a presentarla en Ciudad Rodrigo con la de cabezas de ganado” que hay en la comarca, preguntándose “cómo se le ocurre al Ministro decir que se exporta carne de mala calidad: es una vergüenza que este señor ataque a la ganadería”, añadiendo que “nos quiere llevar a todos al comunismo”.

Ciudadanos apoyó esta moción (los otros dos grupos votaron en contra), mencionando eso sí Soraya Mangas que están “tan en contra del señor Garzón por desprestigiar la carne –por un párrafo ha vuelto a dañar la ganadería española; se está ganando a pulso pasar como líder de desconsumo- como del teatro de Pablo Casado”, que va a defender las macrogranjas “a una ganadería de extensivo: se piensa que somos tontos”.

Laura Vicente contestó que ella no había hablado de macrogranjas, porque además “no existen en España; no confundan macrogranjas con explotaciones de intensivo”, pero Alfredo de Miguel, recordó que el PP de Castilla-La Mancha ha borrado en los últimos días tweets contra las macrogranjas. Sobre esos cambios de postura, Jorge Labajo, del PSOE, también rescató lo que decían hasta hace poco miembros de COAG y UPA. Desde su punto de vista, “las publicaciones y medios afines al PP se han lanzado como lobos a cazar el cordero”, pareciendo que “la polémica de la carne hay que mantenerla todo lo que sea posible” dentro del “acoso y derribo al Gobierno; no importa que sea verdad o no”.

En este sentido, indicó que “estamos en una campaña electoral permanente; hay que hacer ruido, es lo único que importa a la Junta”, opinión corroborada por Soraya Mangas, quién cree que esta moción es “electoralista”. Por su parte, Alfredo de Miguel defendió que “no creo que sea posible llevar la contraria al Ministro técnica y científicamente; nadie demuestra que lo que dice es incierto”, añadiendo que la ganadería intensiva “no crea puestos de trabajo como nos hacen creer y asfixia a los ganaderos”.

En lo que respecta a la 2ª moción sobre la materia, fue defendida por Jorge Labajo, quién recordó el cierre de explotaciones en Castilla y León en el último lustro, además de recordar cuando el PP apostaba por la ganadería extensiva. La portavoz del PP, Laura Vicente, criticó la falta de concreción de la moción en torno a los tamaños, asegurando que “las explotaciones ganaderas son sostenibles por sí mismas sino las atacan; que dejen vivir a los ganaderos y no los ataquen”.

En esta moción, Soraya Mangas planteó que “va siendo hora de tomar medidas reales para el sector; defendámoslo, pero bien, hay que producir contaminando lo menos posible”, contestándole a Laura Vicente que “sostenible será su explotación, porque tienen que vender por debajo del coste”. Al respecto, Jorge Labajo recordó que el PP votó en contra de la Ley recientemente aprobada en el Congreso que prohíbe vender por debajo del coste de producción. Finalmente, esta moción tuvo los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, los votos en contra del PP y la abstención de IU, quién aseguró que no estaba de acuerdo con que se deba apoyar de igual manera a la ganadería extensiva y a la intensiva, porque ésta es de “menos calidad” que la otra.

Definidas las mesas electorales

Durante el largo Pleno, también se sortearon los integrantes de las mesas electorales para los comicios del 13 de febrero (el encargado de ir a apretar el botón para que decidiese la informática fue José Manuel Jerez), cerrándose con un turno corto de preguntas, casi todas de Joaquín Pellicer, quién además del Carnaval preguntó dónde han ido a parar las farolas retiradas de la carretera de Conejera. Ramón Sastre contestó que las columnas de pie han vuelto al vertedero porque eran recicladas, mientras que las luminarias se las ha quedado la empresa.

Joaquín Pellicer también criticó que los escombros de la intervención en las pistas de pádel estén sin vallar. Ramón Sastre y Víctor Gómez dijeron que lo había pedido la empresa para trabajar más cómoda, subrayando Pellicer que “existe un peligro con un parque infantil a 10 metros”, comprometiéndose Sastre a que se lo dirán a la empresa que está ejecutando la obra. Por último, Soraya Mangas criticó que este año apenas se haya concedido 5 ayudas a la emancipación juvenil, exigiendo al PP que cumpla su propio programa electoral, cuando decían que revisarían los requisitos de renta porque “crean discriminación”.