El Perfumerías Avenida gana su partido a la COVID-19 y jugará contra el Reyer Venezia

Once jugadoras han dado negativo y estarán disponibles para la cita si no hay más sorpresas a última hora

El Perfumerías Avenida ya ha ganado su partido más importante, el de la COVID-19, y jugará contra el Reyer Venezia (sábado, 20:30 horas). Once jugadoras han dado negativo y estarán disponibles para la cita si no hay más sorpresas a última hora. Así, solo una de ellas se perderá el encuentro de Euroliga de este fin de semana en casa, dado que se disputará en el pabellón de Würzburg, algo que no se produce desde el pasado 29 de diciembre.

Sin embargo, la duda reside en el estado físico de las componentes del equipo azulón, puesto que algunas de ellas prácticamente no han tocado balón después de cumplir con la cuarentena obligatoria. Pese a ello, el cuadro dirigido por Íñiguez, actual tercero en su grupo, buscará derrotar a las italianas, que se encuentran en el séptimo puesto de la clasificación (también fuera de la Eurocup) con un balance de tres victoria y siete derrotas, con el calor de su afición.

Por su parte, Nogaye Lo ha hablado, a través del club, y ha comentado lo siguiente en la previa del choque: "Es difícil porque haces un parón en medio de la temporada y te quedas como en blanco. No entrenas y es duro. Ya viví lo mismo el año pasado en Gernika y no puedes hacer nada contra el virus. Luchas contra algo invisible como el COVID, pero te unes como equipo".