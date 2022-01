La Diputación potenciará el Parque de Bomberos de Vitigudino con la incorporación de seis profesionales

El actual parque de bomberos de Vitigudino no cumple con los requisitos para ser de tipo 2 / CORRAL

La Diputación de Salamanca trabaja en la elaboración de un nuevo organigrama de los parques de bomberos provinciales para cumplir así la sentencia del TSJCyL por la que deberá profesionalizar este servicio, tal y como viene demandando la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, en tanto que a excepción de los parques de Villares de la Reina y de Béjar, el resto son “Agrupaciones de voluntarios” ya que no ejercen bomberos profesionales.

Así las cosas, uno de los cambios sustanciales del nuevo organigrama será la catalogación del Parque de Bomberos de Vitigudino como de tipo 2, hasta ahora con las características del tipo 3B, lo que implicará una mayor dotación de personal, así como nuevas instalaciones, incremento de equipos y vehículos, explicaba a LAS ARRIBES AL DÍA el diputado provincial de Bomberos, Román Hernández.

En cuanto a personal, el Parque de Bomberos de Vitigudino incorporará seis bomberos profesionales cuya contratación está actualmente en proceso. Vencido el plazo de admisión de solicitudes, en breve se formará el tribunal evaluador de los aspirantes, que deberán superar las pruebas físicas y un examen teórico para acceder a una de las 26 plazas de bombero que se distribuirán por los distintos parques de la provincia. Por ello, Román Hernández no ponía fecha al momento en el que se aplicará el nuevo organigrama, pues dependerá de la finalización del proceso de contratación de los nuevos bomberos profesionales, estando de por medio los plazos legales a posibles reclamaciones y sus resoluciones, etc. “El nuevo organigrama será efectivo cuando tomen posesión los nuevos bomberos funcionarios, aunque por el momento no hay una fecha prevista”, matizaba el diputado del área.

Junto al de Vitigudino, también parques tipo 2 serán Béjar y Ciudad Rodrigo. Cada uno de ellos estará integrado por 6 bomberos profesionales y 12 colaboradores (actuales voluntarios). Los parques tipo 2 tendrán una presencialidad de 24 horas y una respuesta de salida de 5 minutos. En el caso del Parque de Vitigudino, constará de “6 funcionarios como autoridad del parque, y 12 colaboradores, que serán bomberos voluntarios. Cuatro de los seis funcionarios realizarán los turnos del servicio, uno más cubrirá bajas y vacaciones, y otro será el encargado de coordinar los parques de Lumbrales y Ledesma, que serán de tipo 3A. “Se garantizaría tres turnos con un funcionario y dos colaboradores. En total serían 1.464 horas anuales de intervención”, añadía Román Hernández.

De este modo, al margen de la incorporación de personal funcionario, el parque de Vitigudino mantendrá el número de voluntarios, aunque la incorporación de bomberos profesionales podría determinar en el futuro una reducción del número de colaboradores, cuestión que "quedará a criterio de cada ayuntamiento, si lo creen conveniente”, matizaba Román Hernández, quien defendía el trabajo realizado hasta ahora por los bomberos no profesionales, “demostrando una gran vocación, predeterminación, responsabilidad y profesionalidad”.

En Vitigudino, uno de los objetivos de la Diputación “es dotar al parque de los medios necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas al personal, comenzando por disponer de un mayor espacio al que presenta el parque actual, especialmente cocheras y naves”, añadía el diputado. Ante la línea de ayudas creada por la Junta de Castilla y León para adaptar los parques principales al plan sectorial de la comunidad, lo que implica que las instalaciones cumplan determinados requisitos, “unas características que no ha alcanzado hasta ahora el parque de Vitigudino”, añade Román Hernández, la Diputación trabaja, “con el compromiso del Ayuntamiento”, para llegar al objetivo de que este parque “tenga las mismas características que el de Béjar”.

Como avanzaba hace unas semanas este periódico, el Ayuntamiento de Vitigudino ha ofrecido a la Diputación de Salamanca las instalaciones de La Torreta, situadas en la carretera de Majuges, para trasladar allí el parque de bomberos, dependencias que cumplen las necesidades del tipo 2, aunque requieren su adaptación. A este respecto, Román Hernández señalaba que “lo más importante es lograr la financiación de la Junta. Habrá que hacer una memoria y presentarla, pero hay muchas posibilidades de que La Torreta sea el nuevo parque”.

Parques de Lumbrales y Ledesma

Los parques de Lumbrales, Ledesma, Peñaranda, Tamames y Guijuelo serán de tipo 3A y estarán formados por entre 6 y 9 colaboradores. Este tipo de parques garantizará la participación de dos intervinientes en turnos de 24 horas no presenciales y una respuesta de salida de 15 minutos. En el caso de los dos primeros, ambos serán coordinados desde el Parque de Vitigudino por un jefe de servicio funcionario.

Román Hernández recordaba que los parques de Lumbrales y Ledesma están catalogados por la Junta como tipo 3B, aunque “en la Diputación los catalogamos como 3A porque tienen los medios y una dotación similar a la del parque de Béjar”.

Finalmente, los parques de Fuenteguinaldo, La Alberca, El Payo y Alba serán de tipo 3B. Sus intervenciones dependerán de sus características y tendrán al menos un vehículo de intervención rápida. El Parque de Bomberos de Villares de la Reina será tipo 1 y se mantiene como centro de coordinación para el resto de los parques de la provincia.