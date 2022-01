El Calvario ilustra el cartel de la Semana Santa Mirobrigense, cuya Junta Mayor queda disuelta

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acogió en el tramo final de la tarde del miércoles la presentación en sociedad del cartel anunciador de la Semana Santa Mirobrigense 2022. Un año más, el cartel se presenta en estas fechas para llevarlo la próxima semana a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que tendrá lugar en Madrid, porque, como recordó el alcalde Marcos Iglesias, la Semana Santa tiene “ese componente de fe, espiritualidad, pero también turístico”, corroborando la delegada de Turismo, Beatriz Jorge Carpio, que es “uno de los momentos más importantes del año, por la devoción y por la parte turística”.

Dentro de la rotación por las distintas cofradías mirobrigenses, este año el cartel corre a cargo de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz, que ha escogido una fotografía de Judith Gutiérrez Hernández de un detalle del paso del El Calvario, apareciendo María Magdalena agarrada a la Cruz de Cristo. Como recordó en la tarde del miércoles el presidente de la Cofradía, Arturo Ronco, el paso (que consta de un total de cuatro figuras), fue adquirido en 1945, procesionando en una carroza que elaboró y regaló a la Cofradía José Manuel Bernal Sánchez.

Junto al cartel, en la tarde del miércoles se desveló que el pregonero de la Semana Santa 2022 será el mirobrigense Carlos García Medina. Según el capellán de la Cofradía, Fernando Días-Bailón, “como San Juan y la Virgen, en estos tiempos tenemos que agarrar la Cruz”, teniendo un recuerdo para los fallecidos por la pandemia, sobre todo a los fallecidos en soledad. El capellán comentó que la Semana Santa se va a celebrar “si Dios quiere, pero a lo mejor el bicho no quiere”, deseando que “la podamos celebrar debidamente”.

Al respecto, Marcos Iglesias dijo que “creo que debe haber Semana Santa”, porque aunque “no tenemos una bola de cristal”, para esas fechas la mayoría de la población ya tendrá la 3ª dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así, “no se entendería que no hubiera”, porque además la Semana Santa “es un evento en la calle, no implica riesgos per se; el riesgo está en los eventos familiares, que va a haberlos aunque no haya procesiones”. De este modo, la idea es que “se celebre, con garantías”.

Como es habitual, cada Cofradía de la Semana Santa tendrá alguna que otra novedad para la cita (por ejemplo, el presidente de la Cofradía de La Soledad, Tomás Domínguez, comentó que se está arreglando la carroza de la Virgen), aunque lo más destacado a día de hoy es que la entidad que agrupaba a todas ellas, la Junta Mayor de la Semana Santa, se ha disuelto “por circunstancias legales", en palabras del alcalde Marcos Iglesias.

Aunque no se llegó a explicar en profundidad, Arturo Ronco indicó que se trata de “un tema económico”, en concreto del alto coste que tiene formalizar (ante notario) cualquier cambio por ejemplo de un presidente de una Cofradía, circunstancia a la que están obligados. Pese a que el órgano como tal desaparece, se va a mantener la estructura de funcionamiento, con la novedad de que el Ayuntamiento va a asumir un mayor protagonismo.

Así, en vez de que el Ayuntamiento conceda una subvención a la Junta Mayor para diversos gastos, los asumirá directamente el Consistorio. De este modo, desde el Ayuntamiento “nos vamos a corresponsabilizar un poco más de la organización” de la Semana Santa, según Marcos Iglesias, lo que está previsto que se refrende en el establecimiento de un “protocolo” entre las Cofradías y el Consistorio como ya existe para la festividad de San Sebastián.