El Ayuntamiento saca a licitación 194 huecos para instalar puestos ambulantes durante el Carnaval

Aunque su celebración todavía está en el aire, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo continúa dando los pasos imprescindibles para que se pueda llevar a cabo en las fechas originalmente previstas, del viernes 25 de febrero al martes 1 de marzo -con el 2 de marzo como jornada de Cenizos-, el Carnaval del Toro 2022. Dentro de esos pasos, el Ayuntamiento puso en marcha en la jornada del miércoles el proceso de licitación de los huecos destinados a la instalación de puestos ambulantes en las calles.

Como en el resto de licitaciones y contratos que se están haciendo, la licitación recoge una cláusula Covid, que plantea la posibilidad de que puedan darse tres circunstancias extraordinarias: que el Carnaval no se celebre, que haya Carnaval pero no haya venta ambulante, o que se aplace para otro momento del año 2022. Respecto a los dos primeros escenarios, el Ayuntamiento quedará exento de indemnizar a los adjudicatarios de los puestos; mientras que en el tercero, no habrá otra licitación de los huecos, sino que valdrá con la licitación hecha para las fechas originales.

En esta ocasión, el Ayuntamiento saca a licitación un total de 194 huecos para la instalación de puestos, de 4 metros cuadrados cada uno (2 metros de fachada por 2 metros de fondo), repartidos de la siguiente forma: 94 huecos en el Parque de La Glorieta –en su paseo central y en torno al Monumento al Garrochista-, 57 en la Plazuela del Conde, 41 en la Plazuela del Buen Alcalde (incluida la calle Jazmín) y 2 en la Avenida de Yurramendi (nada más salir de las Puertas de Amayuelas). Por cada hueco, se tendrá que pagar 80€, existiendo la posibilidad de que un mismo vendedor solicite más de un hueco, para así configurar puestos de 8, 12 o incluso más metros cuadrados.

Hay que apuntar que en el último Carnaval celebrado, el de 2020, se licitaron 210 huecos (aunque solo se adjudicaron 142), con lo cual ahora el Ayuntamiento saca a licitación 16 menos, todos ellos en la Plazuela del Buen Alcalde. Por cierto, que para valorar los plazos en los que se maneja este año la organización, hay que recordar que la licitación de los puestos para esa cita de 2020 se puso en marcha en noviembre de 2019, es decir, tres meses antes del Carnaval, mientras que ahora apenas queda mes y medio para la cita.

Como siempre, en estos puestos se pondrán vender al por menor productos al uso, marroquinería, bisutería, textil, calzado, mercería, uso doméstico, juguetes, artículos de ornato y de bazar, regalo, artesanía o golosinas, estando prohibido que sean puestos de venta de comida y/o bebidas (el Carnaval tendrá puestos de este tipo, pero se regirán por otro formato). De igual modo, estará prohibida la venta en los mismos de productos que por sus características “comporten riesgo físico o sanitario”.

A estos puestos pueden optar todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen al comercio al por menor que tengan plena capacidad de obrar y que no incurran en ninguna de las prohibiciones para contratar con Administraciones Públicas según determina la legislación vigente. Como requisitos obligatorios, los solicitantes deberán estar dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, se debe adjuntar copia del seguro de responsabilidad civil de la actividad desarrollada.

En función del número de solicitudes presentadas, el Ayuntamiento repartirá los huecos disponibles, procurando adecuar el espacio a las solicitudes, para lo cual se podrían minorar los puestos más grandes (a la hora de hacer este reparto, se tomará como referencia la ordenación de puestos de años anteriores). Si no fuera posible encajarlos a todos, se haría un sorteo público entre todos los solicitantes.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta las 14.00 horas del 27 de enero. El pliego completo que rige este proceso de licitación se puede encontrar en esta dirección: