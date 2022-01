El PSOE denuncia que persiste el cierre de consultorios pese a lo que dice Mañueco

El entorno del consultorio médico de Boada fue escenario a primera hora de la mañana del martes de una concentración de protesta por el cierre desde hace varias semanas de ese centro, la falta de médico y de consultas. En esta concentración tomaron parte varios cargos del PSOE, entre ellos el alcalde de Boada, Matías Garzón, el diputado provincial de zona Carlos Fernández Chanca, y el procurador en Cortes Juan Luis Cepa, además del portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, y de los otros candidatos del PSOE a las Cortes: Fernando Pablos, Carmen García y Javier Calvo.

Durante esa concentración, los responsables socialistas denunciaron la situación sanitaria que se está viviendo, ya que hay consultorios médicos que siguen estando cerrados, como es el caso del situado en Boada, pese a lo dicho hace unos días por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En palabras de Fernando Rubio, “los consultorios siguen cerrándose y vaciándose, y la asistencia médica en los pueblos va desapareciendo”, calificando la situación de “insostenible: no se puede aguantar ni consentir que los pueblos se queden sin consulta, sin médicos, sin enfermeras no solo durante semanas, sino también de forma permanente”. Fernando Rubio indica que no se trata de un problema de falta de personal como argumenta la Junta, sino “una cuestión de creer o no creer en la sanidad pública rural”, que durante “muchos años” lleva sufriendo “gravísimos problemas y ataques”.

En este sentido, el PSOE apunta a las “malas condiciones laborales” que ofrece la Junta a los profesionales sanitarios: “bajos salarios, temporalidad y precariedad en la contratación”, lo que invita a los médicos y enfermeras “que formamos aquí” a que terminen yéndose a otros lugres donde están mejor considerados. De igual modo, Fernando Pablos recordó que “si no hay médicos” en Castilla y León es porque la Junta “ha dejado más de 400 plazas de médicos de familia sin convocar”.

El alcalde de Boda, Matías Garzón, considera que “a la Junta le ha pillado el toro y ahora lo estamos pagando todos los que vivimos en las zonas rurales; esta es una situación insostenible que va a ir a más, y nos sentimos abandonados”, pronosticando que “con este caos, los pueblos se van a quedar vacíos”, remarcando al respecto Juan Luis Cepa que esta situación, provocada por la “falta de gestión y planificación” de la Junta no es exclusiva de Boada, “sino de la gran mayoría de los pueblos de la provincia”.

De este modo, Fernando Rubio pidió a los vecinos concentrados que reflexionen sobre si en los 35 años que lleva gobernando el PP en Castilla y León “han notado alguna mejora” en la atención médica, considerando que “estamos peor ahora, y lo que es peor, la sanidad rural sigue en declive” porque “el PP, la Junta, el señor Mañueco, no creen que nosotros merezcamos una igualdad de derechos que los que habitan en el medio urbano”. Al respecto, recuerda que en la web del Sacyl sigue colgado el Plan de la Junta respecto a la sanidad rural que sigue proponiendo el cierre de consultorios en los pueblos.

De igual modo, Fernando Pablos recomendó a los vecinos presentes que “no se fíen de los que en campaña o cuando vienen elecciones dicen o hacen lo contrario de lo que han dicho o han hecho en el tiempo anterior”, remarcando que Alfonso Fernández Mañueco “ahora dice que va a hacer lo que cuando ha estado en el gobierno no ha hecho”.