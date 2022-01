Top 3 lector del 2021

Cada año son muchos los libros dirigidos a todas las edades que leemos. Hacer una selección de los que más nos han gustado es una tarea de alto riesgo que, en ocasiones, se puede convertir en misión imposible. Sin embargo, hemos hecho una gran esfuerzo para hacer nuestro TOP 3 del 2021, aunque lleguemos con unos días de retraso. Pero son tres lecturas que nos han llamado la atención y nos has gustado, por su contenido de calidad y nada más lejos de la realidad.

EL PROBLEMA

Iwona Chmielewska. Mtm editores.

De la reconocida ilustradora polaca y ganadora de varios premios como el Bologna Ragazzi de la Bologna Children´s Book (entre otros), Iwona Chmielewska y editado por mtm editores, es una historia fantástica y original sobre la creatividad como vía de expresión y como herramienta que permite transformar los problemas en una oportunidad.

Ocurre que una acción cotidiana como puede ser planchar, a veces, se sale de control y aparece el problema: “Una plancha demasiado caliente, un despiste y…”. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar el problema? En ese momento aparece una gran desastre, que ni un milagro, ni Internet, ni el más sabio de los sabios te puede ayudar. La opción más fácil y rápida sería ocultarlo por no querer ser descubiertos, pero no es sencillo.

Aunque hay una solución mejor: “Tenía que hablar con mamá, le diría la verdad y le pediría perdón”. A partir de este momento la historia -que ya era una maravilla-, regresa al principio de la historia convirtiendo ese momento de angustia, preocupación que siente la protagonista por haber quemado el mantel… en un momento especial, porque mamá encuentra en el problema una alternativa para el amor, la comprensión y la creación. Un álbum ilustrado donde Iwona Chmilewska regresa con su estilo poético y sutil ofreciendo a los lectores un diálogo y juego de palabras visual. Una historia ideal para contar, crear y compartir en familia, en el aula, en una taller de lectura y creatividad… Además, os contamos que, a partir del libro, también podéis disfrutar de un cuadernos de trabajo que invita a pequeños y grandes a crear “problemas” de todos los tipos, formas y colores. Una nueva mirada de entender, afrontar y transformar los problemas.

DIARIO DE UN GATO ASESINO

Anne Fine / il. Alexandre Reverdin. Blackie Little.

Vaya novela negra tan divertida narrada por un felino, Tuffy, un gato normal y corriente cuyos dueños lo tienen por delincuente aunque él mismo aclara que suele ser inocente de la mayoría de los delitos que le imputan.

«Bueno, mira. Que me detengan. Sí, maté al pajarillo. A ver, por favor, que soy UN GATO. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale, vale. A lo mejor me pasé arrastrándolo y dejándolo en la alfombra. Porque lo mismo las manchas no salen ya nunca. Lo dicho, que me detengan.»

Una historia entretenida, repleta de humor negro gatuno, sarcástica y alejada del infantilismo a la hora de hablar de los asesinatos que comete el gato. El protagonista de esta historia no entiende por qué, cada vez que entra por la gatera con un animal en la boca, su familia monta un gran lío, después de todo ¡es un gato! Lo normal es que cace gatos y ratones. Sin embargo, los verdaderos problemas comienzan con el conejo de los vecinos. Si quieres saber cómo siguen las aventuras de Tuffy y pasar un rato genial, este es tu libro.

Esperamos con muchas ganas por disfrutar de más títulos de este gato publicados entre 1994 y 2013 por su creadora, Anne Fine.

EL PEQUEÑO MANIPULADOR

Bartosz Sztybor / il. Maciej Lazowski. Thule.

Siempre ha estado ahí y ahora, más que nunca, nos la encontramos por todas partes: en internet, en los medios de comunicación, en la política... ejerciendo un control sobre nuestro pensamiento, comportamiento, emociones y decisiones a través de técnicas de persuasión o sugestión con el objetico de eliminar nuestras capacidades críticas.

El pequeño manipulador, de los autores polacos Bartosz Sztybor y Maciej Lazowski, a través de un lenguaje sencillo, claro y directo, ilustraciones coloridas que complementan a la perfección el texto y ejemplos reales, desarrollan un manual para revelar la identidad -que a veces cuesta reconocer- de cualquier manipulador que vive entre nosotros porque sabe donde estar para conseguir que hagamos exactamente lo que quiere.

Un álbun fantástico, de gran interés y apto para todas las edades, que no dejará indiferente absolutamente a nadie.

Soraya Hg.