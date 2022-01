José Luis Retana realiza la profesión de fe y el juramento de fidelidad de su nuevo cargo

Finalizado el acto de bienvenida en Villasrubias, el Obispo electo de Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, se desplazó junto al Administrador Apostólico Civitatense, Jesús García Burillo, hasta Ciudad Rodrigo, para llevar a cabo en el Palacio Episcopal otro de los pasos preceptivos a su toma de posesión este sábado como prelado: la realización tanto de la profesión de fe como del juramento de fidelidad de su nuevo cargo. El acto tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio Episcopal, asistiendo como testigos los miembros del Colegio de Consultores, varios sacerdotes más y el personal que integra la Curia Diocesana.

En primer lugar, José Luis Retana realizó la profesión de fe, que firmó, al igual que hizo a continuación con el juramento de fidelidad de su nuevo cargo, dando fe de todo ello el Canciller-Secretario de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Prudencio Manchado Vicente. Tras ello, Jesús García Burillo le hizo entrega del anillo episcopal, que ha sido creado por los orfebres de la Joyería Vasconcellos. Sin moverse del lugar, pero ya en un ambiente más distendido, Jesús García Burillo fue explicando a José Luis Retana quién era cada una de las personas congregadas en el Salón del Trono (miembros de los medios de comunicación incluidos).

En ese momento, José Luis Retana les dijo que “el Obispo nunca está solo en las tareas”, anunciando a los presentes que “os trataré bien; suelo ser afectuoso con los amigos y os caeré bien”. El Obispo electo apuntó que el hecho de ser Obispo de dos Diócesis (el domingo asumirá el cargo de prelado de Salamanca), es “una situación nueva para vosotros y para mí; tendremos que irlo descubriendo, habrá que equilibrar el tiempo”, remarcando que “lo fundamental es el bien de las Diócesis que me toca servir”. Al acto también asistieron varios familiares directos de José Luis Retana, que vivían en Rumanía y que se han vuelto a España porque “les he pedido que me cuiden”.