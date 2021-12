Los Amigos de la Ilusión ultiman las carrozas para una Cabalgata más larga sin caramelos ni paradas

Buena parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se acercó en la tarde del miércoles hasta la nave situada junto a la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo para visitar a los Amigos de la Ilusión, que se encuentran preparando las carrozas en las que el próximo miércoles 5 de enero Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles mirobrigenses.

Después de que el año pasado no se pudiese llevar a cabo, limitándose la visita de los Magos a una estancia en la Plazuela del Conde por donde fueron pasando todos aquellos que quisieron, este año sí habrá Cabalgata, aunque bastante diferente a lo habitual por culpa de la pandemia del coronavirus. Las claves del recorrido que han acordado los Amigos de la Ilusión y el Ayuntamiento, que será más largo que en un año normal, son dos: no habrá ni lanzamiento ni reparto de caramelos en ningún momento, y tampoco habrá paradas, es decir, se suprime el clásico final con recepción incluida a los niños en la Plaza Mayor, aunque los Magos sí pasarán por allí.

La Cabalgata se pondrá en marcha a las 19.00 horas en la nave situada junto a la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo, haciendo para empezar todo el recorrido habitual hasta la Plaza Mayor, es decir, irá por la Avenida de Arcachon, calle García Lorca, rotonda de las III Columnas, Avenida de Salamanca, Avenida de España, calle San Fernando, calle Laguna, Avenida de Béjar, Glorieta del Árbol Gordo, Avenida de España, Avenida Yurramendi, Puertas de Amayuelas, Plazuela de San Salvador, Díez Taravilla y calle Colada.

Las novedades empiezan al alcanzar la Plaza Mayor, ya que será como ‘una calle más’ del recorrido, de tal modo que la Cabalgata se limitará a llegar a la misma por la Colada y girar hacia Julián Sánchez, en dirección de nuevo a las Puertas de Amayuelas. Una vez fuera de murallas, recorrerán unos metros de la Avenida Yurramendi para coger la Avenida Sefarad, y seguir por la Glorieta del Árbol Gordo, Avenida de Béjar, calle Peña de Francia, y el Paseo Carmelitas para regresar a la nave junto a la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo, donde se dará por finalizada la Cabalgata.

A todos los que acudan a ver la Cabalgata se les pide que “intenten verla donde no haya tanta concentración de personas; que busquen un sitio adecuado y no se concentren”, según expresaron en la tarde del miércoles el alcalde Marcos Iglesias y Julete Moriche en representación de los Amigos de la Ilusión, calificando la Cabalgata de totalmente “dinámica” al no haber recepción a los niños (no se hará en la Plaza Mayor ya que “no tendríamos un sitio tan espacioso para que los niños no se juntasen”).

Marcos Iglesias resaltó que “queremos que haya Cabalgata, porque se están anunciando en todas las ciudades y pueblos de España, y el año pasado ya la hicimos [en referencia a la recepción en la Plazuela del Conde] cuando no había siquiera vacunación y salió todo muy bien, y este año con un gran porcentaje de población vacunada consideramos que debe haberla”. El alcalde añadió que se ha optado por ampliar el recorrido “para evitar aglomeraciones, y para que pueda haber Cabalgata, porque los niños de Ciudad Rodrigo se merecen ver a los Reyes”. Por su parte, Julete Moriche espera que los Reyes Magos “nos traigan muchas cosas y nos quiten la enfermedad que tenemos”.