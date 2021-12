“Nuestra prioridad siempre es proporcionar terapias imprescindibles que ralenticen el avance de la enfermedad”

Teresa Martín vicepresidenta durante un tiempo y actual presidenta en funciones de la Asociación del Parkinson en Salamanca, nunca se ha rendido ante la adversidad. No era una opción y luchó por la esperanza de muchas personas, consiguiendo con esfuerzo que la asociación no cerrara sus puertas.

Junto con Teresa afrontan el apoyo a las personas con Parkinson la Directiva y los profesionales desde la responsabilidad al frente de este grupo. Intentando retrasar la evolución de una enfermedad que no se estanca, que avanza sin pedir permiso.

Se han conseguido muchas cosas, entre ellas: terapias que son imprescindibles para ralentizar la enfermedad. La asociación ofrece fisioterapia diaria, psicóloga, logopeda, trabajadora social y un técnico de atención socio sanitario.

Con la sensibilización y visualización del Parkinson, se procura que estas personas aún con su afección sigan integradas en la sociedad.

Almudena Merino.: Cuando la enfermedad del Parkinson llega a la vida de una persona. ¿Qué salida les muestra para que sean capaces de afrontar su nueva situación?

Teresa Martin: Las soluciones no son fáciles, pero los servicios que se ofrecen les ayudan y sobre todo el servicio de psicología, les dota de estrategias para ir superando esta situación

A. M. El temblor es una característica muy notable del Parkinson ¿Qué limitaciones aparecen en la persona una vez que se convierte en uno más de la familia?

T.M. Es la característica la más visible y conocida… pero hay otras mucho más comunes. La rigidez muscular, la bradicinesia, anomalías posturales, trastornos del equilibrio, de la voz, del habla, de la comunicación, y de las funciones orofaciales (deglución) y un montón de síntomas no motores como ansiedad, apatía, trastornos del sueño, alucinaciones, trastornos de memoria y control de impulsos etc.

A.M. ¿Qué prioridades tienen en la asociación y que anhelan conseguir para poder mejorar la calidad de vida de los usuarios con Parkinson?

T. M. Todas nuestras prioridades van siempre encaminadas a proporcionar las terapias imprescindibles para ralentizar el avance de la enfermedad, en la calidad, variedad y cantidad suficiente para que sea efectivo.

Queremos ser un lugar de referencia para cada paciente y su entorno familiar y, a ser posible, para todos los profesionales (sanitarios y sociales) que un día u otro tengan que intervenir con estos pacientes

A.M. ¿Son suficientes los recursos económicos de los que disponen o necesitan más ayuda económica para poder paliar o retrasar las graves consecuencias de esta enfermedad?

T.M. Referente al tema económico, nunca es suficiente, ya que cada día las necesidades crecen, hay mas usuarios, y más necesidades que atender debido a su empeoramiento progresivo…Deberíamos tener suficiente espacio y dinero para atender las terapias, ya que a veces no se puede contratar al personal por más tiempo, ni el espacio es adecuado para tanta gente…y tampoco se puede llegar a veces a los más necesitados…Los tratamientos a domicilio deberían ser prioritarios, para evitar la institucionalización y su aislamiento social.

A.M. Actualmente vivimos una pandemia muy complicada. Casi todo gira en torno a conseguir frenar los contagios del covid. ¿Afecta de alguna manera a la asociación y a los usuarios de Parkinson esta situación?

T.M. Esta pandemia les ha afectado mucho, ya que esta es su única forma de paliar y afrontar la situación con mejores resultados, para que la medicación sea más efectiva, el aislamiento les afecta negativamente y ha sido evidente el deterioro con el que han llegado.

A.M. Si alguien se ve en la situación de que su familiar padece esta enfermedad y no quiere pedir ayuda. ¿Qué consejo le daría usted a sus allegados para poder estimularle y conseguir que su pariente no pierda la ilusión por vivir?

T.M. Es difícil cuando alguien no quiere ayuda poder hacerlo. Mi consejo es que sea del modo que sea, con esta enfermedad hay que coger unas rutinas, y realizar en terapias de fisioterapia, psicología y logopedia, al menos, una serie de ejercicios, para mantenerse. Desarrollar toda la actividad posible, a lo que se hacía antes y siempre se lo digo, el día que viene, es para quedarse…y hay que luchar como a cada cual le sea posible, para mantener una mejor calidad de vida

A.M. No todas las enfermedades del sistema nervioso afectan de la misma manera, pero el Parkinson en concreto cambia un poco el rostro, sus gestos, su sonrisa. ¿Cambia también el carácter de la gente que padece esta enfermedad?

T.M. No necesariamente, no es fácil mantener a veces la mejor de las sonrisas, cuando ataca fuerte, pero lo cierto es que no les cambia, más ni menos que cualquier enfermedad que avanza sin poder hacer mucho. Son unos valientes, y muy especiales.

A.M. Cuando el Parkinson avanza y no se ven con las mismas capacidades que antes. ¿Cambian sus relaciones sociales, en cierto modo se esconden en la protección que sienten cuando acuden a ustedes?

T.M. Es real que todo cambia, y esto también, no siempre es fácil, mantener los niveles interactivos con la familia y amigos… y hay personas afectadas que sufren el abandono de sus amigos porque ya no son ágiles en la conversación, el paseo o los juegos.

A.M. Los estímulos y el cariño, quizá ayuden a convivir con esta enfermedad. ¿Hay algo en concreto que haya notado que consigue estimular a la mayoría de los usuarios con Parkinson?

T.M. Todas las actividades de ocio inclusivo les ayudan. La musicoterapia...y todas las terapias les estimulan para seguir luchando.