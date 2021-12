Admitidas 5 de las 19 solicitudes presentadas a las ayudas para el alquiler de viviendas

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha resuelto en los últimos días -de momento de forma provisional- la convocatoria de subvenciones para el alquiler de viviendas por parte de jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en la ciudad (incluidos extranjeros) que tengan un contrato de arrendamiento inferior a 400€ al mes, que estén al día de los pagos y que cuenten con ciertos ingresos económicos en función del número de miembros de la unidad familiar. En esta ocasión, a la convocatoria se presentaron un total de 19 solicitudes, de las cuales han sido admitidas sólo 5 (frente a las 12 del año pasado), ya que las otras 14 incumplían alguna de las bases de la convocatoria.

En la gran mayoría de los casos (13 de las solicitudes), la exclusión es debida a motivos económicos: en 11 de los casos, porque no llegan a alcanzar un mínimo de ingresos que asegure pagar el alquiler (en concreto, 0,70 veces el Salario Mínimo Interprofesional de 2018, que fue de 10.302,60€); y en los otros 2, que los ingresos netos de todos los residentes en la vivienda arrendada superan ciertos límites (en función del número de residentes). La solicitud excluida restante se debe a que todos los que residen en la vivienda no están empadronados en la misma o no acreditan una antigüedad en el municipio de al menos un año.

En lo que respecta a las 5 solicitudes que cumplen los requisitos, se les ha concedido ayudas que oscilan entre los 840€ y los 1.200€, que es el máximo posible. La cantidad concreta percibida por cada uno depende del coste del alquiler mensual, cubriendo la ayuda el 30% del importe, con un máximo de 100€ al mes (por lo tanto, el tope por solicitante es de 1.200€). En total, se han repartido 5.400€, una sustancial reducción respecto a los 12.511,50€ repartidos en 2020. Dos de las solicitudes admitidas pertenecen a una única persona, mientras que las otras tres pertenecen a dos personas convivientes.

Los listados de solicitudes admitidas y excluidas por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se pueden consultar en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Consistorio (https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/board). En el caso de los excluidos, tienen la oportunidad de presentar alegaciones durante los próximos días.