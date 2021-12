Los buitres acaban con una vaca y un ternero en una explotación de Martiago

Los buitres acabaron con la vida el pasado domingo 19 de diciembre de una vaca y un ternero en una explotación ganadera ubicada en Martiago, según dio a conocer en la jornada del miércoles Asaja Salamanca, que denuncia la "falta de control de la fauna salvaje”. El ganadero afectado explica que el domingo la vaca, de 4 años, estaba para parir por 2ª vez, “en perfectas condiciones”, encontrándose el lunes por la mañana al llegar a la explotación “con el desastre”. Según indica, los cadáveres no se encontraban en el mismo lugar donde parió la vaca, estando convencido de que “estaban huyendo y los buitres aprovecharon que la vaca estaría débil por el parto para atacarla, así como al ternero”.

El ganadero lamenta que “llevo años cuidándola, dándola de comer, con todos los gastos que conlleva para que tenga un ternero, para perderlo ahora todo, y que no se hagan cargo de ello”, porque según indica llamó a los agentes forestales y éstos le dijeron que la Junta de Castilla y León no tenía protocolo en esos casos: “no es justo, no hay derecho”. Desde Asaja Salamanca piden a las administraciones que “controlen debidamente los ejemplares de fauna salvaje”, añadiendo que “si la fauna salvaje está sobreprotegida por las administraciones, que sean ellas quienes se encarguen de los desperfectos que causan”.