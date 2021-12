Los premios principales del Sorteo de Navidad esquivan por completo la comarca por 2º año consecutivo

Por segundo año consecutivo, los 13 premios principales del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han esquivado por completo la comarca de Ciudad Rodrigo, no vendiéndose en la misma ni un sólo décimo agraciado con los mismos, algo que es inusual, como se puede comprobar en el hecho de que en el período comprendido entre 2014 y 2019 cada año se despachó en algún punto de la comarca al menos un décimo recompensado con uno de los premios relevantes.

En concreto, en 2014 hubo un décimo agraciado con el 2º Premio en Martín de Yeltes; en 2015, se vendieron 4 décimos de un 5º Premio en Sancti-Spíritus, y 2 décimos del 3º Premio en el estanco de la Plaza Mayor, que al año siguiente, en 2016, despachó algún décimo de uno de los quintos premios. En 2017, un décimo vendido en el Bar El Molinero de Villar de Ciervo fue agraciado con uno de los quintos premios; en 2018, se despacharon 2 décimos del Gordo en el Restaurante El Porvenir de Cabrillas; que vendió un décimo de un 5º Premio en 2019, año en el que también se adquirió un décimo del 3º Premio en el Centro Receptor Mixto del Centro Comercial de Ciudad Rodrigo.

Obviamente, el hecho de que no se haya despachado ni un décimo de los 13 premios principales, no implica que no haya tocado alguno teniendo en cuenta lo ‘viajera’ que es la Lotería de Navidad (por ejemplo, parte de uno de los quintos premios vendidos en Peñaranda de Bracamonte está siendo ampliamente celebrado en Hinojosa de Duero). Asimismo, aunque los premios principales hayan sido esquivos, todavía queda comprobar –se conocerá durante la tarde del martes- cuántas pedreas se han repartido.