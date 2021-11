El Gobierno deniega a Berkeley la autorización de la mina de uranio en Retortillo

Viernes, 26 de noviembre de 2021

Variante de la carretera entre REtortillo y Villavieja iniciada por Berkeley y que no concluyó ante la falta de permisos / JAIME GRANDES

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha informado a la empresa Berkeley de la Orden de 26 de noviembre por la que le ha sido denegada la “autorización de construcción como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la Planta de fabricación de concentrado de uranio de Retortillo”, decisión que responde al informe desfavorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 13 de julio.

Cabe recordar que el informe del CSN es vinculante, por lo que la decisión del Gobierno de Sánchez estaba condicionada por la decisión de este organismo una vez concluido el trámite de audiencia abierto el pasado 21 de julio respecto tras el informe del CSN.



La decisión ha sido muy bien acogida por los opositores a este proyecto, ayuntamientos, colectivos y personas residentes en la zona ligadas a la ganadería, que habían visto a este proyecto como una amenaza para sus explotaciones. El alcalde que más ha luchado contra el proyecto es el regidor de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, se mostraba “muy satisfecho por la batalla que hemos ganado, mejora para la tierra quitándonos este problema y ahora hay que mirar al futuro con proyectos que puedan desarrollar la comarca; no nos conformamos, queremos un desarrollo sostenible, reindustrializar la zona con proyectos sostenibles. Tras acabar con el proyecto de Berkeley no podemos quedarnos mirando. Estamos mejor que con el proyecto de Berkeley, pero no podemos quedarnos parados”, concluía.