La Diputación indemnizará a Vegater con 100.000 euros por la rescisión del contrato de Vega Terrón

Miércoles, 27 de octubre de 2021

La Diputación de Salamanca deberá ejecutar la sentencia de 15 de junio de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Salamanca, por la que se condenó a la institución provincial al pago a Vegater, empresa que gestionó el muelle de Vega Terrón desde 1997 a 2017, de 99.651 euros en concepto de indemnización por entender que el acuerdo del pleno de la Diputación, de 27 de enero de 2017, por el que se aprobó la resolución del contrato de concesión para la explotación del muelle de Vega Terrón, “no es conforme a derecho” a pesar de que la concesionaria de este servicio incumplió varias de las cláusulas del contrato, tales como el depósito de fianza definitiva o el pago anual del canon establecido, entre otras obligaciones contractuales. Sin embargo, el Juzgado entiende que “no podía apreciarse que la falta de constitución de la garantía definitiva fuera imputable al adjudicatario, pues los acontecimientos ocurridos y el transcurso de 20 años, sería contrario a los actos propios, al principio de confianza legítima y buena fe contractual”.

De la ejecución de la sentencia se dará cuenta al pleno de la Corporación provincial en la sesión de este mes de octubre, resolución judicial que añade la reposición de la concesionaria al frente de las instalaciones del muelle hasta el vencimiento del contrato en 2022, así como dejar “sin efecto cuantas liquidaciones se han efectuado en base a la resolución contractual anulada”.

La cantidad de 99.651 euros a las que deberá hacer frente la Diputación corresponden a los daños y perjuicios estimados por el juzgado a partir de la resolución del contrato (2017) y hasta que se dicta sentencia, anulando el acuerdo, en junio de 2020, aunque Vegater podría reclamar la indemnización correspondiente al tiempo trascurrido de 2021 hasta que retome la concesión del servicio, estimándose una indemnización de unos 21.000 euros por año, cantidad que sirve de base para el prorrateo de los meses trascurridos hasta que retome el servicio.

Cabe señalar, como reza en el informe-propuesta del Área de Fomento de la Diputación para la ejecución de la sentencia, que una vez producido el fallo del Juzgado de lo Contencio-administrativo, en junio de 2017, Vegater presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que fue desestimado, y posteriormente un recurso de casación, contra esta resolución, ante la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y que acordó su inadmisión a trámite. Ambas acciones judiciales, según el informe-propuesta del Área de Fomento de la Diputación, no tenían otro objeto que retrasar la ejecución de la sentencia inicial para reclamar la indemnización correspondiente a lo que restaba de contrato, no teniendo intención alguna de retomar la concesión.



Por otro lado, en el mismo informe señala que “se estima necesario que la Corporación proceda a reclamar a la mercantil Vegater la constitución de la garantía definitiva conjuntamente con la exacción, en forma de liquidación, de las obligaciones incumplidas por la mercantil en el seno del contrato”.