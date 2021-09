Los padres del CRA Río Yeltes piden en Villavieja que se mantengan los cuatro profesores del curso anterior  

Viernes, 10 de septiembre de 2021

Padres y niños en edad escolar se concentraban este viernes a las puertas del colegio CRA Río Yeltes, de Villavieja de Yeltes, para reivindicar que se mantenga el mismo número de profesores que el anterior curso (cuatro docentes), después de que finalmente la Dirección Provincial de Educación diese marcha atrás a su intento de eliminar una de las tres aulas para este curso, tras haberse matriculado 24 alumnos, uno menos que el anterior.

Ante este hecho, los padres y madres de alumnos han decidido que sus hijos no acudan a clase en tanto, al menos, “no nos den una respuesta”, señalaba Ana Mateos, una de las madres afectadas. De este modo, Elisabeth Galache, una de las madres, procedía a dar lectura de un manifiesto, a las puertas del colegio, para informar a los vecinos de la reunión mantenida con responsables de Educación en la que se admitió la recuperación del aula en principio eliminada, aunque ello en detrimento de la reducción de horas de profesorado, en este caso siete horas y media semanales respecto al curso anterior, lo que sería el paso de cuatro a tres profesores y medio, lo que no están dispuestos a que suceda.

Desde el CRA consideran que es insuficiente para el correcto funcionamiento del centro y para que los niños ejerzan sus derechos a una educación digna y de calidad. Precisamente, Javier Corredera, uno de los padres afectados, señaló haber observado un claro retroceso en la educación de su hijo tras trasladarse hace un año desde la ciudad a Villavieja de Yeltes, por lo que consideran que este puede ser el primer paso para mejorar la calidad educativa en el CRA Río Yeltes de Villavieja.

Por su parte, Ana Mateos, madre afectada, también señaló los problemas detectados en aquellos niños en el momento de comenzar su etapa en el instituto, momento en el que se aprecia una preparación inferior respecto a los alumnos que han cursado en centros urbanos o poblaciones mayores dotadas con más recursos educativos.



Para mateos, “la educación que reciben nuestros hijos no es la adecuada”, y recordaba como en una misma clase confluyen alumnos de distintas edades y en algún caso con niños que requieren una atención especial, lo que dificulta el trabajo de los profesores. En cursos pasados "se ha visto el agobio de los profesores y han transmitido su incomodidad por la forma de trabajar”, señalaba.

Asimismo, Mateos informó de la reunión mantenida ayer con responsables de Educación y que concluyó con la advertencia de que “estábamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos”, al no permitirles acudir a clase en respuesta a sus reivindicaciones, lo que la portavoz de padres interpreta como “una amenaza, entre comillas”, y que no admiten porque “son ellos los que verdaderamente están vulnerando el derecho de nuestros hijos al no facilitarles una educación de calidad”.

Por último, Ana Mateos aclaraba el error durante la lectura del manifiesto al haber leído en el quinto párrafo “profesores” cuando realmente “decía colectivo de padres, porque queremos que quede claro que a los profesores no los metemos en nada”, es más, en declaraciones a los medios aseguraba desconocer en estos momentos la identidad de los docentes para este curso.