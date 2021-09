Monsagro reclama a Movistar una solución urgente a su falta de servicio tras las tormentas

Sábado, 4 de septiembre de 2021

La localidad de Monsagro se encuentra en estos momentos ‘fuera de cobertura’: las tormentas que han afectado esta semana a toda la comarca de Ciudad Rodrigo causaron estragos en este municipio, dejando de funcionar su antena de Movistar, “nuestra vía de conexión al mundo”, como resalta el Ayuntamiento en un comunicado a modo de “llamada de urgencia a quién corresponda”, ya que la expectativa que han recibido es que “podemos estar así una semana más”.

El Consistorio explica que llevan desde aquel momento sin cobertura de móviles, ni Internet, ni telefonía fija, ni datafonos, un panorama aún más preocupante en estos momentos que hay varios casos de coronavirus activos en la localidad. El Consistorio señala que los servicios médicos no están disponibles, que la teleasistencia no funciona (“y con nuestra población envejecida esto puede suponer un drama”), que no se puede teletrabajar, y que los negocios no pueden recibir llamadas, ni pedir a proveedores, ni por supuesto cobrar con tarjeta: “no podemos ofrecernos como opción de vida ni de turismo en estas condiciones”.

El Consistorio resalta que “soluciones haberlas las hay”, apuntando que Movistar puede sustituir la antena dañada o desplazar una unidad móvil, remarcando que “no basta con hablar de despoblación en redes sociales, y no tomar medidas para reducir los inconvenientes de vivir en la España olvidada”. Ampliando esto, subrayan que “medios hay muchos, y cuando se quiere se ponen, pero cuando quién los necesita es un pequeño pueblo, sin altavoces mediáticos, no se hace nada”.

El Ayuntamiento de Monsagro añade que el panorama en estos momentos se une a la situación habitual, “un servicio muy inferior a los estándares de cualquier localidad media: aquí pagamos mucho más por mucho menos”, calificando todo ello de “insostenible”.